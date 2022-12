Skutečný Batmobil může být váš, jeho koupě a provoz ale snadno zruinuje i velmi bohaté lidi včera | Petr Prokopec

/ Foto: Classic Auto Mall, tiskové materiály

Jde pochopitelně jen o skutečný filmový Batmobil, žádný Batman v reálu neexistuje, tedy alespoň předpokládáme. Plně funkční rekvizita ze snímku Batman se vrací láká, pozor však na její pohon. Pokud nejste někdo jako Bruce Wayne, udržovat jej fit může být problém.

Jaký filmový vůz je tím nejvíce ikonickým? Odpovědi na tuto otázku se nejspíše budou lišit podle toho, komu ji položíte. Řada lidí by na daný post dosadila Eleanor alias Ford Mustang GT500 Shelby ze snímku 60 sekund. Pro jiné to bude Mustang GT390 z Bullittova případu. Další budou pro změnu hlasovat pro Toyotu Supra (Rychle a zběsile) či Ecto-1 (Krotitelé duchů) nebo DeLorean (Návrat do budoucnosti). Nejspíše ale nebudeme sami, kdo má ten pocit, že nad všemi těmito stroji ční Batmobil.

Pod daným označením se na velkém plátně i obrazovkách objevila celá řada aut. Naposledy jsme dostali poměrně civilní muscle car, předtím to byl Tumbler připomínající spíše než co jiného tank. Ovšem tím, jenž překonává všechno a všechny, byl vůz, který doprovázel Michaela Keatona. Ten si temného rytíře střihnul hned dvakrát, a to ve snímcích Batman (1989) a Batman se vrací (1992). Právě tento vůz, dokonce ten, který ve druhém zmíněném filmu doopravdy hrál, je nyní na prodej.

O design vozu se postaral ilustrátor Julian Caldow, zatímco stavbou byl pověřen John Evans a jeho team. Práce zabrala tři a půl měsíce, přičemž nejprve byla postavena maketa z montážní pěny, na jejímž základě byla zhotovena sklolaminátová karoserie. Pro první díl byly postaveny dva exempláře, a to na podvozku Chevroletu Impala. V případě druhého snímku nicméně již byly vyrobeny tři kousky, přičemž základem se pro změnu stal Oldsmobile Cutlass Convertible.

Obě varianty jsou sice vzhledově prakticky identické, neboť karoserie se odlévala ze stejných forem, jeden zásadní rozdíl tu ovšem je - první Batmobil byl lakován matnou černí, druhý pak lesklou. Právě ten může být váš, je tu nicméně jeden problém. Nabízený kousek byl určen hlavně k natáčení detailních scén. Z toho důvodu byl sice zvenčí i uvnitř propracován do posledního detailu, o jeho pohon se však nestarala turbína, nýbrž čtyři elektromotory.

Před třiceti lety byl nicméně bateriový pohon v plenkách, dechberoucí dynamiku tedy navzdory nemalému množství pohonných jednotek nečekejte. Maximálka se měla pohybovat mezi 40 a 48 km/h, na její ověření však budete potřebovat další peníze. Současný majitel, který vůz odkoupil od filmového studia, jež jej na čas poskytlo zábavnímu parku New Jersey Six Flags, totiž uvádí, že baterie nebyly od roku 1993 nikdy dobity.

Než tedy bude moci dojít na jakoukoli manipulaci, bude třeba odborná prohlídka a dost pravděpodobně i rozsáhlá renovace pohonného ústrojí. Může se vyplatit, neboť tento Batmobil je aktuálně nabízen za tučného 1,5 milionu dolarů (cca 35,1 milionu korun). Nový majitel tak pomalu bude muset být ztělesněním Bruce Wayna, aby si jej mohl nejen pořídit, ale rovněž provozovat.

Než vás necháme přemýšlet, zda rozbijete prasátko či vyloupíte banku, přihodíme do placu ještě dvě zajímavosti. Ta první souvisí s kokpitem, který je třímístný. První dvě sedačky jsou tu jen na ozdobu, neboť posloužily Keatonovi a Michelle Pfeiffer alias Kočičí ženě. Skutečný řidič seděl až za nimi, přičemž byl zakryt černým plátnem. Ven nicméně mohl vidět skrze průduch ve střeše.

Producentům se pak původně nabízel koncern General Motors s tím, že vůz nejen postaví, ale zároveň ještě za propagaci zaplatí 6 milionů dolarů, což v dané době byly neskutečné peníze. Ovšem automobilka požadovala, aby přednost dostal její designový návrh. To ovšem producent Jon Peters odmítl, stejně jako následnou nabídku od Fordu. Ten pro změnu požadoval na práci 6 měsíců, což by natáčení příliš zdrželo.

Foto: Classic Auto Mall, tiskové materiály

Zdroj: Classic Auto Mall

Petr Prokopec

