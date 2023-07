Speciální ruská jachta se schopnostmi ledoborce loni ze dne na den zmizela, teď se jako zázrakem objevila před 4 hodinami | Petr Prokopec

Je to fascinující stroj bez ohledu na to, komu patří. Postavit si jej nechal postavit Oleg Tinkov, který se zjevně zalekl možného dopadu sankcí na něj uvalených. Po intervencích Richarda Bransona ale ze seznamu nežádoucích osob zmizel, krátce poté se zjevil i jeho „privátní ledoborec“.

Pokud znáte pohádku Lotrando a Zubejda, pak jistě víte, že „svět je malý a o náhody v něm není nouze“. Stoprocentně lze toto pořekadlo použít na jachtu La Datcha, která patří ruskému oligarchovi Olegu Tinkovovi. Ten si 77 metrů dlouhé plavidlo, které je považováno za jediný soukromý ledoborec na světě, převzal v roce 2020. Loni na konci února se však zdálo, že o něj přijde. Britské úřady totiž Tinkova považovaly za spojence ruského prezidenta Vladimíra Putina, a proto jej zanesly na sankční seznam.

Oligarcha pochopitelně proti takovému kroku protestoval, přičemž na svou obhajobu uváděl, že za přerušení kontaktů nejen s Kremlem, ale se zemí jako takovou „zaplatil velmi vysokou cenu“. Nic z toho však nepomohlo a zakladatel Tinkoff Bank byl na seznam zařazen. Úřady tak mohly obstavit jeho majetek, nicméně den poté, co se Tinkovovo jméno na listu objevilo, beze stopy zmizel jak jeho soukromý tryskáč Dassault Falcon, tak i zmiňovaná jachta.

V případě plavidla bylo ono zmizení obzvlášť zajímavé, neboť 77metrová La Datcha, která Tinkova stála okolo 100 milionů dolarů (2,18 miliardy korun) totiž už kvůli své velikosti podléhá námořním zákonům. Musí být tedy povinně osazena automatickým identifikačním systémem, který data o její poloze a pohybu dává najevo nejen všem ostatním na moři, ale také pochopitelně příslušným úřadům. Protože však Tinkov nechal AIS záměrně vypnout, byla La Datcha k nenalezení.

Ruský byznysmen nicméně nelenil a nadále bojoval za očistu svého jména. Do zbraně povolal dokonce i britského miliardáře Sira Richarda Bransona, jenž za něj u politiků orodoval. Tato snaha se zjevně vyplatila, neboť Tinkov aktuálně již na sankčním listu není. A jako zázrakem se hned poté, kdy z něj zmizel, objevila i jachta La Datcha. Ta dle znovu spuštěného systému AIS kotví v mexickém přístavu Ensenada.

Tinkov se z nově nabyté svobody může radovat hned několikrát. Nejenže La Datcha může legálně zamířit kamkoli na světě, ale zároveň svému majiteli bude znovu pořádně vydělávat. Když ji totiž oligarcha na sklonku roku 2020 převzal, uvedl, že pro svou potřebu ji bude využívat pouze 20 týdnů v roce. Po zbytek času je jachta k dispozici k pronájmu, přičemž týdenní pobyt startuje na 825 000 USD (18 milionů Kč). Palivo se hradí zvlášť.

Pokud to vzbudilo váš zájem, mohlo by vás zajímat i to, jak loď přišla ke své přezdívce. Ta je příhodná, neboť trup lodi byl vyztužen, aby dokázal prorazit až 40 centimetrů tlustý led. Kromě toho je La Datcha spojena se 40denní autonomií, po 40 dnů tedy nepotřebuje zakotvit v žádném přístavu, aby doplnila zásoby, ať již jde o pitnou vodu, jídlo či palivo. Cestující si pochopitelně po celou tu dobu užívají nemalého luxusu.

Loď je navíc vybavena pro zkoumání života pod hladinou. Nechybí tak nejen potápěčská výbava, ale dokonce i dekompresní komora a miniponorka Triton pro tři osoby. Vlastně tak není divu, že Tinkov loď před úřady ukryl, její ztráta by ho jistě mrzela. Kdy se pak objeví jeho tryskáč, je otázkou, něco nám ale říká, že ani na jeho stopy nebude třeba dlouho čekat.

