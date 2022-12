Slovák dal dohromady tak úchvatnou sbírku BMW, že ji automobilka musela ukázat celému světu před 5 hodinami | Petr Prokopec

A je to pozoruhodná ukázka nejen automobilové vášně, ale podle samotného majitele i příkladný přístup k ochraně životního prostředí. Co na první pohled vypadá jako hloupost, dává na ten druhý docela dobrý smysl.

Pokud máte nějaký koníček, obvykle doufáte, že pro něj zahoří i vaše potomstvo. Platí to zejména v případě automobilových nadšenců, kteří postupně dávají dohromady úctyhodné sbírky. Ty ovšem nechtějí po čase prodat, nýbrž předat další generaci, která na v jejich dílo naváže. Jejich odkaz tak může žít dál a dál.

Jak se zdá, přesně takový je případ rodiny Berthotyových ze Slovenska. Ta propadla mnichovským vozům, nikoliv však těm moderním. Jakub, který je mimo jiné zakladatelem advokátní kanceláře Dagital Legal, je totiž milovníkem BMW z 80. a 90. let minulého století. Jeho otec Bystrik pak pro změnu vyznává ještě starší modely, a sice takové, které z linek sjely ještě o dekádu či dvě dříve. Do garáže, ve které svou sbírku schraňují, ovšem velmi často chodí i Jakubovi synové, kteří snad jednou budou v rodinné tradici pokračovat.

Této sbírky i příběhu, který se k ní váže, si všimla i samotná automobilka, která o ní dala vědět celému světu. Na přiloženém videu tak můžeme vidět, jak Jakub vzpomíná na rané mládí, během kterého se jeho vášeň začala rodit. Patřičný stimul přišel po pádu Železné opony, kdy se do tehdejšího Československa začala ve větší míře dostávat auta západní produkce. Vedle letitých škodovek a žigulíků tehdy BMW 7 E32 působilo pomalu jako vesmírná loď. Nebylo tedy divu, že po něm Jakub zatoužil. A nakonec si jej i koupil, dokonce jeden z kusů dříve používaných vládními politiky, které byly tou dobou k vidění nejčastěji.

Momentálně Jakub vlastní hned 15 exemplářů řady 7, přičemž kromě generace E32 jde také o jejího předchůdce, provedení E23. Do rodinné garáže nicméně zamířily i další vozy z produkce BMW, povšimnout si můžeme i fanoušky velmi vyhledávaného kupé E9 či relativně moderní M5 E39. Berthotyovi přitom zastávají názor, že jde vlastně o velmi ekologické vozy. Pokud je jim totiž věnována řádná péče, mohou takříkajíc žít věčně. Znamená to tedy, že odpadá spotřebovávání dalších a dalších zdrojů při výrobě.

Zda s touto myšlenkou souhlasíte či nikoli, necháme na vás, BMW k ní ale nemá daleko, však jako jedna z mála automobilek otevřeně říká, že elektromobily nejsou zase až tak čistými dopravními prostředky. Stojí za tím zejména jejich výroba, kromě toho jejich účet prodlužuje i omezená životnost baterek nebo výroba elektřiny. Celková bilance provozu bateriového vozu je tak dle šéfa vývoje BMW o neskutečných 60 procent horší než u spalovacích aut.

Podívejte se ale sami níže, co vše dal Jakub Berthoty dohromady a co o své sbírce říká. Třeba vás to inspiruje k něčemu podobnému.

Nadšenec ze Slovenska shromáždil působivou sbírku BMW. Sestává hlavně z řady 7 generací E23 a E32, najdou se v ní ale i jiné vozy. Ilustrační foto: BMW

Petr Prokopec

