Sportovci dostanou za úspěchy na olympiádě peníze, auta, byty či šperky. Vyhrát za Singapur je pomalu terno

Petr Prokopec
včera | Petr Prokopec
Těžko říci, jak jde tohle dohromady s duchem kdysi amatérského olympismu, láska k penězům či jiným materiálním výdobytkům je ale nakonec také láska. Neberte naše sarkastické poznámky špatně, motivace některých je jistě odlišná, třeba takovou Itálii ale vyjde letošní olympiáda draho hned dvakrát.
Pokud si polští sportovci chtějí zpříjemnit život, mají na to už jen pět dnů. Letošní olympiáda, tedy pokud pomineme její paralympijskou část, končí v neděli 22. února mužským hokejovým finále. V této disciplíně ovšem Poláci o zlato bojovat jistě nebudou, podobně jako v osmi předchozích olympijských hrách se totiž ani nekvalifikovali do základních bojů. Šance ovšem mají třeba na lyžích, ostatně Kacper Komasiak se již postaral o dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili. Další stříbrný kov pak pobral i Vladimir Semirunniy.
Tito sportovci mohou počítat s nemalou finanční odměnou, za druhé místo totiž polský olympijský výbor rozdává odměnu ve výši zhruba 3,5 milionu korun, zatímco třetí příčka je spojena s částkou přibližně 2,5 milionu korun. Pokud by ovšem Poláci získali zlato, mohou se těšit na 4,3 milionu korun v hotovosti, stejně jako na dvoupokojový byt a dokonce na novou Toyotu Corolla. Její hybridní provedení se přitom na polském trhu prodává za 690 tisíc korun a spolu s ním Poláci vedle i šperky.
Jakkoli jde jistě o zdařilou motivaci, není to vlastně nic ve srovnání s odměnami, jimiž se sportovce k maximu snaží vybičovat Singapur a Hongkong, jak se dozvídáme od CNBC. První zmíněná země totiž spojila zisk zlaté medaile s částkou vyšší než 16 milionů korun, druhá pak nabízí trochu nižších 15,7 milionu korun. To už je skoro terno. Jedním dechem je ale třeba dodat, že tamní účastníci zimní olympiády nemají příliš šancí ukázat zbytku světa záda, ostatně zatím nemají na kontě ani jednu stříbrnou či bronzovou medaili.
Podobně je na tom Malajsie, kde by si olympijští vítězové přišli na 5,2 milionu korun. Itálie se oproti tomu opravdu prohne, neboť za zlato rozdává 4,4 milionu Kč, za stříbro poloviční sumu a za bronz 1,5 milionu Kč. Sportovci z apeninského poloostrova přitom již obsadili 8 prvních míst, 4 druhá a 11 třetích. Lépe jsou na tom už jen Norové, kteří zatím mají dokonce 12 zlatých medailí. Tato země ale žádné peněžité bonusy nenabízí, podobně jako Velká Británie se třemi zlaty.
Češi aktuálně mají na kontě dvě zlaté a dvě stříbrné medaile. Zuzana Maděrová se tak za vítězství ve snowboardingu může těšit na 2,4 milionu korun, zatímco na druhou Evu Adamczykovou v téže disciplíně čeká 1,8 milionu Kč. Rychlobruslař Metoděj Jílek pak získal jak zlato, tak stříbro, pročež jej čeká 4,2 milionu. Pokud by pak některý z českých sportovců dosáhl na bronzovou medaili, dostal by za ni 1,2 milionu Kč. Žádné auto v „menu” není, tušíme však, že kterémukoli z úspěšných českých olympioniků jej některá z automobilek ráda dodá i tak v rámci nikoli neobvyklé formy sponzoringu.
Líbí se vám inovovaná Corolla? Pokud ano, měli jste letos soutěžit za Polsko na olympiádě - při dosažení zlaté medaile byste totiž tento vůz dostali zdarma, stejně jako peněžitou odměnu, byt a ještě šperky. Foto: Toyota
