Řež dvou moderních německých superkombíků má překvapivého a překvapivě jasného vítěze před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Jsou to auta snů svého druhu, z nichž jedno je široce respektovanou legendou a druhé novicem, který mu vlastně ani přímo nekonkuruje. Přesto je lepší prakticky ve všem, na co lze v případě dynamických srovnání pomyslet.

Když půjdete po ulici a položíte náhodným kolemjdoucím otázku: „Co si představíte, když se řekne německý superkombík?” asi 9 z 10 lidí vám odpoví - pokud vám tedy vůbec něco odpoví -: „Audi RS6 Avant.” Bylo to Audi, které s ostrými kombíky začalo, a byť na začátku jeho cesty nebyla RS6, postupem času se z několika nabídek na tomto poli vykrystalizovala jako jakýsi průmyslový standard právě er-es-šestka.

Má to svou logiku. Je dostatečně velká a komfortní na to, aby z praktického hlediska posloužila všemu, co vás může napadnout, současně je ale díky motorům V8 a spoustě další vychytané techniky dostatečně silná a dynamická na to, abyste s ní pokořili v podstatě cokoli krom smetánky supersportů. Lze zajít dál? Jistě lze, Audi si ale na tomto poli udělalo takové jméno, že Mercedes-AMG E63 Kombi žije jen v jeho stínu a BMW pro změnu - po dvou ne zrovna úspěšných pokusech - na M5 Touring zanevřelo zcela.

Právě mnichovská značka má ale v tomto směru v rukávu nového žolíka, který vlastně RS6 ani přímo nekonkuruje. Jde o model M3 Touring generace G81, tedy první pravověrné kombi postavené na bázi legendární M3, které si můžete koupit. Je to auto o třídu menší, pod kapotou má „jen” motor 3,0 R6 bitrubo s 510 koňmi, zatímco RS6 disponuje osmiválcem 4,0 s 600 koňmi. Pohon všech kol a osmistupňový automat s hydrodynamickým měničem je vlastní oběma vozům, pak je tu ale ještě jeden podstatný rozdíl - 1 865 vs. 2 075 kg. Obojí je moc, je to něco jako blbý a blbější na váze, nic to ale nemění na tom, že BMW s sebou táhne o 210 kg balastu míň. A to má až překvapivě dalekosáhlé dopady.

Názorně ukázat se to rozhodli lidé z britského Carwow, kteří proti sobě RS6 a M3 Touring postavili na letišti v počasí, které odhaluje i efektivitu systémů pohonu všech kol. Mělo to být jasné sólo pro citelně dražší quattro, ale ouha, stal se z toho pravý opak. Ikonické Audi nejenže nepotvrdilo pozici „toho německého kombíku”, v podstatě dostalo napráskáno úplně ve všem, v čem napráskáno dostat mohlo.

Při akceleraci z místa to bylo hodně vyrovnané a záleželo na prvních metrech startu, jak to které klání dopadlo, nakonec ale M3 Touring zvítězilo v poměru 4:2. RS6 chvíli tahalo za delší kus provazu při pružném startu v nejkomfortnějším nastavení motoru a převodovky, jakmile ale nastavení šla směrem nahoru, znovu jasně vítězil Touring nad Avantem. A v brzdění opét vládl lehčí, navíc karbon-keramickými brzdami vybavený bavorák.

Kdo by to byl řekl? Relativně vyrovnané klání se dalo čekat, toto je ale překvapivé a překvapivě jasné vítězství pro menší a levnější BMW.

Historicky první ostrý kombík řady 3, který BMW stvořilo, je z hlediska image ničím... Foto: BMW



...vedle Audi RS6 Avant. V dynamickém srovnání těchto strojů přesto jasně vládne BMW. Foto: Audi

Zdroj: Carwow@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.