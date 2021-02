Slavný kamion z Knight Ridera našli opuštěný v polích, přelakovaný chátral 15 let před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: GMC

S některými hvězdami své doby se osud nemazal, často i proto, že toho času nikdo netušil, jaký kult se z té či oné věci stane. Slavný černý kamion z Knight Ridera tak nakonec skončil opuštěný, teď jej čekají lepší chvíle.

Obyčejnému smrtelníkovi se může zdát zacházení s některými filmovými artefakty ze strany producentů toho či onoho snímku nepochopitelné, tak to ale vypadá jen zvenčí. Je třeba si uvědomit, že každý rok vzniká v celém světě bezpočet filmů a byť jejich tvůrci jistě pokaždé věří, že s nimi u diváků nějakým způsobem uspějí, málokdo kalkuluje s tím, že se na jejich dílo bude vzpomínat ještě za několik dekád.

Jistě, jsou tu věhlasné filmové série, u kterých to lze očekávat (byť ani v jejich případě to není vždy pravda), když ale tvůrci pouštěli do kin před 20 léty první Rychle a zběsile, nepochybně ani nedoufali, že stojí u zrodu ságy, která bude o dvě dekády později v kinech vydělávat miliardy. A tvůrci seriálu Knight Rider v 80. letech určitě ještě méně věřili tomu, že po něm v roce 2021 štěkne alespoň pes. Leč, stalo se.

Z Rytíře-jezdce, jak žertovně překládaly název tohoto pořadu první tištěné televizní programy zahraničních stanic po sametové revoluci netušíc, oč jde, se stal celosvětový kult. Ale trvalo ještě docela dlouho, než takového statutu nabyl. Tvůrci se tak s rekvizitami používanými při natáčení příliš nemazali - jeden z KITTů použitých při natáčení dokonce odložili na smetiště a další prodali v momentě, kdy nebyly k užitku. Stejný osud pak stihl i trochu přehlíženou hvězdu pořadu.

Knight Rider, to nebyl KITT, Michael, Bonnie a další, ale i černý kamion zvaný FLAG Mobile Unit, do nějž vůz tak slavně najížděl za jízdy a podobně spektakulárně jej opouštěl. Také ten byl po skončení natáčení prodán a zjevně sloužil jako úplně normální tahač s přívěsem.

Zjistili to lidé stojící za projektem Knight Rider Historians, kteří se specializují na hledání ztracených artefaktů používaných při natáčení. Stroj postavený na základě GMC General, dost obvyklého tahače 80. let ve Spojených státech, ale nebylo vůbec snadné najít. Ani společnost Vista Group, která auta pro Knight Ridera připravovala, nebyla s to dohledat jeho klíčové identifikátory, po několika letech detektivní práce se ale podařilo zjistit VIN stroje a jeho další specifika. A nakonec najít i jeho majitele.

Jak se při jeho návštěvě ukázalo, vůz nebyl používaný už od poloviny předminulé dekády a nikdo s ním nezacházel jako s celebritou svého druhu. Než byl odstaven v polích, najel asi 370 tisíc km lakovaný do modra, jak ukazují i aktuální záběry na videu níže. Klíčové identifikátory ale sedí a pod modrým lakem se skrývá původní černý. Návěs zatím chybí, i ten nemá být používán po více jak 15 let, také ten ale chtějí nadšenci dohledat a vrátit mu jeho zašlou slávu.

Bylo by hezké v budoucnu ještě někdy vidět celé originální duo, tedy FLAG a KITT, společně v akci a možná se to skutečně stane. Co se stalo dosud, může do detailu vidět v takřka 14minutové dokumentaci celého pátrání níže.

GMC General sloužil v 80. letech v USA pro řadu účelů, nakonec si jej vybrali i tvůrci Knight Ridera jako základ pro slavný kamion převážející KITT i s dalším vybavením. Po skončení natáčení jej prodali, nalezen byl díky mravenčí práci nadšenců až nyní. Ilustrační foto: GMC

Zdroj: Knight Rider Historians Official@Youtube

Petr Miler