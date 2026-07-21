Sotva jetý supersedan z dob výkonových válek Němců může být váš unikátní specifikaci, dech bere i dnes
Petr MilerSvého času bych tohle auto stěží označil za něco jako pastvu pro oči, ale dnes se jí nutně jeví být. Výjimečný lak, jedinečné ztvárnění kabiny, od pohledu vysoká kvalita a stav 1A daný minimálním nájezdem dělají dnes z tohoto stroje magnet. A to i když jde o méně populární sedan.
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Sotva jetý supersedan z dob výkonových válek Němců může být váš unikátní specifikaci, dech bere i dnes
včera | Petr Miler
Svého času bych tohle auto stěží označil za něco jako pastvu pro oči, ale dnes se jí nutně jeví být. Výjimečný lak, jedinečné ztvárnění kabiny, od pohledu vysoká kvalita a stav 1A daný minimálním nájezdem dělají dnes z tohoto stroje magnet. A to i když jde o méně populární sedan.
Drahé německé automobilové značky rozjely na začátku tohoto tisíciletí něco, co se nadšencům vrylo do pamětí jako výkonové války. A je těžké to z nich dostat ven, však považte, co se tehdy dělo.
Mezi léty 2003 a 2009 si Němci šli po krku jako nikdy dřív ani nikdy později, a to zejména povahou špičkových modelů vyšší střední třídy. Byl to tehdy jako na houpačce - nejprve přišlo Audi RS6 C5 s 450 koňmi, na což Mercedes reagoval svým E55 AMG s 476 kobylami. BMW v tomhle mariáši vytáhlo svou M5 F10 s 507 koňmi, ale to už Mercedes přepřahal na E63 AMG s 514 koňmi. Co na to Audi? Jeho kulové eso rozbilo bank, RS6 C6 s 572 koňmi byl trumf, na který odpověď hned tak nikdo nenašel.
Tahle tahanice dávno skončila a sami si řekněte, zda bohužel nebo bohudík. Kdyby ale trvala dodnes, kupujeme teď něco jako rodinná Bugatti s výkony daleko za hranicí 1 000 koní. Však RS6 C6 je už 18 let stará historie, a přesto měla jen 28 koní míň než stále aktuální RS6 C8. Tohle byla zkrátka éra, která už se nikdy později neopakovala.
Dnes ale hoďme za hlavu, co bylo pak, a podívejme se na to, jak to všechno začalo. Tedy do časů, kdy všechna zmíněná auta šlo mimochodem koupit jako sedany i kombíky - tak moc Němci nechtěli dát prostor jedni druhým. I jinak obvykle pouze „kombíkovité” Audi RS6 bylo v generaci C5 k mání také s tříprostorovou karoserií a ani s ní se nemělo za co stydět - zmíněných 450 koní, 560 Nm, quattro a 1 800 kg hmotnosti stačily na stovku za 4,5 sekundy. To je na rok 2003 na velký luxusní sedan docela bláznivá hodnota, budete si dnes muset koupit „něco”, abyste byli dramaticky rychlejší.
Právě z roku 2003 je auto, které vidíte na fotkách níže a zajímavé je hned z několika důvodů. První - je to RS6, to by leckomu mohlo stačit. Dále - mělo za celou tu dobu jen tři majitele (jednoho v Japonsku, jednoho v Německu a toho aktuálního v Itálii), kteří s vozem najeli pouhých 45 100 velmi dobře zdokumentovaných kilometrů a asi tak 99,9 % času ho garážovali. A stav auta je skutečně fantastický, aspoň na fotkách působí po všech stránkách dojmem, jako by ho včera vyrobili. Stačí to na klávesnici mokrou od slin? Věříme, ale vy věřte, že jste pořád neviděli vše.
Tato RS6 pochází ještě z dob, kdy dobrým tónem nebylo plnit německé katalogy nových aut jen laky s různými odstíny šedi. Vůz bylo možné koupit třeba i v zelené nebo modré a v první jmenované barvě zvané dnes velmi příznačně Goodwood Green si jej pořídil první majitel. Krásný odstín podtrhují nejen klasická pětipaprsková kola, ale i interiér, který z vozu dělá naprostý unikát. Majitel sáhl po koženém čalounění v mentolové, tedy světle zelené, kterou doplnil tmavým ořechovým dřevem. A jinak černou klasikou. Nikdo jiný si prý RS6 v tomto provedení nepořídil, čemuž není těžké věřit.
Možná to uvidíte jinak, ale nám se líbí, i když má za sebou 23 let provozu. Anebo spíše 23 let čekání na pořádný provoz. Nyní je v tomto stavu a provedení k dispozici komukoli, kdo dá nás stůl... víc než kdokoli jiný. Vůz je totiž nabízen ve stejné aukci Collecting Cars od stejného sběratele jako před pár dny zmiňovaná RS6 Avant C6, podobně výjimečný stroj. Také tento je prodáván bez rezervní ceny, takže někomu prostě připadne.
Za kolik? To je otázkou, dva dny před koncem aukce je nejvyšší nabídkovou cenou 27 750 Eur. Tolik stačit nebude, finální prodejní cenu šacujeme někde v oblasti 50 tisíc Eur, tedy asi 1,2 milionu Kč, což není málo. Půjde z ní ale aspoň odečíst italskou DPH. Nevím, jak to vidíte vy, ale mně se tohle auto i při představě takové ceny opravdu líbí, a to bych se neoznačil za fanouška Audi A6 C5, tím spíš jako sedanu, ani v nejmenším. Tento kousek prostě má charakter, však se na něj podívejte...
Vskutku výjimečná RS6 ve vskutku výjimečné specifikaci je nyní na prodejv aukci. Učarovat dokáže i 23 let po svém vzniku, ne že ne. Foto: Collecting Cars, tiskové materiály
Zdroj: 2003 Audi (C5) RS6 Saloon@Collecting Cars
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