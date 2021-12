Snaha VW prodávat místo dieselů hybridy moc nevychází, nový vůz 10 dnů po koupi vzplál za jízdy před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Když nějaké auto přijde na trh bez dieselového pohonu, se kterým si předchůdce kupovalo 75 procent zákazníků, je to odvážné, i kdyby s náhradou v podobě hybridu nebyly spojeny žádné problémy. Tak to ale v případě nového VW Multivan není.

O úskalích elektrických a elektrifikovaných aut píšeme tím častěji, čím více jsou nám překládána jako dokonalá řešení toho či onoho. Jde zkrátka o vozy se svými výhodami i nevýhodami stejně jako v případě jiných koncepcí pohonu, jen momentální atmosféra ve společnosti velí nad negativy zavírat oči. O úskalích z hlediska jejich ekologičnosti, ekonomiky provozu či vůbec použitelnosti se zmiňujeme téměř denně, přehlížen je ale ještě jeden jejich problém, na který opakovaně upozorňují hasiči. Jde o jejich sklony k požárům, které se velmi obtížně řeší.

Že se netýkají jen ryzích elektromobilů, připomíná incident, ke kterému čerstvě došlo v Nizozemsku. Jeden z tamních zákazníků si 25. listopadu odvezl od dealera nový Volkswagen Multivan, tedy plug-in hybridní auto, které s jiným pohonem zatím pomalu ani nekoupíte. Je to od VW trochu nepochopitelné, neboť 75 % kupců předchozí generace volilo dieselový pohon, který je nyní upozaďován právě na úkor hybridu jistě s cílem, aby maximum zákazníků zvolilo ten druhý. I kdyby fungoval perfektně, měl by problém oslovit tradiční zákazníky naftových aut, zatím jej ale stíhají potíže.

Ta poslední se týká právě onoho nizozemského exempláře, který se majiteli po cestě do Waren pouhých deset dnů po koupi vznítil. Majitel s ním naštěstí stihl zajet ke krajnici a vyskočit ven, aniž by byl zraněn. Samotný Multivan ale již takové štěstí neměl, neboť plameny se promptně přesunuly z motorového prostoru do kabiny. Vzápětí jim vůz zcela podlehl.

Již výše zmíněné stojí minimálně za pozdvižení obočí. Je sice pravdou, že plamenům podléhají častěji spalovací auta, pojišťovny ale tvrdí, že s rostoucím stářím elektrických vozů bude pravděpodobnost těchto incidentů podobná. Problém je jinde - elektrifikovaná auta se velmi složitě hasí. S požárem tak i v tomto případě bojovalo 39 hasičů a 6 hasičských vozů, než se plameny podařilo dostat pod kontrolu. Zásah si tak vyžádal mnohem více času i lidských kapacit a padlo na něj daleko více litrů vody než na uhašení spalovacího auta. Navíc stále hrozí, že se baterie znovu vznítí.

Co se stane ve chvíli, kdy elektromobilů a hybridů začne být na silnicích jako máku? Zatím se nezdá, že by výrobci měli nové technologie plně pod kontrolou. K požárům tak dochází opakovaně a musí s nimi bojovat více lidí. Pokládat nepříjemné otázky se ale v „elektrickém světě” moc nenosí a zjevně je nepokládá ani VW sám sobě. Diesely chce upozadit, hybridy se k mu k jeho nové image hodí lépe, a tak dostávají přednost, i když o ně zákazníci nestojí a jsou náchylné k technickým problémům.

Upozorňovat na to z naší strany není škodolibostí, to ani v nejmenším. Jen máme pocit, že tedy někdo nepřemýšlí. Není přece zase tak těžké si uvědomit, že čím „násilněji”, bez racionální opory v pozadí a za nepřehlédnutelných selhání budou automobilky elektrifikované pohony tlačit, tím horší službu jim udělají.

VW začal nový Multivan prodávat pouze s benzinovým či hybridním ústrojím, nejžádanější diesely dorazí až později. Jak se zdá, nebyl to úplně dobrý nápad, jeden z exemplářů osazených hybridní jednotkou shořel během jízdy pouhých 10 dnů po pořízení. Ilustrační foto: Volkswagen

Zdroj: Focus

Petr Prokopec

