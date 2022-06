Řidič se po pokutě za parkování pustil do soudní pře kvůli 170 Kč, úřad teď musí platit desetitisíce před 6 hodinami | Petr Miler

Působí to jako naprostá absurdita, pakliže se ale řadíte mezi principiálně jednající lidi, nemůžete postupovat jinak. Řidič tak v tomto případě během déle jak rok trvajícího případu zcela otočil hru.

Zdráhali bychom se říci, že se za současného uspořádání České republiky nachází občan a úřady v rovnocenném postavení, podle nás tomu tak není. Faktem ale je, že pokud s nějakým rozhodnutím nesouhlasíte, máte poměrně široké možnosti nechat jej přezkoumat. Pokud vám přijde, že vás policista pokutuje za něco, co jste neprovedli, nebo nevnímá vaše pochybení v těch správných souvislostech, můžete případ - lidově řečeno - poslat do správního řízení. To je dvoustupňové a i když budou mnozí přesvědčeni, že tady jen ruka ruku myje, můžete jej pořád soudně napadnout s žádostí o odkladný účinek. A i pokud správní soud zaujme podle vás nesprávný postoj, můžete se dovolat k Nejvyššímu správnímu soudu a případně také požádat o přezkoumání Ústavní soud.

Jak jsme již naznačili, ani to všechno vás nedostává do fakticky rovnoprávného postavení, neboť nepsaným pravidlem je rozhodnutí nižší instance potvrzovat, pokud nemá zjevné vady. Na druhou stranu je ale třeba říci, že jde o řetěz tak dlouhý, že v případě jasnějšího bezpráví existuje slušná šance, že se vás někdo v něm zastane. Přesto je tu jeden problém - skoro nikdo se o to nepokouší.

V případě silničních přestupků jde obvykle o takové banality a tak nepodstatné tresty, že skoro nikdo nebude investovat statisíce korun do dobrého právníka, aby vás tímto procesem kvalitně provedl. Tady prostě nejde o 20 let natvrdo za vraždu, na což úřady trochu hřeší a rozdávají i pokuty za to, za co by neměly. Většinou jim to prochází, někdy ale kosa narazí na kámen.

To se stalo v nizozemském Barnevelderu, kde byl řidič pokutován za špatné parkování. Nevyšel z toho lacino, musel zaplatit 65 Eur, tedy více jak 1 600 Kč. S touto pokutou ale problém neměl a zaplatil ji. Problém podle něj vznikl v tom, že ji neuhradil na místě a za pozdější úhradu měl zaplatit navíc 7 Eur pokuty, tedy asi 170 Kč, právě za to. A to jej naštvalo takovým způsobem, že rozjel táhlou právní při.

Nizozemský systém je trochu jiný než český, ale v jádru je podobný - nejprve se odvoláváte k úřadu, který pokutu vydal, správní řízení je ale pouze jednostupňové. Pak rozhodnutí můžete napadnout soudně, kde pro změnu máte klasické dva stupně (u nás je to s oněmi dvěma stupni trochu specifické). Přesně toho dotyčný využil a nejprve podal odvolání k úřadu, že požadovat více jak 10 % navíc za pouhou pozdější úhradu je nemístné. Úřad ale oprávněnost požadavku potvrdil, neboť nizozemské zákony dávají v opodstatněných případech úřadům možnost požadovat až 50 Eur navíc právě v případě pozdější úhrady.

Následovalo soudní napadení, kdy soud prvního stupně oprávněnost požadavku opět potvrdil, odvolací soud ale už nikoli. Ten došel k závěru, že chtít 7 euro navíc za pouhé pozdější uhrazení je nepřiměřené vzhledem k tomu, jaká částka byla uhrazena. Dostupné zdroje neuvádí, o jakou prodlevu konkrétně šlo, měla ale být malá. Soud tedy došel k závěru, že požadovat 10,7 % sumy navíc je vzhledem k výši dlužné částky a době její neúhrady zcela nepřiměřené a stěžovatel nemusí platit navíc ani eurocent.

Tento spor se táhl déle než dva roky a může vám přijít absurdní, že někomu za 7 euro stál. Stěžovatel skutečně mnoho neušetřil, je třeba ale vidět celý obrázek. Soud vzhledem k tomu, že úřad svévolně požadoval navíc další peníze k už tak vysoké pokutě za špatné parkování, nařídil úřadu nést celé náklady řízení, což můžeme brát jako trest svého druhu. Bazírování na oněch 7 eurech, které nakonec stejně nedostal, tak nakonec Barnevelder přijde na 1 652,50 Eur, tedy bezmála 41 tisíc Kč. Verdikt je již pravomocný.

Berme to jako morální vítězství občana nad úřední svévolí. Tušíme však, že jde o kapku v moři tisíců a tisíců jiných případů, kdy lidé raději vzali 7 euro navíc a pro klid zaplatili.

Dostat pokutu za parkování je snadné a bývá složité se jí bránit. Když ale úřad chce další peníze jen za to, že jste nezaplatili na místě, může se z toho vyvinout i výše popsaná tahanice s hořkým koncem pro městský úřad. Ilustrační foto: Alca, tiskové materiály

