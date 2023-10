Slepé pochlebování elektromobilům nezná mezí, novinář napsal o tom, jak „vítězí”, i když drtivě prohrávají před 6 hodinami | Petr Miler

Co si vezmete z článku nazvaného „Elektromobily vítězí díky zákazníkům, ne díky politikům”? Nelze to interpretovat jinak, než že se elektrickým autům daří prosazovat proti spalovacím vozům, a to i bez dotací. Jenže nic takového není pravda a článek to nakonec ani netvrdí, jen svým podáním mate.

Jsme daleci tomu, abychom se pasovali do role „opravovačů” jiných. Rozličné fact-checkingy a podobné praktiky považujeme za jednu z nemocí doby mající za následek nezdravé kastování informačních zdrojů vedoucí akorát ke zbytečným předsudkům. Obecně vzato nic proti tomu, když někdo upřesňuje informace jiných nebo na ně vrhá jiné světlo, musí to ale být diskuze, kdy jeden tvrdí to a druhý ono. A je na čtenáři, aby si na základě předložených argumentů sám řekl, co má k realitě blíž.

V momentě, kdy se někdo pasuje nebo je dokonce pasován do pozice nějaké vyšší autority, která má schopnost definovat „správné” a „nesprávné” názory nebo říkat, co je pravda a co ne, o diskuzi už nejde. A je to nekonečně absurdní. Od toho druhého je tu případně soudní systém, ve kterém všechny strany sporu mohou využít celou škálu prostředků, aby se k jednoznačnému a obtížně zpochybnitelnému závěru dobraly a výsledek pře respektovaly, ať už bude jakýkoli. Ale aby si někdo sedl k počítači, podíval se na tři fotky a podle toho rozlišoval „heroldy svaté pravdy”? To snad nikdo nemůže myslet vážně, něco takového nikdo soudný respektovat nemůže.

Tento článek tedy berte jako příspěvek do diskuze, ve které dozajista zastáváme naprosto odlišný názor než Colin McKerracher z Bloombergu. Pod jeho jménem byl publikován článek „Elektromobily vítězí díky zákazníkům, ne díky politikům”, což logicky přiláká pozornost. Museli jsme si jej přečíst, abychom zjistili, zda se Colin zbláznil nebo nám něco podstatného uniklo. Realitou ale zřejmě není ani jedno - autor jen v době, kdy si spousta lidí plete „čtení článku” s „čtením nadpisu”, krátkozrace „vrtí psem”. A není možné to přejít bez komentáře.

Říci, že elektromobily dnes vítězí v boji o zákazníka, je samo o sobě velmi pochybné. Většina trhu pořád míří směrem ke spalovacím vozům a nedávný případ Jeepu Avenger jasně ukazuje, co se stane, když jinak stejné auto nabídnete s elektrickým i spalovacím pohonem. Dokonce i za situace, kdy spalovací alternativu pomalu ani neprodáváte, aktivně nenabízíte a všemožně jinak ji skrýváte z dosahu většiny evropských kupců, se nakonec u většiny z nich prosadí a tu elektrickou rozválcuje.

Frázi o tom, že elektromobily vítězí, samu sobě zavádějícím způsobem říci lze, třeba v Norsku to tak skrze (fakticky) nepřímé zákazy čehokoli jiného je. Ale říci, že „vítězí díky zákazníkům, nikoli politikům” je naprostý nesmysl. Elektrické vozy napříč světem drtivě prohrávají navzdory extrémní přízni politiků, to je jediná skutečnost. A i když ve hře necháte „jen” extrémní přerozdělovací mechanismy EU a nepřidáte nic dalšího, výsledkem je skoro nulový zájem. Česko budiž důkazem - pravidla EU přelévající peníze směrem k elektrickým autům tu platí též, akorát se k nim přidává minimum dodatečných místních výhod. Výsledek? Nízké jednotky procent podílu na trhu, to je vítězství díky zákazníkům?

Zbláznil se tedy Colin? Ne, nejtristnější je, že takový nesmysl říci nemohl, a tak ho ani neřekl. Pokud se dostanete se čtením za hranici manipulativního nadpisu, zjistíte, že netvrdí, že elektromobily porazily všechno ostatní, podle něj porazily auta na vodíkové palivové články. To je ale nesmysl na druhou - na jednu stranu ano, ty poráží, ale co to je za vítězství, když vedle něj stojí ještě násobně těžší prohra s jiným řešením? Navíc je to ukázka naprosté neznalosti technické podstaty věci, neboť auta na palivové články jsou také elektromobily, jiný je jen způsob uložení energie. Elektromobily tedy kolektivně drtivě prohrávají se spalovacími vozy, to je jediný fakt.

Říci, že vítězí, když ve skutečnosti pouze mezi nimi vítězí jedno dotované řešení vedle jiného dotovaného řešení, je mimořádně zavádějící, zvláště když je výsledkem tak matoucí nadpis. A je šílené se tím pokoušet popřít tvrzení šéfa Stellantisu Carlose Tavarese o tom, že „elektrifikace je technologie, kterou si zvolili politici, nikoli průmysl”. To podle Colina aktuální dění vyvrací. Tavares ale nikdy nesrovnával bateriové elektromobily s těmi na palivové články, srovnával elektromobily se spalovacími auty a hybridy. Palivové články jsou opravdu jen trochu odlišná alternativa klasických baterií, víc nic.

Za zvrácené vnímání reality lze pak označit i to, když Colin mluví o vítězství díky zákazníkům za situace přetrvávajících dotací a dalších forem umělých zvýhodnění. Jak praví kolega Gustavo Henrique Ruffo z Auto Evolution, kterého Colinův článek též nadzvedl ze židle: „Elektromobily, které se daří prodat, potřebují hodně vládní podpory, aby mohly konkurovat spalovacím autům. Když dokážete dosáhnout cíle jen s výhodami, které ostatní soutěžící nemají, není to výhra. Je to podvádění,” říká.

Amen, chce se dodat, ale o to tu nakonec nejde. Chtěli jsme se o tom zmínit hlavně z údivu nad tím, jak krátkozrace a hloupě jsou někteří novináři schopni pochlebovat elektromobilům způsobem, který je velmi snadno zpochybnitelný či zřetelně manipulativní. Člověk ani nemusí být moc kovaný v oboru, aby tuto přetvářku prohlédl jako zřetelný nesmysl. Vsadíme se ale, že si spousta lidí přečetla jen nadpis a odnesla si z článku zcela mylný dojem o tom, jak nadšeně všichni kráčí elektrickým směrem, i když to není pravda. A to byl velmi pravděpodobně záměr.

S jako motivací někteří novináři tohle dělají, je mimo naše chápání. My jsme vždy jen chtěli nastavovat zrcadlo realitě, ne ji vytvářet či se ji pokoušet změnit. A až bude jiná, budeme ji jinak popisovat, ať už se nám to líbí nebo ne. Proč to mnozí jiní nesvedou, opravdu nechápeme, je to ve výsledku krajně neprofesionální.

Elektromobily opravdu nevítězí a Škoda Enyaq není výjimkou. Ač česká značka bude tvrdit, jaký je to prodejní trhák, jde aktuálně o jeden z jejích nejhůře prodávaných modelů, který na jejím (pro ni po letech opět klíčovém) domácím trhu oslovuje 1,4 % kupců. Gratulujeme k výhře. Foto: Škoda Auto

