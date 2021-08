Ukradené auto Jamese Bonda bylo po 24 letech nalezeno, jako jediné je plně funkční před 4 hodinami | Petr Prokopec

Zmizelo v roce 1997 a mnozí měli za to, že už se navždy ztratilo v některé ze soukromých sbírek. To je nakonec i pravda, skoro po čtvrtstoletí se ale objevila stopa.

Anthony V. Pugliese III. není tak známý jako třeba Manny Khosbin, jakkoliv je spojují jejich profese i záliby. V obou případech se totiž jedná o realitní magnáty a milovníky luxusních aut. Rozdíl je snad pouze v tom, že první zmíněný sídlí na Floridě, zatímco ten druhý upřednostňuje Kalifornii. Pugliese nicméně nesbírá pouze automobily, ale prakticky vše, co je spojené s filmovou branží. Původně se totiž chtěl stát hercem, ovšem když jím navštěvovaná umělecká škola v Newarku zrušila hodiny dramatu, vrhnul se na umění a design.

Své impérium začal Pugliese budovat již jako jednadvacetiletý, kdy navrhl zcela unikátní bazén, jenž vypadal spíše jako jezero než jako umělé koupaliště. Svůj záběr pak postupně začal rozšiřovat, stejně jako se s utrženými penězi rozšiřovala i jeho úchvatná sbírka. Do té totiž patří třeba bič Indiana Jonese, oblek Supermana, jenž nosil Christopher Reeve nebo třeba kolt Cobra .38, kterou Jack Ruby po atentátu na Johna F. Kennedyho zastřelil Lee Harveyho Oswalda.

My se nicméně zaměříme na trochu jiný klenot Puglieseho sbírky, a to Aston Martin DB5. Konkrétně pak na vůz se šasí DP/216/1, jenž se objevil v bondovkách Goldfinger a Thunderball. Šlo přitom o jediný exemplář osazený veškerými hračičkami, mezi které patřilo třeba vystřelovací sedadlo nebo rozprašovače oleje a kouře. Po natáčení jej přitom automobilka všech těchto propriet zbavila a prodala, nový majitel ovšem veškeré tyto prvky nechal naistalovat zase zpět.

V nové podobě se vůz objevil znovu ve filmu, přičemž tentokrát šlo o The Cannonball Run z roku 1981. Nadmíru zajímavé přitom je, že byl znovu spárován s agentem 007, jen tentokráte již nešlo o Seana Conneryho, nýbrž Rogera Moora. O pět let později jej pak převzal Pugliese, který jej pořídil za 275 tisíc dolarů. Tato suma přitom i se zohledněním inflace odpovídá dnešním 685 000 USD (cca 14,9 milionu korun), o levnou záležitost tedy nešlo ani v roce 1986. Oproti dnešním hodnotám téhož je to ale pořád pakatel.

Vlastnictví unikátního vozu si nicméně Pugliese užíval jen pouhých 11 let, než došlo na jeho odcizení, a to ze soukromého hangáru na floridském letišti Boca Raton. Od té doby byl tento exemplář nezvěstný a mnozí předpokládali, že byl nadobro ztracen, ale nakonec tomu tak není. Christopher Marinell, jakýsi lovec ukradených cenných předmětů ze společnosti Art Recovery International, mu totiž přišel na stopu na na Středním východě, kde si jej navíc různí sběratelé měli v průběhu času předávat.

„V těchto zemích jsou velcí automobiloví sběratelé a mám informace o tom, že auto se nachází u jednoho z nich,“ uvedl Marinello v podcastu britské herečky Elizabeth Hurley. Zároveň dodal, že stávajícího majitele upozornil na to, že jím vlastněný kousek je kradený, neboť je přesvědčen, že o tom sám vlastník neví. „Doufám, že majitel nám vyjde vstříc dobrovolně dříve, než to budu muset oznámit. Je mou strategií dát vlastníkům kradených cenností šanci udělat správnou věc,“ říká Marinello.

Je pochopitelně otázkou, zda současný či dřívější majitelé skutečně neměli ponětí o pochybném původu - VIN lze velmi snadno zjistit a krádež vozu byla svého času mocně medializována. Marinello nicméně nechce „dělat vlny”, ostatně majitelem může být velmi významný člověk. Jako motivace k nalezení i pro něj stále platí odměna 100 tisíc dolarů (2,174 milionu Kč), která bude vyplacena komukoliv, kdo dovede Puglieseho na stopu. Podle všeho je tedy blízko získání i této kořisti.

Ukradený exemplář vypadá jako tento Aston Martin DB5, který je taktéž spojen s bondovkami. Podobná auta se v aukcích prodávají za sumy v řádu stovek milionů korun, jde tedy o velmi ceněné vozy. Ilustrační foto: Aston Martin

Zdroj: The Great James Bond Car Robbery

