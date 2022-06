Sotva jetá Škoda Octavia III Combi TDI s výbavou za slušnou cenu je asi nejlepší auto pro těžké časy, které teď jde koupit včera | Petr Miler

Je to rarita sama o sobě, neboť málokdo si kupuje dvoulitrovou dieselovou Octavii pro občasné ježdění, ještě lépe se ale jeví poměrem ceny a užitné hodnoty. Tohle je skutečně jedno auto pro úplně všechno, jehož provoz by měl být daleko nejlevnější ze všech alternativ.

Nepatříme mezi ty, kteří by do budoucnosti hleděli s pesimismem, smysl pro realitu ale kvůli tomu ztrácet nemíníme. Nacházíme se uprostřed ekonomicky komplikovaného období orámovaného bezprecedentní inflací, kdy nás těžké čas mohou minout jen dílem několika po sobě následujících zázraků. Buď inflaci někdo řešit bude, peněz v ekonomice ubude a bude chvíli špatně. A nebo ji nikdo rozumně řešit nebude, bude ještě hůř a ještě déle.

Připravit se na takové chvíle pořízením efektivně fungujícího auta za ještě nějak přijatelnou cenu se zdá být rozumné, ostatně i kdyby nakonec bylo lépe, než se dnes zdá, že bude, nic tím nezkazíte. Problém je, že podobné nápady člověk nemá sám a najít na dnešním přehřátém trhu něco zajímavého je komplikované. To ale neznamená, že je to nemožné.

V prodeji jsme narazili na Škodu Octavia třetí generace na fotkách níže, která je pozoruhodná sama o sobě. Je to 6 let starý kombík s motorem 2,0 TDI, který najel pouhých 33 950 km. To je něco velmi zřídka vídaného, neboť kdo si koupí zrovna dieselové provedení Octavie, obvykle tak činí s vidinou vysokých nájezdů. Běžných bude 30 tisíc km za rok, ani dvojnásobek není raritou. Tady před sebou máme auto, které jezdilo asi 5 tisíc km za rok, to se prostě nevidí.

Je navíc třeba dodat, že jde o vůz nejen málo jetý, ale i pěkně vybavený. Jde o verzi Style, které nechybí ani věci jako polokožené čalounění, navigace, parkovací kamera či elektricky ovládané víko kufru. Věci jako xenonová světla, vyhřívaná sedadla nebo automatická klimatizace berte jako samozřejmost. Je tu také automat DSG, který ideální není jak kvůli své potenciální poruchovosti při vyšších nájezdech, tak reálně vyšší spotřebě motoru (přes opačné „papírové proklamace”), ale není to důvod, proč vůz zavrhnout. A spoustě lidí přijde automat vhod.

Přidejme jediného majitele, zjevně bezvadný stav, pravidelný servis u Škody (ten poslední v 32 426 km, takže opravdu nedávno) a máme před sebou auto typu „sednout a jet”, které by vás nemělo dlouho trápit nečekanými výdaji a odvděčit se velmi nízkou spotřebou (4,0 litru mimo město a 4,4 v kombinaci jsou udávané hodnoty...). Nikdo neví, co se bude dít s cenami toho či onoho, ale nízká spotřeba bude dobře fungovat vždy. Navíc je podle nás politicky neschůdné nechat vyletět ceny nafty do stratosféry (zdražilo by vše převážené náklaďáky) a pokud zůstane politickým směrem zašlapávání dieselů v podobných třídách aut, pak jsme si skoro jisti, že zrovna málo jeté rodinné kompakty budou cenu držet velmi slušně. Zbytek snad aninemá smysl řešit, Octavia Combi 2,0 TDI je „all-in wonder”, jeden zázrak pro všechno, auto schopné obsloužit téměř jakoukoli potřebu, které navíc se 150 koňmi ani nejede špatně.

Pravda, na vnímání současné částky potřebné na koupi tohoto auta bude třeba si nasadit cenové brýle vzor 2022, ale lepší ani nemáme. Požadovaných 18 900 Eur, tedy asi 466 tisíc Kč, je třeba vnímat optikou dnešních cen čehokoli. A snadno více jak dvojnásobná suma potřebná na koupi srovnatelného vozu v novém (navíc kdy jej dostanete?) dělá této nabídce také službu. Je to auto skoro nové, efektivní a vzhledem k tomu, kam vývoj míří, podle nás stěží kdy vyjde z módy. Ale je to jen nápad pár starých automobilových harcovníků, berte nebo nechte být...

