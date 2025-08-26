Slavný designér BMW a Ferrari strhal přelomový Jaguar. Je prý nedodělaný a nezajímavý z každého úhlu
Petr ProkopecJe jednou z nejrespektovanějších figur moderního automobilového designu a jako takový si může dovolit kritizovat ostatní. Autoři údajně přelomového Jaguaru si jeho slova za rámeček nedají. Pokud to klientela bude vnímat stejně, Britové nepřijdou „jen” o 85 procent zákazníků, přijdou o všechny.
včera | Petr Prokopec
Frank Stephenson se řídí heslem „co na srdci, to na jazyku“. Slavný designér tak v posledních letech strhal hezkou řádku aut, jejichž vzhled nepovažuje ani tak za nemastný a neslaný, nýbrž vyloženě tragický. Podle něj za tím stojí fakt, že současní studenti designu už ani neví, jak vypadá tužka a papír. Místo toho ve stále větší míře zaměstnávají počítačové programy, se kterými sice zvládnou navrhnout auto, které je aerodynamicky efektivní, ovšem které nikterak nevyčuhuje z davu. A o nějaké nadčasové eleganci si může nechat pouze zdát.
Nově autor původního BMW X5, Ferrari F430, McLarenu P1, Maserati Quattroporte nebo novodobého Mini obrátil svou pozornost k Jaguaru Type 00. Jeho vzhled považuje za slibný, ovšem jen v případě, když se na něj díváte z dálky. Jakmile se ovšem přiblížíte, vaše nadšení okamžitě střídá zklamání. „Působí jako koncept, který někdo nedomyslel dřív, než se přešlo do fáze prototypu. Po vizuální stránce přináší řadu odvážných myšlenek, žádné se ale nezdá být dotažena do konce,“ uvedl pro Top Gear.
„Je těžké na celé karoserii najít jediný světlý bod, načež tohle auto vypadá zapomenutelně z každého úhlu pohledu. Působí nedokončeně a celkový design postrádá soudržnost. Vlastně jediné, co se opakuje, jsou nedotažené povrchy,“ nebral si dále servítky Stephenson. Tomu opravdu Type 00 nepadl do noty, neboť rovněž poukázal na proporce vozu, které jsou tlačené na sílu. „Obrovská kola vysloveně prosí o pozornost, ovšem v takovém módu dětské hračky. To auto neskutečně postrádá jistou zlobu Jaguaru,“ dodal.
Stephenson ve svém popisu dokonce přišel i s novým slovem, dle něj koncept působí „neuautomobilově“. „Jednoduše nevypadá jako auto v tradičním slova smyslu, spíše jako digitální model nebo jako projekt studenta designu prvního ročníku,“ zmínil také, čímž vlastně jen navázal na svá předchozí pojednání o absenci tužek a papírů v designových kancelářích. Jejich zaměstnanci se totiž dle něj snaží co nejvíce šokovat, ovšem souběžně s tím zcela zapomínají věnovat patřičnou pozornost detailům.
Bude tedy opravdu zajímavé sledovat, jak si povede produkční verze, která by se měla ukázat za pár měsíců. Ta by měla po stránce cenové zamířit do vyšších pater trhu, na úroveň Porsche či Bentley. I proto Britové předpokládají, že přijdou o 85 procent stávající klientely. To je podivná obchodní strategie, která je značně riskantní, a jakkoli může firmě přinést úspěch, pravděpodobnějším se dnes jeví další pád. Pod nepřitažlivým zevnějškem totiž máme čekat neatraktivní elektrický pohon, který v této sféře trhu na zákazníky nezabírá, o tom se přesvědčili už i velcí električtí optimisté.
Frank Stephenson nenechal na konceptu Type 00 jedinou linku suchou. A nedivíme se, tohle auto skutečně vypadá jako šité velmi horkou jehlou, kterou navíc držel někdo, kdo s ní neumí zacházet. Foto: Jaguar
Zdroj: Top Gear
