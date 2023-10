Slavný výrobce jachet žaluje vládu kvůli sankcím, ty se tak stále více obrací proti jejich strůjcům včera | Petr Prokopec

/ Foto: Damen Yachting, tiskové materiály

S dobře známými protiruskými sankcemi se firmám obvykle nezbývá než smířit, někde ale zašli mnohem dál. Nizozemsko zakázalo některým firmám obchodovat nikoli se sankcionovanými, ale jakýmikoli ruskými subjekty. Zřetelná předpojatost se nyní otáčí proti němu.

Nejsem žádný expert na izraelsko-palestinský konflikt, v rychlosti ale mohu zmínit, že odstartoval již na konci 19. století. A zatím vygradoval 7. října letošního roku, kdy ozbrojenci palestinského hnutí Hamas překročili hranice a začalo s vražděním civilního obyvatelstva z Izraele. Jak na tento krok zareagovalo mezinárodní společenství v čele s USA a Evropskou unií? Rozhodně nikoli stejným způsobem, jako tomu bylo na sklonku února loňského roku, kdy Rusko podobně bezprecedentně zaútočilo na Ukrajinu.

Po invazi totiž přišlo první kolo sankcí, které bylo následováno mnoha dalšími. V případě Palestiny pak sice bylo nejprve slibováno zmrazení veškeré finanční podpory ze strany EU, nakonec však Brusel veškeré platby jen přezkoumá. To jistě Hamas položí. Očekávat se v přeneseném smyslu dá podobný výjev, který je „krásně” vyobrazen ve snímku Černý jestřáb sestřelen. Na humanitární dávky se totiž vrhnou teroristé. Američtí vojáci ovšem zasáhnout nemohou, i když dochází na střelbu do civilního obyvatelstva.

Dá se tedy předpokládat, že EU žádné pochybení v systému nezaznamená a miliardy bude do Palestiny posílat i nadále. Že se nedostanou k potřebným, bude Bruselu víceméně jedno. Politici totiž již nějakou dobu nefungují v reálném světě, nýbrž v tom fiktivním. A protože i ti lokální již nabyli pocitu, že se nemusí nikomu zodpovídat, ani svým voličům, přicházejí se skutky, nad kterými zůstává rozum stát. O jeden vskutku kontroverzní se postaralo Nizozemí, jehož vláda bude mít co vysvětlovat u soudu.

Se žalobou na zemi tulipánů přišla po marné snaze o smírné řešení tamní slavná společnost Damen Yachting, která staví jedny z největších a nejluxusnějších privátních jachet na světě. Jako taková tedy obchoduje s lidmi z Ruska, neboť i bohatí Rusové mají takové lodě v oblibě . Něco takového má ovšem společnost od loňského roku zakázáno. Problémem na celé věci je však skutečnost, že nejde o nařízení shůry, tedy z Bruselu, nýbrž to lokální. A vztahuje se na všechny ruské subjekty bez rozdílu, tedy i na lidi a firmy, kterou nejsou nijak sankcionovány.

Tedy jinými slovy, jakmile máte ruskou národnost, nemůžete si u Damenu koupit už ani pádlo. Přičemž je jedno, že v zemi již delší dobu nežijete, že jste odsoudili válku či že se aktivně podílíte na podpoře Ukrajiny. Stěžejní je v tomto případě štempl v občance, což je stoprocentně diskriminační - je to totéž, jako kdyby nizozemská vláda přikázala, že Damen nemůže prodávat jachty třeba černochům, homosexuálům, zkrátka jakékoli specifické skupině lidí.

Nizozemský zákon se navíc vztahuje i na rozpracované projekty, Damen tak utrpěl obrovské finanční škody. Nedočkal se ovšem žádné kompenzace. Zdroje z ministerstva zahraničních věcí této země tak naznačují, že morální kompas firmy je neskutečně pokřivený a společnosti nejde o nic jiného než o výdělek. Což je tvrzení, za jaké by si jeho autoři zasloužili minimálně políček.

Žádná firma, pokud tedy nejde o neziskovku, totiž nevstupuje na trh jen tak pro nic za nic. Hnacím motorem je pokaždé zisk. A pokud vám stát ze své vlastní vůle podnikání zakáže či omezí, aniž by pro to existoval faktický důvod na vaší straně, pak vám zkrátka musí způsobené ztráty kompenzovat. To se ovšem neděje, žaloba je tedy na místě. A nemusí být jediná.

I kdyby ale nakonec zůstalo jen u této jedné, prohra u soudu může nizozemskou vládu neskutečně bolet. I když totiž Damen byl v loňském roce zmiňovaným rozhodnutím velmi omezen, dokázal na prodeji jachet utržit 2,5 miliardy Eur (cca 61,4 mld. Kč), je to zkrátka výnosný byznys a půjde tu o miliardy až desítky miliard korun. Je to zkrátka další ukázka toho, jak se nepromyšlené, nedomyšlené a v tomto případě i nemorální sankce obrací proti jejich strůjcům.

Nizozemská firma patří mezi největší výrobce luxusních jachet na světě, vláda jí nicméně zakázala jakkoli obchodovat s Rusy - jakýmikoli, ne jen těmi sankcionovanými. To opravdu není férové a vlastně je to i nezákonné, proti takové diskriminaci na základě původu politici obvykle na oko bojují. Foto: Damen Yachting, tiskové materiály

Petr Prokopec

