Slavný designér strhal podobu moderních aut, varuje před vozy vyrobenými v pátek | Petr Prokopec

/ Foto: FS Design

Podepsal se pod hezkou řádku aut, pak ale s prací přímo pro automobilky skončil. Pro své nástupce ale nemá mnoho slov chvály, podle něj by měli více používat tužku a papír.

Frank Stephenson patří mezi nejrespektovanější automobilové designéry posledních dekád. Během své kariéry stvořil slušnou řádku ikon, ať se již jedná o mainstreamové vozy pro miliony zákazníků, nebo o exkluzivní hypersporty za desítky milionů, které si může pořídit jen pár vyvolených. Zatímco tedy někdo jej má spojeného s Fordem Escort RS Cosworth, jiní v něm vidí pouze autora Ferrari Enzo či Maserati Enzo. Další pak poukáže na jeho díla s logem McLarenu, stejně tak se ovšem podepsal pod novodobé Mini či Fiat 500. Pod design všech těchto vozů se skutečně podepsal jeden muž.

S takovým výčtem patří Stephenson mezi skutečné velikány, pročež by každé jeho slovo mělo být pomalu tesáno do kamene. Nyní se jednašedesátiletý Maročan již jako šéf své vlastní firmy FS Design nechal vyzpovídat kolegy z Jalopniku, z čehož asi nebude mít radost řada jeho mladších kolegů. Na jejich adresu se totiž nevyjádřil zrovna pochvalně. Místo toho uvedl, že poté, co tužky a papír nahradily pokročilé počítačové simulace, začala auta přicházet o duši. O nějaké nadčasovosti si tedy mohou nechat pouze zdát.

Neznamená to ovšem, že by Stephenson veškerou současnou produkci považoval za automaticky odpudivou, spíše konstatuje, že tvůrci začali až přespříliš tlačit na pilu. „Nechci říct, že ošklivost se stala novodobou krásou, přílišné snažení je novodobou krásou. Snaží se tolik, až je to kontraproduktivní vůči tomu, co my lidé považujeme za krásné. Je to spíše o snaze šokovat než o čemkoliv jiném,“ říká známý designér s tím, že taková strategie by se automobilkám nemusela v dlouhodobém horizontu vyplatit.

„Nikdo nepotřebuje hypersporty. Je to luxus, který si pořídíte ve chvíli, kdy je celým tímto vozem ohromeno všech pět vašich smyslů. Pokud ale některý bude něco postrádat, autu nepropadnete celým svým srdcem, protože mu zkrátka něco chybí.“ Dle něj si tak vlastně na současnou produkci za nějakých 20 let nikdo ani nevzpomene. Jednoduše proto, že na ní chyběl výrazný zapamatovatelný prvek, místo toho zapadnou do davu a poté budou nahrazena.

Podle něj za tím do jisté míry stojí nepoužívání tužky a papíru, která zbavuje design jakési jednoduchosti a přímočarosti. Dnes studenti designu pomalu ani nezvládnou nakreslit skicu, místo toho zamíří rovnou za umělou inteligencí. S tou pak sice zvládají vytvářet mnohem komplikovanější tvary, jakási nadčasová elegance je ale s nimi ta tam.

Kvůli tomu však designéři přestávají být designéry, spíše jde o správce datových toků. A pokud je cílem kontroverze za každou cenu, vzniknou i věci jako čelní ledvinky nového BMW řady 4. „Někdo totiž vedení ukázal retuše, a to rozhodlo, že vůz vypadá skvěle a postaví se. Nyní se ale každý z dotyčných manažerů ptá, zda skutečně jde o onu retuši.“

Pro mnichovskou automobilku však dle Stephensona hraje jedna věc. Lidé si totiž na šokující designy začínají stále více a rychleji zvykat. „Přesně to se stalo v případě Tesly. Když přišla s prvním modelem, lidé byli v šoku a vůz buď milovali, nebo nenáviděli.“ Nyní ale je na daný styl pohlíženo jako na skvělý a futuristický, proto stejným směrem míří i řada dalších. Marocký designér ale dodává, že „možná to vše má nějaký účel, ovšem nejde o design, je to algebra.“

Zní to trochu depresivně, a tak dodejme jednu perličku na závěr. Frank Stephenson jako bývalý zaměstnanec McLarenu varuje před auty této značky vyrobenými v pátek - pokud na vás prý vyjde páteční výroba, musíte být políbeni štěstěnou, aby se vám auto nezačalo rozpadat pod rukama, takový je prý rozdíl mezi kvalitou vozů vyrobených přes týden a před víkendem. Může to působit jako vpit, vzpomínka na časy podniků komunistického Československa, čerstvě ale máme podobnou zkušenost s jedním německým autem. Také to bylo dokončeno na sklonku páteční směny a jsou s ním problémy, které dokola udivují nejen autorizovaný servis, ale i techniky ze samotné automobilky, které některé komplikovanější neduhy musí řešit.

Marocký designér se nevyjádřil zrovna lichotivě o současné automobilové produkci, v rozhovoru se zmínil i o kvalitě pátečních aut. Foto: FS Design



Jelikož jde o autora takových vozů, jako je Ferrari Enzo, Maserati MC12 či McLaren 720S, neměli bychom jeho slova brát na lehkou váhu. Foto: Ferrari/Maserati/McLaren

Zdroj: Jalopnik

Petr Prokopec