Špatný den v práci? Dělník Kie soustavně zapomínal přišroubovat části auta, 23 tisíc vozů teď kvůli němu musí do servisů

Petr Miler

Každý občas v práci udělá chybu, to se prostě stane, ale aby to mělo takhle brutální následek? To se opravdu nevídá. Pokud máte zpackaný den kvůli nezdaru ve vašem džobu, vězte, že tady měl někdo těch špatných dnů o poznání víc.