Souboj starších luxusních limuzín s motory V12 je raritní podívaná plná výkonu i noblesy

Dnes už se taková auta skoro nevyrábí a když je náhodou zahlédnete, tak rozhodně ne při vzájemném souboji ve sprintu. Tady se vedle sebe postavily Maybach 62 a BMW 760 generace F01.

Pohonné jednotky s velkým objemem a počtem válců se v Evropě začínají stávat ohroženým druhem. A chybí už jen velmi málo k jejich úplnému vymýcení, třebaže poptávka po nich nikdy neklesla. Starý kontinent se rozhodl zezelenat více než kterékoli jiné místo na světě, což by nemuselo být špatné. Ovšem tlak nemíří na letadla či lodě, místo toho jsou cílem Evropské unie i jednotlivých vlád automobily. Zvláště pak ty osobní. O to více bychom si jich tedy měli užívat, dokud to ještě jde, jednou totiž nemusí být omezen pouze jejich prodej, ale i provoz.

S o to větší chutí si proto můžeme představit čerstvý souboj dvou německých limuzín, které do vínku dostaly dnes obří dvanáctiválcový motor. Mat Watson z Carwow usedl za volant Maybachu, nikoliv však toho novodobého. Místo toho se jedná o vůz z roku 2005, když ještě značka byla samostatná. I v té chvíli nicméně užívala techniku mateřského Mercedesu, což se v motorovém prostoru projevilo 551 koňmi a 900 Nm točivého momentu.

Do souboje s tímto vozem pak nastoupilo BMW 760Li, který sice dostalo taktéž dvanáctiválec, ovšem šestilitrový namísto 5,5litrového. V rámci čísel však mnichovská limuzína tahá za kratší konec provazu, a to přesto, že jde o mnohem novější model. Dostala totiž 544 koní a 750 Nm. Na druhou stranu je však tento vůz mnohem lehčí (2 275 kg versus 2 805 kg) a má také modernější a rychlejší převodovku.

Jaký je tedy výsledek? Pokud tipnete, že souboj vyhrála německá limuzína, pak stoprocentně budete mít pravdu. S ohledem na zmíněné možná ani nepřekvapí, že vítězem se stalo novější BMW, které zároveň opanovalo také disciplínu pružného zrychlení. A úspěšnější bylo také v testu decelerace, jakkoliv je třeba uznat kvality Mercedesu. Díky oné 530kilové nadváze jsme totiž očekávali delší brzdnou dráhu.

Lze přitom už jen dodat, že s ohledem na onu vysokou hmotnost bylo se do srovnání hodilo spíše provedení 62S, které sice dostalo tentýž 5,5itrový dvanáctiválec bi-turbo, ovšem naladěný na 604 koní a 1 000 Nm. Tato verze by BMW zřejmě byla vyrovnanějším soupeřem, tedy alespoň v rámci dynamiky, ale najděte mezi hrstkou majitelů původních Maycbachů více těch, kteří vám půjčí auto na „blbnutí” na letišti...

Dvanáctiválcové limuzíny jsou stále raritnější věcí a jejich vzájemný souboj je zcela mimořádnou podívanou. Foto: Carwow@Youtube

Zdroj: Carwow@Youtube

