Srovnání Ferrari za 13 milionů s BMW ukazuje, kam až se posunula dynamika obyčejných aut před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ferrari/BMW, koláž Autoforum.cz

Dobře, BMW nejsou úplně obyčejná auta a tohle není úplně obyčejné BMW, vedle limitovaného Ferrari s osmimístnou cenovkou v korunách se pořád bavíme o něčem mnohem tuctovějším, navíc použitelném i v roli rodinného auta pro každý den. Přesto je rychlejší.

Jestli v posledních letech prestižním automobilkám něco nezávidíme, pak je to přemýšlení nad tím, jak dále budovat svou výjimečnost. Samozřejmě, značky jako Ferrari nebo Lamborghini mají stále svůj zvuk, opírat se ale musí o něco úplně jiného než v minulosti. A nezřídka je to v tuto chvíli hlavně minulost sama, protože udržet si technický a dynamický náskok ve světě neustále se zlepšující techniky a dynamiky mnohem tuctovějších strojů je neskutečně obtížné.

Stačí se vrátit o pár dekád zpátky, abychom si uvědomili, jak moc se svět změnil. Když v roce 1987 přišlo na trh Ferrari F40 jako nejrychlejší sériově vyráběné auto světa, dokázalo pokořit hranici 320 km/h. I na tomto poli se mnohé změnilo, zajímavější je ale posun proti dynamice běžných aut. Škoda tou dobou začala vyrábět Favorit, který ve špičkovém provedení 136 (berte to s humorem) jela 150 km/h.

Škodovka tehdy možná nebyla na vrcholu vývoje, ale i takový Golf II GTI měl tou dobou 140 koní a jel 208 km/h. BMW M5 E34 ještě neexistovalo a když o dva roky později přišlo na trh, s 250 km/h (ano, elektronicky omezené, ale reálně o moc více nejelo) bylo na chvíli nejrychlejším sériovým sedanem světa. Ferrari prostě bylo v jiné lize, byl to dynamický klenot, šlo o auto zcela se vymykající normám. A další značky ze supersportovních vod na tom byly podobně, tyhle časy jsou ale pryč.

I úplně obyčejné vozy jsou dnes rychlé jako čert, oněch 208 km/h někdejšího Golfu GTI dnes jede kde co s malým turbomomotorem. Sám Golf GTI láme ručičku tachometru o omezovač na 250 km/h a můžete si koupit stroje jako Mercedes-AMG A45 nebo Audi RS3, které po odstranění omezovače jedou přes 300 km/h jako nic. A to je pořád juniorská liga, auta jako BMW M3 nebo M5 jsou ještě jinde. Kam se za tu dobu posunulo Ferrari? No také výš, ale uhájit někdejší výjimečnost absolutně nemá šanci.

Pro názornost by stačilo postavit vedle některého z běžnějších modelů Ferrari třeba ono Audi RS3, ale Mat Watson z Carwow na to šel jinak. Vzal vrcholné BMW M5 CS, tedy na 1 825 kg odlehčenou em-pětku s 635 koňmi, a postavil ji proti Ferrari 812. To je 800koňový stroj s ječícím dvanáctiválcem. Jenže váží 1 800 kg (skutečně tak moc), bez turba nemá tak plochou křivku výkonu a když si k tomu přidáme, že má poháněná jen zadní kola, není až tak překvapivé, že v souboji prohrává, třebaže o prsa.

Jediné, v čem Ferrari boduje, je zrychlení s letmým startem, kde přece jen prodá vyšší výkon a už jej tolik netrápí trakce, ale jinak? Dokonce i na brzdách prohraje. A to se bavíme na jedné straně o sice cestovním kupé, ale pořád spíše autě pro parádu, na té druhé pak máme praktický čtyřdvéřový vůz klidně pro každodenní ježdění s rodinou. Dodat lze pak už jen tolik, že i když BMW M5 CS není levným zbožím, Ferrari 812 je v základu více jak dvakrát dražší a v tomto konkrétním provedení stojí dokonce třikrát tolik.

Tady Ferrari prostě trochu ujel vlak a ohromuje zejména zvukem, zrovna za touto výhodou se ale čerstvě zavřela voda. A jakmile přejde na elektrický pohon, těžko se ubrání srovnání s Teslou Model S Plaid, proti níž nenabídne už ani technicky zásadně jinak řešený vůz. Jsme skutečně zvědavi, jak si tyto značky udrží svou auru výjimečnosti za několik dekád, pokud tedy vývoj bude směřovat dále stejným směrem. Jen pocit založený na ničem neaktuálním nelze s úspěchem prodávat věčně.

Ferrari 812 Superfast se svým motorem 6,3 V12 s 800 koňmi nepochybně lákavým zbožím, ... Foto: Ferrari



...z hlediska dynamiky se ale obtížně prosazuje proti BMW M5, které stojí zlomek jeho ceny a přesto nabízí více praktičnosti. Dokonce i lépe brzdí, jak můžete vidět níže. Foto: BMW

Zdroj: Carwow@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.