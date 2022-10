Zrušte normu Euro 7, říká šéf páté největší automobilky světa, jen popírá fyzikální zákony před 4 hodinami | Petr Prokopec

Napovídalo se toho o ní hodně a jasno o její podobě mělo být už loni, nakonec bylo schválení nové normy opět odloženo. Šéf Stellantisu tak přichází s radikálním návrhem - zrušit Euro 7 zcela, beztak už nic podstatného neřeší a spalovací auta jen dál zdraží.

Minulý týden měla být schválena podoba nové emisní normy Euro 7. Evropská komise se však nakonec tento krok odložila a k dalšímu jednání přistoupí 26. října. Otázkou nicméně je, zda dojde k nějakému posunu. Původně měla být její podoba schválena už ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku, politici ale rozhodli o odkladu, přičemž totéž následně učinili i 5. dubna a 20. července. V důsledku tohoto zpoždění se začíná mluvit o tom, že by norma Euro 7 nebyla platná k 1. lednu 2025, nýbrž až k 1. lednu 2027.

Šéf koncernu Stellantis Carlos Tavares si dokonce myslí, že i takové datum je nereálné a že norma vejde v platnost až v roce 2028. Z toho důvodu ji nicméně považuje za naprosto zbytečnou, neboť třeba Velká Británie počítá od konce dekády už jen s prodejem elektromobilů. EU s něčím podobným počítá od roku 2035, i to je ale jen 7 let od zmíněného termínu. My tedy zůstáváme skeptičtí k tomu, zda spalovací auta skutečně budou zakázána, to ale pro dnešek nechme stranou.

„Z pohledu automobilového průmyslu žádnou normu Euro 7 nepotřebujeme, bude jen plýtvat zdroji, které bychom mohli investovat do elektrifikace,“ uvedl Tavares. A zároveň dodal, že „nedává smysl utrácet peníze za vývoj dalšího stupně požadavků na spalovací motory k roku 2028. Proč plýtvat zdroji kvůli tak krátkému časovému období? Průmysl to nepotřebuje a je to naprosto kontraproduktivní“.

„Tak jako tak už došlo na spoustu odkladů, jak se blížíme limitům možného. Dosáhnete fyzikálních limitů a neměli byste se pokoušet jít za ně. (...) Když se dostanete za hranici fyzikální zákonů, vykašlete se na to. Je to kontraproduktivní. Nedává to smysl, proto to bylo tolikrát odloženo,“ řekl dále Tavares.

Na jednu stranu je sympatické, že volá po zavádění dalších emisních limitů, neboť už současná evoluce normy Euro 6 je tak přísná, že spalovací motory nepředstavují žádný podstatný zdroj škodlivin. Průmysl se přizpůsobí čemukoli, co je alespoň trochu možné, bude to nicméně znamenat náklady navíc, které nikdo jiný krom zákazníků nezaplatí. A proč dál zdražovat už tak drahá auta, když to nepřinese žádný hmatatelný efekt?

Tavares ale není veden tím, aby vám mohl dále prodávat spalovací auta za ještě nějak rozumné peníze, chce jen ušetřit cestou k elektrifikaci, kterou vám bude vnucovat bez ohledu na to, zda si ji přejete. Už teď to dělá. Tavares přitom nucenou elektrifikaci též opakovaně označil za nesmysl.

Tak si vyberte, co z toho brát vážně. Nám by docela stačilo, kdyby se do automobilového světa vrátil zdravý rozum a touha po efektivním uspokojování potřeb zákazníků, nic více není třeba. Normy omezující výrobce aut jsou za hranicí rozumně nezbytného už dávno a utahování šroubů v posledních letech už připomíná jen kopání do někoho, kdo je tak jako tak odsouzen zemřít.

Carlos Tavares brojí za zrušení emisní normy Euro 7, je to prý nesmysl. Činí tak ale hlavně proto, aby se jím řízený koncern mohl soustředit pouze na elektrifikaci, kterou ovšem považuje též za nesmysl. Tak si vyberte. Foto: Stellantis

