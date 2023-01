Slavný závodník chtěl se slavnou značkou vstoupit do F1, zapomněli se ale zeptat, jestli je tam někdo chce včera | Petr Prokopec

/ Foto: Andretti Autosport, tiskové materiály

Je to poněkud tragikomická situace, neboť rozšíření počtu týmů ve Formuli 1 by bylo žádoucí jak ze sportovního, tak z marketingového hlediska. Šéf FIA byl tímto nápadem nadšen, stávající týmy ani trochu.

Rok 2014 byl zatím posledním, kdy startovní listina Formule 1 čítala jedenáct týmů. Stáj Caterham ale v průběhu sezóny začala mít potíže s financemi a na podzim už nezvládla ani nastoupit do velkých cen Spojených států a Brazílie. Poslední podnik v Abú Zabí pak absolvovala jen díky finanční pomoci fanoušků. Jakkoli se ale zúčastnila i posezónních testů, před bankrotem již Caterham nic nezachránilo. Problém to byl zejména pro 230 zaměstnanců stáje, jimž bývalý šéf Tony Fernandes dluží výplaty dodnes.

Caterham nicméně nechme být, zabývat se budeme jinou automobilovou značkou začínající písmenem „C“. Na počátku letošního roku totiž jeden z vůbec nejúspěšnějších závodníků americké série CART Michael Andretti, syn Maria Andrettiho, mistra světa Formule 1, oznámil, že by s rodinným týmem rád vstoupil do královské motoristické disciplíny. Pomocnou ruku se mu rozhodl podat koncern General Motors skrze automobilku Cadillac. Ta nicméně nemá být dodavatelem motoru, což je logické i nelogické zároveň.

Cadillac se totiž rozhodl, že jeho budoucnost bude čistě elektrická. Spalovací jednotky by přitom automobilka chtěla poslat do důchodu již do roku 2030. Pokud se nicméně tento záměr stane realitou, pak by prezentace skrze F1 nedávala žádný smysl. Šampionát má totiž i nadále pokračovat s turbohybridním ústrojím, jen přepřáhne na syntetická paliva. Z toho důvodu Andretti možná znovu sáhne po agregátech Hondy, s touto značkou totiž již spolupracuje v sérii IndyCar.

Aktuálně jsou nicméně jakékoli spekulace o dodavateli motorů zbytečné. Američané totiž dosud nepřesnili, kdy by se chtěli součástí šampionátu stát. Navíc podle dostupných informací narazili na silný odpor ze strany současných týmů, které prý z valné většiny s tímto nápadem vůbec nesouhlasí. Ty jen připomínají, že F1 není až tak věcí sportu jakožto především peněz. Ostatním týmům by sice Andretti Cadillac musel štědře zaplatit, peníze z prodeje komerčních práv by se ale dělily mezi jedenáct stájí místo desíti. A to by zřejmě bolelo víc.

Dle aktuálních pravidel musí jakýkoli nováček v soutěži položit na dřevo 200 milionů dolarů (cca 4,475 mld. Kč), které se rovnoměrně rozdělí mezi dosavadní startovní rošt. Dříve šlo o 100 milionů a navýšení na dvojnásobek je jen dva roky starou záležitostí (kdy této možnosti nikdo nevyužil). Přesto dnes tuto sumu i týmy nakloněné vstupu nováčků považují za nedostatečnou a místo ní by Američané měli zaplatit 500 mil. USD (11,187 mld. Kč), což má lépe odpovídat stávající hodnotě celého šampionátu.

Podobné částky se platí v NHL, v takové NBA jde dokonce o čtyřikrát vyšší sumy. Do jisté míry tedy stáje mají pravdu. Nicméně v těchto sportech mohou nováčci ihned poté těžit ze stejných výhod, jaké mají i zavedené týmy. Andretti Cadillac by nicméně v první sezóně nedostal z odprodeje komerčních práv ani haléř. Přerozdělování navíc není férové, ale odpovídá předchozímu umístění v Poháru konstruktérů.

Je proto vskutku sporné, jak se celá situace vyvrbí. Negativní reakcí ostatních týmů je překvapen i šéf FIA Muhammed Ben Sulayem, který byl z nápadu Američanů nadšen a uvedl, že mezinárodní automobilová federace „by měla podporovat perspektivní zájem o vstup do F1 z řad globálních výrobců, jako je General Motors, a čistokrevných závodníků jako Andretti a další“. Jeho slova ale evidentně zatím na úrodnou půdu nepadla - možná se Američané měli nejprve zeptat, zda je někdo v šampionátu chce. Technicky vzato o účasti rozhoduje FIA, musí mít ale souhlas firmy Liberty Media, vlastníka komerčních práv. A ta jej nedá, dokud nebude mít souhlas týmů. Vypadá to jako začarovaný kruh...

Nově vznikající americký tým se sice již pochlubil první prezentací, vstup do F1 je nicméně zatím jen snem nemajícím oporu v ničem, stávající týmy s příchodem nováčka zatím nesouhlasí. Foto: Cadillac

Zdroje: Reuters, Cadillac

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.