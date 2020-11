Sotva zajeté, „nezničitelné” Volvo na prodej je zajímavý tip na ojeté auto na věky před 2 hodinami | Mirek Mazal

Platí za vůz najíždějící v průměru vůbec největší porce kilometrů, podle toho ale obvykle vypadá nabídka ojetých kusů. Tento exemplář je výjimkou, navzdory 18 létům na krku pomalu ani nevyjel.

Před čtyřiadvaceti léty se světu poprvé představilo Volvo V70. Vůz založený na platformě P80 svými tvary připomínal jen lehce modifikovanou krabici od bot, ale koho zajímá design, když jde o technický skvost svého druhu? Tento Švéd dodnes platí za příkladně spolehlivý stroj, který se pravidelně objevuje mezi vůbec nejvíce nezničitelnými auty ze všech.

Existuje skutečně jen málo jiných aut, které by se blížily tomu, kolik V70 v průměru najíždí kilometrů. V roce 1996 tak vzniklo ideální auto pro rodiny, které se nechtějí zabývat starostmi o společné přibližovadlo. Na trhu ojetin je to dnes stálice, které mezi podobně starými vozy jen máloco konkuruje kvalitou, cenou a užitnou hodnotou. Jenže i tato mince má svou druhou stranu.

Autobazary jsou dnes plné exemplářů s nájezdem přes 300 tisíc kilometrů, což na V70 nemusí být mnoho, zánovní vůz ale už z takového exempláře neuděláte. Pravda, pořízení vás nezruinuje, ale plánovat si s takovým autem další dekádu společných výletů? To zní možná až příliš optimisticky.

Ještě se ale kupodivu najdou kousky, u kterých to očekávat lze. Zcela výjimečný příklad V70, které může být skutečně autem na věky, je stříbrné Volvo V70 druhé generace z roku 2002, které od té doby najelo pouhých 5 200 km. A nestálo někde v koutě, i přes tak malý celkový nájezd má pečlivé vedenou servisní historii, jak dokladuje inzerát na zdrojovém odkazu.

Jde o kousek s řadovým pětiválcem na benzín, což je pro Volvo té doby ideální motor. Motor o objemu 2,4 litru má v tomto případě atmosférické plnění, takže maximální výkon činí jen 140 koní (103 kW) a je spojen automatickou převodovkou. To asi nenadchne aktivní řidiče, ale výdrži to jen prospěje. Auto vypadá skutečně skvěle, stříbrná metalíza neutrpěla ani většího škrábance, exteriér evokuje téměř nový vůz.

Interiér je potažen béžovou kůží, prvky výbavy tehdy atakovaly nejvyšší požadavky zákazníků. Ani dnes nedělají ostudu boční a hlavové airbagy, střešní okno, dvouzónová automatická klimatizace, vyhřívané přední sedáky, elektrická zrcátka nebo rádio na CD.

S ohledem na výjimečnost tohoto auta nejde ani o nic extra drahého - 12 900 Eur požadovaných prodejcem v německém Oststeinbeku je mírný požadavek, v přepočtu asi 300 tisíc Kč. Je tu ale jeden háček, vůz má původně pravostranné řízení. Dá se s ním tak jezdit i zde, pokud si na to zvyknete, ale ideální to samozřejmě není. Při jeho výjimečnosti a ceně by ale smysl dávalo o předělání na řízení vlevo, ostatně od kolika jiných ojetých aut za podobné peníze lze rozumně očekávat, že vám vydrží možná až do smrti?

