Slavné Ferrari po slavném zpěvákovi je na prodej, vedle svérázné barvy zaujme i jednou technickou výjimečností
Je to známý sběratel exkluzivních aut, který podobně jako Rowan Atkinson čas od času pustí něco do světa. V roce 2014 si pořídil dvanáctiválcové Ferrari, které nechal nalakovat tak zářivě zelenou barvou, že se proslavilo už díky tomu. Teď jde znovu do světa a barva není jeho jedinou zvlášností.
Slavné Ferrari po slavném zpěvákovi je na prodej, vedle svérázné barvy zaujme i jednou technickou výjimečností
včera
Je to známý sběratel exkluzivních aut, který podobně jako Rowan Atkinson čas od času pustí něco do světa. V roce 2014 si pořídil dvanáctiválcové Ferrari, které nechal nalakovat tak zářivě zelenou barvou, že se proslavilo už díky tomu. Teď jde znovu do světa a barva není jeho jedinou zvlášností.
Velká Británie nám dala Rowana Atkinsona, který je znám spíše jako Mr. Bean. Tedy jako sympatický nešika, který je schopen si čistit zuby s pomocí ostřikovačů čelního okna svého Mini. V reálném životě ovšem herec usedá za volant o poznání výkonnějších vozů, z nichž některé po pár letech prodává. Za necelý milion korun si tak můžete pořídit třeba jeho Toyotu Yaris GR, která v jeho garáži strávila čtyři léta.
Atkinson však není jediná britská ikona světa zábavy spojená s rychlými koly. Velkým milovníkem exkluzivních aut je rovněž Jason Luís Cheetham, kterého celý svět zná spíše jako Jasona „Jay“ Kaye, tedy jako lídra hudební formace Jamiroquai. Nejrázněji to dal najevo ve video klipu k písni Cosmic Girl, který mapuje cosi jako honičku Ferrari F355 GTS, Ferrari F40 a Lamborghini Diablo SE30, z nichž část mu patřila.
Jay Kay později uvedl, že natáčení videoklipu neprobíhalo zrovna ideálně, neboť jeho vlastní Diablo zničil chlapík s odtahovkou. Když se mu pak povedlo sehnat náhradní, což nebylo jednoduché, neboť Lamborghini vyrobilo jen tři kusy verze SE30, profesionální řidič zavadil o kameru a rozbil čelní sklo. Proto zpěvákovi uvnitř vozu soustavně vlají vlasy.
Osmnáct let po vydání singlu Cosmic Girl si lídr Jamiroquai udělal radost, neboť jeho sbírku rozšířilo Ferrari LaFerrari. Tento vůz by pozornost přitahoval tak jako tak, zpěvák ho však nechal nalakovat zářivě zelenou barvou Signal Green. Dvanáctiválcový supersport, který vzniknul v pouhých 499 kusech, se tak rázem stal výjimečným, žádný další takový odstín nedostal.
Kromě neobvyklého odstínu se Jay Kay rozhodl rovněž pro transparentní lak střechy odhalující její karbonová vlákna, což je volba, po které mělo celkově sáhnout jen 50 zákazníků. Na volant se pak nastěhovala plaketka s nápisem „Jamiroquai“, kromě ní lze ovšem uvnitř rovněž počítat s některými doplňky a detaily v křiklavě zelené. Karoserie vozu je tak s interiérem perfektně sladěná. Vyjma specifického barevného provedení se vůz proslavil i tím, že je možné jej používat jen v elektrickém módu, což je vlastnost, kterou sériová LaFerrari postrádají. Jestli mu tuhle možnost povolilo samo Ferrari, nebo jde o dodatečnou úpravu, nevíme.vede
Jay Kay vlastnil vůz až do roku 2019, kdy ho prodal s nájezdem lehce přes 3 000 km. To na pětileté vlastnictví není mnoho, zpěváka však na druhou stranu omlouvá nejen fakt, že LaFerrari nebylo jediným vozem, který v tu dobu vlastnil, ale i jeho vytíženost. Po většinu roku se totiž věnuje skládání hudby či je na turné, pročež mu na řízení zbývá jen málo času.
Daleko větší potěšení mu navíc mají přinášet starší vozy, nikoli ty modernější. LaFerrari tedy před sedmi lety poslal do světa, přičemž vůz měl od té doby dva další majitele a dvakrát se také objevil v Muzeu Enza Ferrariho v Modeně. Najeto pak má 11 154 km, noví vlastníci tedy za volant usedali o něco častěji. Údržbu však nezanedbávali, poslední servis ostatně proběhl letos v únoru.
V lednu 2023 se LaFerrari dočkalo rovněž nové baterie, jeho hybridní ústrojí složené z dvanáctiválce a elektromotoru by tedy nadále mlo nabízet celkových 1 050 koní. Vedle nich pak lze počítat také se sadou zavazadel, která jsou vyvedena v černo-zeleném duchu jako samotné auto. Aukční síň RM Sotheby's pak odhaduje, že nového majitele tento kousek vyjde až na 4,5 milionu Eur (cca 110 milionů Kč).
Toto Ferrari LaFerrari si jako nové pořídil Jay Kay. Volbu zářivě zelené barvy okomentoval slovy, že moderní auta až tak často nenakupuje. Když už k tomu ale přikročí, chce, aby to stálo za to. Pokud tedy chcete vůz, ve kterém budete nepřehlédnutelní, tohle je volba přímo pro vás. Foto: RM Sotheby's, tiskové materiály
Zdroj: 2014 Ferrari LaFerrari@RM Sotheby's
