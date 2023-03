Sotva jeté BMW řady 3 po 1. majiteli jde pořád i s šestiválcem koupit o hodně levněji než novou Fabii včera | Petr Miler

/ Foto: Autosport 99, publikováno se souhlasem

Není to zrovna M3, šestiválec ale má a vším důležitým, co byste v takovém autě mohli očekávat, disponuje též. Pořádně se ani neprojelo, přesto jej lze koupit za zlomek původní sumy i částky potřebné na naprosto obyčejný nový vůz.

Pokud přijde řeč na zajímavé exempláře BMW řady 3 staršího data zrodu, obvykle se naše pozornost stočí k autům respektované generace E46. Je to auto, které bylo technicky už tak na výši, že ani dnes nepůsobí zastarale, stále dobře vypadá, osvědčilo se jako velmi trvanlivé a v závislosti na zvolené specifikaci umí být cokoli od řidičsky zajímavého až po komfortní. A nebo klidně obojí současně.

Běžně se vám ukazujeme spíše verze z vrcholu nabídky, protože nás jako fandy lákají nejvíc, dnes tu ale máme něco trochu jiného. Na první pohled je to docela obyčejná trojka, která zvlášť bez paketu M nevypadá až tak přitažlivě, jak by mohla. Přesto je to naprosto výjimečný vůz - je totiž navzdory svému stáří mimořádně zachovalý, neboť během svého života víc než co jiného stál v garáži.

V rámci nabídky trojek řady E46 nejde o až tak starý kousek, jde o exemplář z roku 2005, tedy samého konce výroby, kdy se zejména verze sedan prodávala už jen v závěrečných edicích. Racionálně dává volba právě takového exempláře největší smysl - jakkoli to zní trochu jako klišé, modely z těchto fází výrobního cyklu bývají opravdu vyladěné takřka k dokonalosti, což je proces, který s příchodem další generace začne více či méně od nuly.

Tento prodávaný kus bohužel nemá to, co by ideál nadšeného řidiče měl mít, jedná se o docela svéráznou specifikaci zjevně zvolenou člověkem, který si v autech moc nelibuje. Kůže a automat na straně jedné a základní sedačky téměř bez bočního vedení nebo zadní okna na kličky na straně druhé, to je skutečně zvláštní kombinace. Na druhou stranu, šestiválec bez turba tu je, zadní pohon též a k tomu zatraceně výborný stav.

Na tachometru vozu totiž najdeme číslovku 38 tisíc km. Ne 380 tisíc nebo aspoň 138 tisíc, ale skutečně jen necelých 40 km, tohle auto jezdilo jen něco málo přes 2 tisíce kilometrů ročně. Navíc je třeba dodat, že nejsou kilometry jako kilometry a v tomto případě měl vůz už od pohledu patřičnou péči. Jeho prodejce tvrdí, že automobil patřil celou dobu jedinému majiteli, staršímu muži, který jej většinu času garážoval a přitom s ním absolvoval veškeré nezbytné technické operace. To je z hlediska historie ideál svého druhu.

Co dál dostanete? Navzdory označení 320i skutečně atmosféricky plněný šestiválec o objemu 2,2 litru (kdeže tyto časy jsou...), který na kola posílá až 170 koní. Není to žádná nirvána, tohle auto jede slušně a zní skvěle, víc nic, na druhou stranu - stovka za 8,3 sekundy a maximálka 226 km/h nejsou žádná ostuda. Všechno ostatní je též fandí spíše roli pěkného auta na běžné ježdění, žádné víkendovky.

Auto je momentálně na prodej v německém Duisburgu a cena 11 950 Eur (asi 283 tisíc Kč) je na takto zachovalou trojku generace E46 na dnešní dobu skoro směšná. Však si představte, že zítra vyjedete na silnice se skoro novou 320i E46 s atmosférickým šestiválcem, bez downsizingu, bez start/stopu, bez vší té nekvality a přetvářky, která moderní auta často obchází a nedáte za to ani zdaleka peníze, za které Škoda ani po slevách neprodává byť jen základní tříválcovou Fabii. Není to svým způsobem krásné?

Vcelku obyčejné BMW řady 3 E46 v takovém stavu už se v prodeji nevídá, tuplem ne za tak pěknou cenu. Je to zánovní auto s šestiválcem za 283 tisíc. Foto: Autosport 99, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

