Sotva jetá Škoda Octavia s výkonem 417 koní je levná cesta k praktickému superautu, které nedá znát, co umí včera | Petr Miler

/ Foto: Wiveda, publikováno se souhlasem

Podle nás jsou rychlá a praktická auta pro každý den zabalená do relativně nenápadného hávu tím nejlepším, co se nadšenému automobilistovi se závazky může dostat do rukou. Bývají drahá nebo za zenitem, tahle Octavia není ani jedním z toho.

Dostat se dnes k výkonnému autu není nic až tak složitého, pokud tedy můžeme takto označit vozy s 200 nebo 250 koňmi. Dostat se ke stroji s výkonem superaut (řekněme od 400 koní výš, má-li základní Porsche 911 dnes 385 koní) ale pořád složité je. Nový přijde na miliony a ojetý bude buď pořád drahý, nebo toho bude za sebou mít příliš mnoho. Jedna dostupná cesta by tu ale přece jen byla - sáhnout po upraveném stroji, který toho nemá za sebou až tolik.

Samotné rozsáhlé úpravy totiž bývají též drahé, pokud jich ale někdo moc nevyužil a auto chce prodat, cenu si nemůže moc diktovat - tuning kupci ojetin obvykle neocení. Připusťme, že jde o to nejvíce rizikové řešení, neboť když z vozu koncipovaného na výkon okolo 200 koní vytáhne snadno dvojnásobek (a nějaký čas s ním jezdí), šance, že se něco pokazí, je jistě nenulová.

Na druhou stranu je to ale také cesta skutečně jasně nejlevnější a sami musíte zvážit, zda vám poměr rizika a potenciálně získané hodnoty za to stojí. Kdo nehraje, nevyhraje, a tak můžete buď celý život snít o tom, že si jednoho dne vyděláte na něco jako BMW M3, nebo si koupíte škodovku, která jede jako BMW M3, ale stojí zlomek jeho ceny. A ještě ke všemu bude překvapovat všechny široko daleko.

Přesně takovou šanci skýtá auto na fotkách níže. Prodává jej jedna německá firma po prvním majiteli, který se sám postaral o jeho konverzi. A není to úplně tuctová konverze. Kupec auta vzal sériovou Škodu Octavia RS 245 třetí generace po faceliftu a překopal ji tak, že až se vedle vás na křižovatce zjeví skoro ono Porsche 911, můžete si být skoro jisti, že o pár set metrů dál první nedorazí. A podobných soupeřů by se našlo víc.

Auto bylo podle prodávajícího přepracováno velmi poctivě, není to žádný „čip a ahoj”. Motor 2,0 TSI tedy dostal řadu nových hardwarových prvků od přepracovaného sacího a výfukového potrubí přes výkonnější mezichladič stlačeného vzduchu až po překopaný zbytek výfukového systému. Nechybí ani sportovní podvozek STK s lehčími koly od AEZ a lepivějšími pneu od Azenisu. A samozřejmě je tu i nový software řízení motoru.

Výsledkem je auto s 417 koňmi výkonu, které podle slov prodávajícího nemá problém atakovat ani rychlosti 300 km/h. Pouze přední pohon je jistě omezující, ale na suchu od stovky výš už to zase takový problém nebude, na mokru má potíže u standardní RS. Docela jinou otázkou je výdrž, neboť přes rozsáhlé modifikace je to pořád skoro o 200 koní výkonnější auto oproti standardu, na kterém může odejít v podstatě kde co. Najeto má ale jen 36 700 km, což je nakonec nejpozitivnější aspekt - během takto malého nájezdu je těžké motoru 2,0 TSI i s takovými úpravami zásadně ublížit.

Za pozitivní lze nakonec označit rovněž požadovanou cenu 28 999 Eur, tedy asi 688 tisíc Kč. Není to pochopitelně málo na pět let starou Octavii RS, ale na takovouto Octavii RS? Jde skutečně o praktický vůz s výkonem superaut, který byl vyladěn s pomocí drahé a ověřené techniky a moc toho nestačil najet. Máme pocit, že pro leckoho by mohlo jít o auto snů za cenu skoro základní nové Octavie.

Tohle auto je velmi praktické, velmi rychlé a vzhledem k tomu, co dovede, i velmi nenápadné. S cenou 688 tisíc Kč to není nezajímavá nabídka. Foto: Wiveda, publikováno se souhlasem

Zdroj: Wiveda GmbH@Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.