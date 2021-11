Sotva jetá Škoda Rapid ještě s pořádným motorem je tip na výborné auto za rozumné peníze před 5 hodinami | Petr Miler

I v dnešní době plné přepálených cen lze v bazarech udělat dobrý obchod, stačí hledat. Zajímavým tipem může být i Škoda, starší a minimálně jetý kus může být vzhledem k vynuceným změnám v nabídce motorů lepší koupí než novější.

Jsme přesvědčeni, že pár lidí ze škodovky si za poslední rok dva vyrvalo několik chomáčků vlasů z hlavy za to, že z nabídky v zemích Evropské unie vypustili model Rapid. Jistě, po pár vlnách korony je každý generál a vzhledem k předchozím úspěchům Škody celkem chápeme, že automobilka nepovažovala model s nepříliš průbojným designem, který byl postaven okolo dávno zaplacené techniky, za dvakrát reprezentativní. A že chtěla nabízet jen „lepší” auta. Faktem ale je, že ji v této době v nabídce zoufale chybí cokoli pro lidi hledající co nejlepší poměr výkonu a ceny a co nevyžaduje milion čipů, aby se tomu alespoň otevřela okna.

Mít Rapid dále v nabídce, mohla s ním dnes bodovat a vynahradit si obrovské prodejní výpadky oněch „lepších” modelů. Že to není jen teorie, dosvědčují data z trhů, kde se Rapid dále udržel - jak v Číně, tak především v Rusku je to jediný model Škody, který jinak strádající českou značku drží alespoň nad vodou. Představa, že by obyčejní Češi o něco takového už nestáli, je iluze.

Na Rapid ale nakonec není nutné jen vzpomínat a závidět Rusům, že ho dál mohou mít nový, jsou ho plné bazary. Problém je jen v tom, že novější auta s minimálními nájezdy jsou téměř bez výjimky tříválce, se kterými Rapid ztratit podstatnou část své atraktivity. Když ale budete hledat, stále narazíte na sotva jeté kousky ve verzi, kterou jsme kdysi testovali, kde to jen šlo a nikdy nás nezklamala - 1,2 TSI se 105 koňmi a manuální šestistupňovou převodovkou. To je skutečně ideální Rapid, který dokáže být svižný i úsporný, tichý i uživatelsky příjemný, umí pobavit, odvézt i velkou rodinu... Nebylo to skvělé auto v žádném ohledu, ale byl to výborný univerzál za výborné peníze.

Takových kousků v prodeji mnoho není, jeden se ale nyní objevil u jednoho německého prodeje ve verzi Spaceback. Tento kousek má na tachometru přes rok výroby 2016 (o mnoho později už verzi 1,2 TSI koupit nešlo) jen 29 992 km. Prodávající říká, že auto je jako nové - naprostou většinu času stálo v garáži, vypadá netknutě a první a jediný majitel jej jen občas vyvenčil. To vypadá na přesně ten poklad bazarů, který člověk hledá, když netouží po nutně nejlevnějším autě, ale po vysoké hodnotě za peníze.

Tady je jí hromada - je to zánovní auto nižší střední třídy se vším výše zmíněným i přijatelnou výbavou tzv. Cool Edition. Cena? 11 450 euro, tedy asi 288 tisíc Kč. Na dnešním trhu pěkná nabídka, srovnatelná Scala s horším motorem bude stát dvojnásobek a na tachometru bude mít jen o 29 992 km méně...

