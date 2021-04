Slavný Batmanův speciál z Nolanovy trilogie byl nalezen opuštěný u dubajského skladu před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Target Auto

Vzniklo jich jen pár a rozprodány byly po 22 milionech korun za kus. Že byste o takový vůz pečovali jako o oko v hlavě? Vy možná, případ jednoho z dubajských majitelů to není.

Nolanova trilogie filmů o Batmanovi dnes požívá skoro kultovního statutu a osobně nebudu předstírat, že mu rozumím. Ačkoli šlo o posun správným směrem, přijdou mi i tyto snímky příliš ponuré, příliš surrealistické a svým dějem příliš absurdní na to, abych se na ně vydržel dívat až do konce. Na techniku v nich zobrazenou se ale dívat dá.

Tou nejzajímavější bylo hlavní Batmanovo přibližovadlo, takzvaný Tumbler s řadou zvláštních schopností včetně té, kdy se v případě poškození dokázal rozdělit na více částí a komiksového hrdinu dostat ze svízele s pomocí Batpodu. Vypadá to jako další filmový nesmysl a část nadsázky v tom pochopitelně je. Pět přesných, licencovaných replik tohoto stroje ale bylo v roce 2014 skutečně vyrobeno, dokonce se silniční homologací a prodáno bohatým sběratelům.

Každý z nich musel za vůz zaplatit 1 milion dolarů (dnes 22 milionů Kč) a jeden z nich se o rok později nepřekvapivě zatoulal do Dubaje, kde jej tehdy nabízela firma Target. Byl to pro ní marketingově zajímavý prodej, kterým se neopomněla pochlubit světu, jak připomínají dobové fotky uvolněné pro média. Tento vůz byl záhy koupen neznámým Dubajcem a byť si nemůžeme být jisti, zda to je skutečně on, na níže přiložené fotce z Redditu vidíme velmi pravděpodobně jeho současný stav.

Podle autora fotky, který si na internetu říká gautamailani92, stojí vůz opuštěný u jednoho z dubajských skladišť a zapadá prachem. Z minulosti sice víme, že vzácná auta opuštěná v Dubaji obvykle nejsou tak opuštěná zdají být a podle dalších informací (dostaneme se k nim) je zřejmě i toto ten případ. Tak či onak je zjevné, že toto není způsob, jak by někdo měl nakládat s takovou vzácností za desítky milionů korun.

Podle dalších zjištěných informací si vůz v roce 2015 pořídila místní půjčovna aut, která se později dostala do finančních potíží. Protože dlužit peníze je něco, za co budete v těchto končinách tvrdě potrestáni, majitel zemi opustil a aktiva firmy zanechal svému osudu. Mezi ta patří i Batmanův Tumbler, pro který se zjevně nenašlo lepší místo, kde by mohl stát. Část místních říká, že jej čas od času někdo projede, jinak ale udržovaný není a podle toho také vypadá.

Podívejte se na to sami, my jen dodáme, že auto je navzdory svému vzhledu skutečně plně funkční, díky motoru 5,7 V8 s více jak 500 koňmi uhání i přes 250 km/h a na svých obrovských, 44" kolech se dokáže přenést i přes velmi nehostinná místa, jako Batman ve filmu. Snad se závazky dosavadního majitele podaří vypořádat a tento stroj čeká lepší osud, než, s jakým se musí potýkat teď.

Takto se prodejem Batmanova Tumbleru v roce 2015 chlubila dubajská firma Target Auto, pro níž to byl velký magnet. Vůz byl prodán, velmi pravděpodobně tentýž nyní chátrá mezi tím, co v Dubaji zůstalo po uprchlém majiteli půjčovny exkluzivních aut. Foto: Target Auto

Zdroj: Reddit

Petr Miler