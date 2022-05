Automechanik s víc jak 50letou praxí říká, že Tesly si kupují jen hlupáci, riskuje mnohé před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Za jiných okolností by to bylo bráno jen jako jeden z názorů, „teslisté” ale už nejednou ukázali, že nejsou skupinou, která by se s kritikou vyrovnávala snadno. Jsme zvědavi, jestli kanál Scottyho Kilmera na Youtube nechají být.

Scotty Kilmer je mechanik, který se 53 let věnoval opravám aut všeho druhu. V poslední době ale dílnu vyměnil za Youtube, kde si odběr jeho kanálu přihlásilo už skoro 5 milionů lidí. Je tomu tak jistě i proto, že si nebere servítky a pojmenovává věci pravými jmény, to dnes není obvyklé. Co mu ale může projít u jiných značek, to mu nemusí projít u Tesly.

Právě tuto automobilku a vůbec veškeré aktivity Elona Muska si Scotty nyní vzal na paškál, když říká, že Tesla dosáhla zcela nového rekordu. Podle něj každý jí vyrobený vůz musel v určitou chvíli zamířit do servisů, což má daleko k obvyklému. Již to samo o sobě má být jasným důkazem toho, že automobilka upřednostňuje kvalitu před kvantitou. To je však pouze část problému, neboť Tesla založila svou reputaci na online modernizacích a opravách. „Mechanické problémy ovšem nelze vyřešit s pomocí softwaru,“ uvádí Kilmer v novém videu nazvaném Značky aut, která si kupují je hlupáci.

Populární mechanik přitom dodává, že Musk vytvořil rafinovanou marketingovou past, do které padá stále více zákazníků. A nikoli jen ve světě aut, další takovou je jeho sít satelitů Starlink, která je enormně drahá. Za zhruba 17 tisíc korun si totiž musíte pořídit hardwarový balíček, samotné připojení pak měsíčně vychází na nějakých 2 600 Kč. To jsou opravdu nemalé sumy, za které přitom nedostanete mnoho navíc oproti běžnému připojení za pár stokorun měsíčně.

Je pochopitelně třeba dodat, že Starlink funguje i tam, kde není běžné pokrytí, jak ostatně víme třeba z Ukrajiny. Nicméně z pohledu běžného zákazníka tu prakticky nemáme jediný důvod, proč každý měsíc utrácet pomalu pětinásobnou částku ve srovnání s konkurencí, která vám za 500 Kč nabízí obstojné tarify. Uživatelů Muskovy sítě je ale přesto stále více, stejně jako se ve stále větším množství prodávají i Tesly.

Kilmer něco takového považuje za „směšné“, zvláště pak ve chvílích, kdy lidé skutečně jen podlehnou Muskovu lákání, místo aby vyhlédnutý produkt porovnali s tím konkurenčním. Se Starlinkem je to tedy do jisté míry podobné jako s elektromobily obecně - někde a pro někoho mohou být dobrým řešením, jinde je ale na tom konkurence daleko lépe. Ovšem lidé k ní nakonec nezajdou, protože její image není tlačena někým jako Musk, který je nepochybným marketingovým mágem.

Pro nás je to názor do pranice, „teslisté” to ale takto s nadhledem brát nemusí. Jakýkoli odpor proti své oblíbené znače berou jako ryzí zlo, jehož šíření je třeba zamezit. Kilmer tak docela riskuje, však vzpomeňme, jak komunita nadšených příznivců Tesly nahlašovala kanál Riche Benoita jako závadný tak dlouho, až byl algoritmy znepřístupněn. A to si jen dovolil vrátit se k benzinovému pohonu. Scotty těm samým lidem říká hlupáci...

Dle Scottyho Kilmera je vlastně jedno, jaký vůz od Tesly zakoupíte - dříve či později s ním budete muset k technikům, neboť hardwarové kiksy se přes internet opravit nedají. Podle něj si tak Teslu koupí prý jen hlupák, může se se zlou potázat. Foto: Tesla

Zdroj: Scotty Kilmer@YouTube

