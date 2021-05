Sousedé napsali majitelce Škody Fabia dopis, aby nekazila ulici tím, že v ní parkuje před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Ani by nás nenapadlo, že se něco takového vůbec může stát, ale stalo se to. Pro některé zjevně není Fabia II dost nóbl na to, aby ji snesli byť jen stát u vedlejšího domu na ulici.

Jako nadšenci máme rádi každé auto, bez nadsázky. Pochopitelně jsou automobily lepší a horší, některé jsou až pozoruhodně špatné a spoustu z nich bychom nechtěli vlastnit a nikomu bychom je nedoporučili. Ani to ale neznamená, že máme něco proti autu samému, nikdy by nás nenapadlo jej třeba poškozovat nebo někoho zesměšňovat proto, že jej vlastní. Pokud si někdo takové auto vybral, jezdí jím a je s ním spokojený, je to naprosto v pořádku, ať už je náš názor na onen vůz jakýkoli.

Ne každý se ale bohužel takto na auta kouká, spousta lidí zaujímá povrchní pohledy a hledí na ostatní skrz prsty právě kvůli tomu, jakým vozem jezdí. Už to nám přijde absurdní, ještě na docela jiné úrovni je ale to, co se odehrálo ve městě Shanklin na Isle of Wight. Tam bydlí dáma jménem Julia Laursen, která v ulici zvané Littlestairs parkuje svou světle modrou Škodu Fabia II. To možná není nejkrásnější a nejmodernější auto, jako vůz pro příměstské ježdění ale poslouží skvěle. Sousedům v lépe situované čtvrti je ovšem trnem v oku.

Julii tak jednoho dne zanechali za oknem dopis následujícího znění: „Doufám, že se nebudete zlobit, ale byla byste tak laskava a neparkovala váš vůz v této ulici, prosím? Toto je krásná a úctyhodná ulice a teď vypadá jako Bejrút,” stojí v nejprve vlastně ještě slušném dopise. Ten ale dále pokračuje poněkud méně vybíravým způsobem.

„My s takovými auty nejezdíme, tak pokud byste mohla parkovat tento vůz na nějakém vhodnějším místě. Jako je třeba skládka! Díky, Littlestairs Road Management,” pokračuje dopis. Pochopitelně, žádný Littlestairs Road Management neexistuje, což Julia Laursen bude jako politička vědět nejlépe.

O tento příběh se podělila na sociálních sítích, což pochopitelně zvedlo vlnu odporu. S přáteli s jejich starými vozy chtěli původně zaparkovat v Littlestairs Road, aby sousedé teprve poznali, co to je Bejrút, z této ideje ale nakonec sešlo, patrně došlo na omluvu či něco jiného, co situaci uklidnilo.

Tak či onak absurdní věc, pronásledovat někoho za to, že vám „kazí ulici” tím, že v ní parkuje normální auto z předminulé dekády? Věříme, že by to někoho nenapadlo ani na Ořechovce, ale kdo ví, lidé jsou zjevně různí.

Škoda Fabia II je normální auto, které by nemělo nikoho urážet, když bude stát vedle jeho domu na ulici. Jak je ale vidno, i takoví existují, jak nejlépe ukáže příspěvek z Twitteru níže. Ilustrační foto: Škoda Auto

Ok let's all grab some crappy looking cars and take them to Littlestairs Road and park up, in solidarity for this lady and her perfectly nice Fabia.

https://t.co/NdYpGlhhjv pic.twitter.com/qrFOJ4DH0U — Damien Cross (@DC_F1) May 14, 2021

Zdroj: Damien Cross@Twitter

Petr Miler