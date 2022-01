Sotva jetou Škodu Rapid lze i dnes koupit v ideální verzi, je to zánovní vůz za lidovou cenu před 2 hodinami | Petr Miler

Na trzích Evropské unie mu odzvonilo a ještě předtím prošel nevítanými modernizacemi, které jej postupně zcela připravily o všechny přijatelné motory. Tady už můžete mít jen mnohem dražší Scalu, jen závidět Rusům nebo Číňanům ale nemusíte, stačí hledat.

Jsme přesvědčeni, že pár lidí ze škodovky si za poslední rok dva vyrvalo několik chomáčků vlasů z hlavy za to, že z nabídky v zemích Evropské unie vypustili model Rapid. Jistě, po koroně je každý generál a vzhledem k předchozím úspěchům Škody celkem chápeme, že automobilka nepovažovala model s nepříliš průbojným designem, který byl postaven okolo dávno zaplacené techniky, za dvakrát reprezentativní. A že chtěla nabízet jen „lepší” auta. Faktem ale je, že ji v této době v nabídce zoufale chybí cokoli pro lidi hledající co nejlepší poměr výkonu a ceny a co nevyžaduje milion čipů, aby se tomu alespoň odemkly dveře.

Mít Rapid dále v nabídce, mohla s ním dnes bodovat a vynahradit si obrovské prodejní výpadky všech ostatních modelů. Že to není jen teorie, dosvědčují data z trhů, kde se Rapid dále udržel - [jak v Číně, tak především v Rusku je to jediný model Škody, který jde alespoň trochu na dračku a jen díky těmto dvěma trhů se prodává lépe než Scala všude jinde dohromady. Představa, že by obyčejní Češi o něco takového už nestáli, je iluze.

Na Rapid ale nakonec není nutné jen vzpomínat a závidět Rusům, že ho dál mohou mít nový. Dodnes zánovní si jej můžete pořídit i zde, a to dokonce ve verzi, kterou jsme kdysi testovali, kde to jen šlo a nikdy nás nezklamala - 1,2 TSI se 105 koňmi a manuální šestistupňovou převodovkou. To je skutečně ideální Rapid, který dokáže být svižný i úsporný, tichý i uživatelsky příjemný, umí pobavit, odvézt i velkou rodinu... Nebylo to skvělé auto v žádném ohledu, ale byl to vynikající univerzál za výborné peníze.

Takové provedení se nyní objevilo v prodeji u německého dealera v klasické, praktičtější verzi liftback v katalogové modré barvě. V bazarech obecně žádná rarita, tento kousek má ale přes rok výroby 2013 (o mnoho později už verzi 1,2 TSI koupit nešlo a tříválcový litr autu jen ublížil) na tachometru jen 40 tisíc km. Prodávající říká, že auto je jako nové, kilometry jsou zaručeně originální a není mnoho důvodů o jeho slovech pochybovat. Tento Rapid vypadá téměř netknutě, ani velký kufr zjevně nikdo moc nepoužíval.

Výbava je průměrná, ale neurazí - je to hezčí verze s mlhovkami, automatickou klimou, lepším než základním audiem, dálkovým ovládáním aspoň něčeho z volantu... Rapid uměl nabídnout i víc, kdo ale hledá provedení odpovídající celkovému pojetí vozu, tomu toho asi moc chybět nebude. Cena? Jen 8 799 euro, tedy asi 214 tisíc Kč. Na dnešním trhu parádní nabídka, úplně základní Scala s horším motorem stojí skoro dvojnásobek. Však za tuto cenu zdaleka nedostanete ani Fabii s atmosférickým litrem téměř ničím ve výbavě, i za tu budete muset „vysolit” přes 100 tisíc navíc.

Pozoruhodná věc se objevila v prodeji u jednoho německého prodejce, dodnes sotva pořádně jetá Škoda Rapid 1,2 TSI 105 s šestistupňovým manuálem. Za 214 tisíc nevyhnutelně láká. Foto: Estenfeld KFZ-Handel, publikováno se souhlasem

