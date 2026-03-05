Spekulanti, kteří chtěli vydělat koupí jednoho z hrstky moderních Lamborghini Countach, dostávají milionovou lekci z chamtivosti
Petr MilerOd začátku s rozpaky přijatý vůz, který se ve své podstatě dramaticky nevzdaluje od standardní produkce, a přesto přišel na „nekřesťanské” peníze, byl v případě očekávání rychlého růstu hodnoty ošidnou sázkou. A podle toho to dnes dopadá s pokusy o jeho prodej.
Spekulanti, kteří chtěli vydělat koupí jednoho z hrstky moderních Lamborghini Countach, dostávají milionovou lekci z chamtivosti
před 4 hodinami | Petr Miler
Od začátku s rozpaky přijatý vůz, který se ve své podstatě dramaticky nevzdaluje od standardní produkce, a přesto přišel na „nekřesťanské” peníze, byl v případě očekávání rychlého růstu hodnoty ošidnou sázkou. A podle toho to dnes dopadá s pokusy o jeho prodej.
Když Lamborghini v létě roku 2021 odhalilo nový Countach, publikum zalapalo po dechu. Nebylo to ale z ohromení tím, co vidí, bylo to z rozpaků, které v něm právě představené auto vyvolalo.
Pokud už Lamborghini rozhodlo znovu použít jméno ikony 70. a 80. let minulého století, vpravdě přelomového automobilu, který se v roce 1982 dokonce zapsal do Guinessovy knihy jako nejrychlejší sériově vyráběný silniční vůz světa, mělo tak učinit s pomocí něčeho docela jiného, než je designově rozporuplný stroj stojící na základech dekádu starého Aventadoru. Řekli bychom, že čas mu dělal a dál dělá službu a dnes se z řady důvodů jeví atraktivněji než před pěti roky, kaňka na jeho pověsti ale zůstává.
Mocně k ní přispěl i autor originálního Countache, stejně legendární Marcello Gandini, který se od vozu jasně distancoval. Pro magazín Car Body Design tehdy řekl: „Své jméno jakožto automobilového designéra jsem postavil hlavně prací na supersportech Lamborghini coby jedinečných konceptech. Každý nový model, na kterém jsem pracoval, měl být inovací, přelomovým strojem, něčím úplně jiným než ten předchozí. Odvaha, schopnost udělat něco revolučního, aniž byste se zuby nety drželi úspěchu předchozího vozu a odhodlání nepodlehnout jednotvárnosti, byly naprostou podstatou mé práce. Je jasné, že trh i marketing se od té doby hodně změnily, ale pokud jde čistě o mě, opakovat vzor z minulosti představuje negaci základních principů mé DNA.“
Au, tahle slova dnes už zesnulého mistra ostrých křivek dodnes bolí. A aby toho nebylo málo, Gandini později skrze svého zástupce vydal ještě tiskové prohlášení, kterým jen přilil olej do ohně, neboť naprosto jasně konstatoval, že s novým Countachem nemá nic společného a nechce být nijak spojován: „Marcello Gandini by rád potvrdil, že se na této operaci (oživení modelu Countach - pozn. red.) nijak nepodílel a jako autor původního návrhu vozu z roku 1971 by rád objasnil, že úprava neodráží jeho vize a duch jeho práce. Duch inovace a popírání stereotypů, který podle jeho názoru v tomto novém designu zcela chybí,“ stojí v prohlášení.
To muselo v Sant'Agata Bolognese zabolet podruhé, protože 112kusová produkce vozu byla rozprodána ještě před veřejnou premiérou. A Lamborghini muselo vědět, že mezi kupci bude požehnaně spekulantů, kteří auto prodávané od 55 milionů Kč s tím, že každá větší individualizace posunula cenu klidně k 70 milionům korun, prostě koupí s tím, že jej budou chtít o pár let později dráže prodat. Pro takové byla Gandiniho negativní pozornost polibkem smrtí, který pociťují dodnes.
Ukazují to aktuální aukce na Bring a Trailer, ve kterých se spekulanti pokouší čtyři pět let staré vozy prodat s prakticky nulovými nájezdy. A dostávají milionové lekce z chamtivosti. Snad nejvýmluvnější je ta poslední, při které se exemplář na fotkách okolo, který dostal zakázkový zlatý lak Ora Eleos a najel jen 228 km, s cenou nedostal nad hranici 2,2 milionu dolarů. To je spousta peněz, jde ale také o sumu skoro o 17 milionů nižší, než za kterou byl pořízen. Není divu, že nebylo dosaženo rezervní ceny.
V předchozí aukci prodej klapnul, majitel ale dostal „jen” 2,5 milionu dolarů za vůz, který pořídil za o trochu menších 2 836 528 USD, i když měl najeto dokonce jen 137 km. I tady místo zisku přišla multimilionová ztráta. Každý, kdo si koupil Countach LPI 800-4 jako investici, tak může jen litovat, že se víc nezajímal o to, čím tento vůz reálně je.
Upřímně řečeno nepochybujeme, že ceny dříve nebo později vyletí, ale uvážíme-li inflaci posledních pěti let, byl by dnes prodej i za cenu o něco vyšší, než byla ta původní, reálně těžce prodělečný. Takže to bude chtít hodně, hodně trpělivosti. Spekulantů nám ale líto není, auta jsou na ježdění. A kdo s nimi takto zachází, si nic než lekci z chamtivosti snad ani nezaslouží...
Tohle auto je hotový zlatý nuget na kolech, potenciální kupci ho tak dnes ale nevnímají. A za novodobý Countach LPi 800-4 odmítají platit byť jen sumy, které za něj kdysi dali jeho původní kupci. Foto: Bring a Trailer, tiskové materiály
