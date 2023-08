Sotva jetý VW Golf TDI za 155 tisíc Kč? Může být váš, jen si nesmíte notovat: „Né, pětku né!” včera | Petr Miler

/ Foto: Wallyn, publikováno se souhlasem

Anebo naopak být fanouškem filmu Číslo 5 žije, to už je celkem jedno. Právě pětkový Golf s motorem TDI lze nyní koupit takto levně - není to nabídka, která by se na trhu objevovala zrovna běžně.

Volkswagen Golf se za dobu své existence dočkal už osmi generací a neexistuje žádný jednoduchý klíč, jak pojmenovat ty lepší a ty horší. Třeba u BMW M3 si poradíte s premisou „liché dobré, sudé špatné” a víte, proč se současná generace zase tak moc nepovedla. To berte s nadsázkou, u Golfu to chce aspoň jednu delší větu. První Golf byl skvělý a postavil základy celé legendy, druhý na něj dobře navázal, třetí se moc nepovedl, čtvrtý byl téměř dokonalý, pátý velmi kvalitní, ale designově nepovedený, šestý byla ošizená pětka, sedmý začal znovu od nuly jako skoro bezvadné auto a osmý je ošizená sedmička.

Můžete mít jiný názor, ale za výše řečené bych se bil. Pokud tedy chcete dobrý Golf a nechcete úplného veterána, musí to být sedmička, pětka nebo čtyřka, přičemž čtvrtá generace dnes může být už opravdu stará. Golf V se vyráběl od roku 2003 do roku 2009 a proslul jako poslední produkt skutečného „piëchismu” v rámci této modelové řady. Auto je to tedy technicky velmi vyspělé a nadstandardně kvalitní - tak moc, že VW musel přijít s šestkou coby faceliftem jen proto, aby pro něj auto nebylo příliš nákladné na výrobu. Sice není moc pěkné, ale co už, na to přece žádný vůz nejezdí.

Koupit Golf V není ani dnes žádný problém, pokud byste ale zatoužili po málo jetém kousku, obvykle půjde leda o drahý (ovšem velmi povedený GTI) nebo slabší benziny. Kdo bral TDI, běžně jezdil dálky. Výjimky se ale vždy najdou a protože vůz na fotkách níže není žádná garážová královna, spojuje jeho nabídka celkem nevídané aspekty - je to diesel, je pořádně nejetý a přesto nestojí moc.

Jde o vůz z roku 2008, takže relativně pozdní provedení, které má na krku jen 15 let. Najelo pouhých 45 tisíc km, což je na Golf V nic, tohle auto zdolá dvacetinásobek levou zadní. Tento jezdil jen asi 3 tisíc km za rok, i když pod kapotou má legendární motor 1,9 TDI. Znamená to v tomto případě jen 90 koní (dělala se i silnější verze) a 2,0 TDI by byl jistě lepší, ale jezdit s ním půjde a o víc než 4 až 5 litrů nafty na 100 km si řekne, jen když ho budete týrat.

Jak už padlo, auto nebylo královnou garáží, takže schytalo jeden celkem nepěkný šrám na přední nárazníku a interiéru by prospělo důkladnější vyčistění, na druhou stranu je tu jasná servisní historie a prý bezvadný technický stav. Drobné nedokonalosti tedy musíte přehlédnout, ale za cenu 6 500 Eur, tedy asi 155 tisíc Kč? Za tu už se dá leccos odpustit. I takové nabídky se dnes na trhu najdou, stačí hledat.

Známe krásnější auta i v krásnějších stavech, ale nejetý Golf V TDI za 155 tisíc? To nezní špatně. Foto: Wallyn, publikováno se souhlasem

Zdroj: Volkswagen Golf V 1.9 TDI United 45TKM@Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.