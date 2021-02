Slavnému herci ukradli čtyři drahá auta za jediný rok, u dvou zloději použili stejný fígl před 2 hodinami | Petr Prokopec

Přijít o auto rukou nenechavců je vždy nepříjemné, ale ztratit čtyři výjimečné vozy za jediný rok? To už zní tragicky, přesně taková věc se ale přihodila herci Dominicu Cooperovi.

Na snímek Need for Speed natočený v roce 2014 podle série populárních počítačových her si dnes nejspíš vzpomene jen ten, koho zavřená kina opravdu hodně trápí. To nakonec nepřekvapí, neboť děj postrádal smysl i napětí a hlavní hvězda Aaron Paul na sebe upozornila maximálně tak prkenným projevem a přílišnou snahou o drsňácký charakter, díky čemuž nakonec připomínala spíše sériového vraha než profesionálního závodníka. De facto tedy jediným kladem snímku byly exotické vozy a herec Dominic Cooper jako hlavní padouch.

Cooper je přitom velkým automobilovým fanouškem i v soukromém životě a dle svých slov v dětství „leštil modýlky Ferrari ve svém pokoji, zatímco ostatní děti jezdily venku na kole“. Mimo to si pořizoval velké množství knih a doslova hltal seriál Magnum PI, ve kterém hlavní postava jezdí ve Ferrari 308 GTS. Není tedy divu, že když společně s filmovými úspěchy začaly přicházet také patřičné gáže, britský herec své dětské touhy převedl do reality a pořídil si postupně menší sbírku aut. Teď mu z ní ale mnoho nezbývá.

Cooper totiž loni přišel nejprve o klasický Austin-Healey Sprite, Range Rover a Jaguar F-Type Cabrio, neboť celá trojice mu byla postupně ukradena. Minulý týden pak zloději zcizili i čtvrtý hercův vůz, a sice velmi vzácné Ferrari Dino 308 GT4 z roku 1978. Toto auto bylo Cooperovým nejoblíbenějším, bohužel si jej však nestihl příliš užít - pořídil si jej teprve předloni za 83 tisíc liber (cca 2,5 milionu korun).

„Říci, že Dom je zdrcený, ani zdaleka nevystihuje skutečnost. Byl to nadmíru vzácný vůz a byl chloubou jeho sbírky. A jelikož mu byly čtyři auta ukradena během pár měsíců, žije nyní ve strachu a má pocit, že se někomu ocitl v hledáčku,“ uvedl hercův známý. Přitom dodal, že Cooper „je automobilový nadšenec, a tak tu nejde o peníze, ale spíše o to, jak moc pro něj tento vůz znamenal“. Krádež vozu již potvrdila i britská policie.

Žádné další podrobnosti o odcizení Ferrari pak známy nejsou, v případě Range Roveru a Jaguaru ovšem došlo na to, před čím v mnoha článcích varujeme - zloději prodloužili signál elektronického klíče a zneužili systém bezklíčového vstupu a startu. A jelikož právě u britských značek se tento způsob stal právě v posledních letech velmi často používaným, policie již aktivně varuje majitele, aby klíče doma odkládali do kovových krabiček. A způsobů obrany existuje více.

Herec Dominic Cooper je automobilový nadšenec... Foto: Touchstone Pictures



...jemuž zloději ukradli již čtyři auta během jednoho roku. Tím posledním bylo jeho milované Ferrari Dino 308 GT4. Ilustrační foto: Ferrari

