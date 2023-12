Smutné konce elektrických snů: Zakladatel Nikoly dostal čtyři roky natvrdo za lži a podvody s elektrickými náklaďáky před 5 hodinami | Petr Prokopec

Vývoj elektrických aut provází spousta lží, polopravd a přetvářek, obvykle ale nevyústí v kriminální vyšetřování. Trevor Milton se stal výjimkou, když na základě nepravdivých informací vylákal peníze z investorů. Dotáhl to daleko, teď se zřejmě nevyhne vězení.

Nikola Tesla je považován za duchovního otce moderní elektrotechniky. Nakonec tedy není překvapivé, že si jeho jméno „rozebraly“ hned dvě automobilky. Jenže zatímco společnost řízená Elonem Muskem vystoupala na úplný vrchol branže, tedy alespoň co se týče své hodnoty, v případě druhé firmy lze mluvit spíše o fiasku. Za tím stojí její bývalý šéf Trevor Milton, který podobně jako Musk zjistil, že realita k oslnění investorů nestačí. Jenže zatímco jeden z nejbohatších mužů světa - ač nesplnil snad už tisíc slibů a některé opakuje opravdu dlouho - dokáže kráčet na hraně toho, co lze vnímat jako podnikatelské ambice, Milton opakovaně lhal a podváděl tak, až to prasklo.

Drobných jednotlivostí byl nespočet, nejviditelněji ale nakonec sama automobilka přiznala, že klíčové prezentační video z roku 2018 s elektrickým tahačem poháněným palivovými články bylo zfixlované. Cílem této a dalších leváren byla snaha přimět svět věřit tomu, že společnost je blízko k dokončení sériové verze vodíkového trucku a působivými parametry, i když to nebyla pravda. Milton nejprve slíbil, že vše vysvětli, v roce 2020 ale nakonec nic takového neudělal.

Firmu i jejího šéfa tak začala vyšetřovat americká Komise pro cenné papíry (SEC neboli Securities and Exchange Comission), neboť na základě těchto informací nafoukla svou hodnotu na burze, což jejímu zakladateli vydělalo miliardy. Milton v roce 2021 na svou pozici rezignoval a přečetl obvinění ze tří případů trestného činu zpronevěry a podvodu, ke kterým později přibyl ještě jeden. Po složení kauce ve výši 100 milionů dolarů (cca 2,24 mld. Kč) byl vyšetřován na svobodě a v říjnu 2022 byl shledán vinným ve třech bodech obžaloby ze čtyř, teprve nyní však soud vynesl trest.

Bývalý šéf Nikoly tak vyfasoval čtyři roky za mřížemi, přičemž zaplatit musí 1 milion dolarů (22,41 mil. Kč) pokuty. Mimo to bude muset investory odškodnit, zatím však nebylo upřesněno, jakým způsobem. A poté, co se dostane na svobodu, bude muset ještě tři roky sekat latinu. Pokud by podmínku porušil, zamíří zpátky za katr.

Jakkoli se může zdát, že trest je poměrně přísný, obžaloba původně pro Miltona požadovala dokonce 11 let vězení a pokutu 5 mil. USD (112,04 mil. Kč). Obhajoba oproti tomu navrhovala pouze podmínku. Obojí je pak samozřejmě stále ještě ve hře, neboť bývalý šéf Nikoly se proti stávajícímu rozsudku odvolal.

Lze už jen dodat, že poté, co Milton automobilku opustil, se již její reputace příliš nezlepšila. Místo toho došlo na postupný pád akcií, ztráty a nejviditelněji požáry jejích tahačů. Vidíme tak jeden ze smutných konců elektrických snů - firem, které slibovaly na poli elektromobilů nemožné, byla spousta, Trevor Milton to ale se svými vzdušnými zámky dotáhl opravdu daleko. O to tvrdší je nyní jeho pád.

Zakladatel Nikoly Trevor Milton netroškařil a ve svých podvodech byl tak přesvědčivý, že do hry zatáhl i řadu dalších firem, mj. pivní gigant Anheuser-Busch. Jím řízená automobilka ale neměla v ruce prakticky nic, a tak to postupem času vyšlo najevo. Milton byl nyní odsouzen ke čtyřem létům natvrdo, rozsudek ale stále není pravomocný. Foto: Anheuser-Busch, tiskové materiály

