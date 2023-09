Skvělé nehořlavé elektromobily z lodi Fremantle Highway vyndávají v bezvadném stavu, jen potřebují trochu „vykoupat” před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: St. Johns Fire Rescue, CC0 Public Domain

Jistě chápete ironii vyřčeného. I když už bylo opakovaně popřeno, že by elektromobily na lodi nehořely a firma údajně stojící za tímto tvrzením vyvrátila, že by kdy něco takového řekla, spekulace jedou dál. Tady je další důkaz, že elektromobily na lodi hořely, jsou dokonce pořád rizikem.

Letošní červenec v automobilovém světě nedefinoval ani tak žár letního slunce, definoval ho spíše žár, který se rozhostil na palubě lodi Fremantle Highway. Ta mohutně vzplála ve Waddenském moři a byť se chvíli zdálo, že ji nemine osud plavidla známého pod poněkud ironickým jménem Felicity Ace, nakonec se loď jako takovou podařilo zachránit před potopením a odtáhnout ji do přístavu v Eemshavenu. Z téměř 4 tisíc aut na palubě toho ale mnoho nezbylo.

Čtyři z dvanácti palub oheň přesto minul, a tak nyní probíhají vyprošťovací práce, které pomáhají méně zasaženým vozům na světlo boží. Při té příležitosti je dokola omíláno, že zachráněné vozy jsou právě ty elektrické, i když záběry z nitra lodi potvrzují opak a sama firma, která má práce na starosti, popřela, že by jí přisuzované tvrzení kdy pronesla: „Neposkytujeme informace o počtu odepsaných aut nebo typu jejich pohonu. Upozorňujeme, že Boskalis nikdy nečiní prohlášení o příčinách námořních nehod a - v tomto případě - požáru,” zaznělo oficiálně. Přesto je pořád opakována předchozí mylná informace „zprošťující elektromobily viny”.

I kdybychom nevěděli lautr nic dalšího, je ryze statisticky nanejvýš pravděpodobné, že za zkázou lodi stojí právě elektromobily a jejich baterie. Nemusely být prvotní příčinou, to je celkem nepodstatné, rychlost šíření ohně a intenzita hoření Li-ion akumulátorů je ale v zásadě to jediné, co může propuknutí takto nekontrolovatelného požáru dovolit. Prostý fakt: Před potopením Felicity Ace se nikdy nestalo, aby loď převážející auta shořela tak, že by se potopila, nebo že by se požár přes rychlý zásah hasičů rozšířil na dvě třetiny palub. Také ale nikdy dříve nebyly na podobných lodích převáženy stovky elektromobilů...

Nedávné záběry extrakce vozů z paluby beztak ukázaly, že mezi vizuálně nedotčenými vozy jsou hlavně spalovací modely, nyní tu máme další záběry ze stejného zdroje, které ukazují něco ještě zajímavějšího. Na videu níže můžete od času asi 1:00 spatřit elektrický Mercedes EQE, který klidně shoří na troud i sám, aniž by byl dobíjen, jak jej vyndávají z lodi ve značně ohořelém stavu. Co je ještě pozoruhodnější, auto je okamžitě ponořeno do připraveného kontejneru s vodou, jen se z něj zakouří...

Ale jasně, elektromobily na palubě nehořely, ten Mercedes je ve skutečnosti krásný a nehořlavý. A ta obří káď je tam proto, že ho chtěli po vyndání ze špinavé lodi jen pořádně vykoupat, aby byl zase svěží a mohl zamířit ke svému majiteli. Pohádky jsou to pěkné, fakta ale hovoří zjevně jinak. Ostatně, podívejte se na to sami.

Není to poprvé, co vidíme ohořelý Mercedes EQE, tento spontánně vzplál na Floridě. Na videu níže můžete od času asi 1:00 vidět extrakci a koupání jiného ohořelého exempláře, který byl převážen na lodi Fremantle Highway. Ilustrační foto: St. Johns Fire Rescue, CC0 Public Domain

Zdroje: Eemskrant@Youtube, Auto Evolution

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.