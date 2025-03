Smutný rekordman Formule 1 si „na důchod” pořídil nové bydlení, nešetřil na sobě ani trochu včera | Petr Prokopec

/ Foto: Related Group/Integra Investments, tiskové materiály

Okolo 200 milionů korun dal za luxusní apartmá v chystané prestižní nemovitosti na samém břehu Atlantiku. K dispozici bude mít nejen přes 400 metrů čtverečných prostoru, ale třeba i michelinskou restauraci. Checo Peréz ani po odchodu z F1 strádat nebude.

Formule 1 je exkluzivní klub, do kterého k závěru loňské sezóny vstoupilo za celou její historii jen 778 jezdců. Z několika se z nich se staly nesmrtelné legendy, na naprostou většinu ale svět zapomněl. A některé velmi dobře zná, i když víc než co jiného pohořely. Do posledního zmíněného tábora bychom si troufli zařadit Sergia Peréze, který sice jistě nějaký talent má, ovšem na konzistentní úspěchy v nejvyšší třídě motorsportu je zřejmě moc líný. To koneckonců jen potvrzují jeho dva velmi smutné rekordy - prvním je nejvíc startů před prvním vítězstvím (190), druhým pak nejvíce závodů před dosažením pole position (219). Jistě, existují tací, kteří ničeho z toho nedosáhli, ani jednou, ale přesto.

I když měl Peréz po tři ze čtyř sezón u Red Bullu k dispozici nejlepší vůz na roštu, získat dokázal jen šest vítězství. Na žádné z nich ale nedošlo v loňském roce, i proto rudí býci znovu nezískali pohár konstruktérů. Vedení týmu tak oprávněně došla trpělivost a raději se rozhodl, že přijde o sponzorské peníze, které jsou tím hlavním důvodem, proč se Peréz do F1 dostal, a Mexičana po vzájemné dohodě poslal to předčasného důchodu.

Jeho otec Antonio Peréz nyní doufá, že se Checo do královské motoristické disciplíny ještě vrátí. A ve svých prohlášeních rozhodně skromností neoplývá, jak je u něj ostatně zvykem. „Podívejte se, kolik jezdců z F1 odešlo a pak se do ní vrátili. Zvládl to Lauda, stejně jako Räikkonën či Alonso. Dokázalo to mnoho jezdců, kteří se vrátili silnější než kdy předtím,“ uvádí dnes. Tím se ale spíše zas jednou trochu ztrapnil, neboť dávat Peréze do stejné skupinky jako mistry světa je odvážné.

Sám Sergio přitom říká, že chce počkat pár měsíců, než se rozhodne, jak se jeho další kariéra bude vyvíjet. Ony sponzorské peníze mu nejspíše k nějaké sedačce dopomohou, ovšem v F1 to spíš nebude, třebaže se mluví o jeho zapojení do chystaného angažmá Cadillacu. Křišťálovou kouli však po ruce nemáme, a proto pole spekulací opustíme a zamíříme na to realitní. Mexický jezdec si totiž nově koupil apartmá v chystané budově St. Regis Residences v Miami, jak sám oznámil.

Na kolik jej nové „dovolenkové útočiště“ vyšlo, nebylo zveřejněno, menší luxusní apartmá, než jaké si pořídil, se ale v budově nabízí za ceny okolo 7,5 milionu dolarů, tedy asi 180 milionů korun. O drobné tedy jistě nešlo, neboť pětatřicetiletý závodník bude mít k dispozici mimo jiné čtyři ložnic a pět koupelen mezi dalšími místnostmi s celkovou obytnou plochou přes 400 metrů čtverečných. Perez má k dispozici také přístup do bytu přímo výtahem, terasu o rozloze 70 metrů čtverečných.

V 50patrovém věžáku je celkem 150 bytů, kterým bude sloužit i luxusní michelinská restaurace slavného šéfkuchaře Fabia Trabocchiho, posilovna, wellness centrum, kavárna, krytý bazén, venkovního bazén, soukromého plážový klub a soukromý přístav, ze kterého můžete vyrazit přímo do vln Atlantiku. Ať už Checo dál bude někde pro někoho jezdit nebo ne, špatně se mít nebude.

Sergio Perez si bude na Floridě užívat nejen nemalého luxusu, ale také výhledu na Atlantik či Miami. Koupil si obrovský byt v luxusní rezidenci s veškerým zázemím na břehu oceánu. Foto: Related Group/Integra Investments, tiskové materiály

Zdroje: schecoperez@Instagram, Related Group/Integra Investments

Petr Prokopec

