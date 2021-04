Srovnání nového BMW M4 s předchozím je zklamání, připomíná největší problém novinky před 4 hodinami | Petr Miler

Docela jinak se rázem začíná jevit design nové generace BMW M4, který loni způsobil tolik pozdvižení. Na nový, třebaže pořád podivný vzhled si lze zvyknout, na až stovky kilo navíc nikoli.

Když se loni odhalily nové generace BMW M3 a M4, všichni mluvili jen o jejich vzhledu. Je to logické, při prvním představení nic nebilo do očí více a měli jsme tehdy za to, že BMW šlo touto cestou schválně, aby rozproudilo co nejvíce debat a na své novinky jaksepatří upozornilo. Pravá motivace ale mohla být ještě jinde.

Automobilka totiž mohla chtít debatami o vzhledu zastřít fakt, že zcela rezignovala na snahy udržet některé parametry těchto modelů v rozumných mezích a postarala se o nárůst hmotnosti, který je srovnatelný jen s tím, který nastal mezi první a druhou generací M3. Hmotnosti se vždy podstatně lišily v závislosti na specifikaci, s přechodem od E30 k E36 ale autu přibylo asi čtvrt tuny hmotnosti. M3 E46 byla těžší jen o pár desítek kilogramů, M3 E90 asi o 100 kg, M3 F80 dokonce desítky kilo zhubla a nyní tu máme M3 G80, která je najednou o cca 150 kg těžší podle srovnatelnosti těch kterých specifikací. 1,75 tuny je v podstatě nejméně, na co můžete u lepších verzí s výbavou pomýšlet, zatímco u předchůdce se šlo bezpečně dostat do 1,6 tuny.

To je navzdory nárůstu výkonu obrovský rozdíl. BMW se jistě postaralo o to, abyste jej při řízení nevnímali, to moderní kejkle s podvozky, řízením a veškerou elektronikou bezpečně dovolují, jako takový jej ale zastřít nelze, fakticky musí být znát. A je, chce se říci po srovnání právě posledních dvou generací M4 ve verzích Competition ze strany Mata Watsona z Carwow.

Ten přibral do party i současnou M440i xDrive, aby jednak ukázal, jak je nová M4 těžká (je jen o 10 kg lehčí než obyčejnější model čtyřkové řady s pohonem všech kol) a také to, co dokáže udělat pohon 4x4, neboť při startu z místa rázem M440i oběma ostřejším sourozencům skoro stačí. To ale dnes nechme stranou, protože jinak se svým výkonovým handicapem nestačí v ničem, soustřeďme se na stejně pojmenované duo.

Konkrétní rozdíl v hmotnosti těchto dvou aut byl 140 kg (1 730 vs. 1 590 kg), což je pořád hodně a mohlo by to být i více - starší M4 Competition šlo koupit i s manuálem, novou jen s automatem. Sprint z místa přesto nakonec nová M4 vyhraje, ale na to, že jde o asi 7 let novější vůz s 60 koňmi navíc, se jedná o neskutečně malý rozdíl - pověstná ňadra korejské dívky vedle něj vypadají asi jako Říp. Pouhá 1 desetina sekundy nedá ani na délku auta - že to dělají dělají kila, nemá smysl dlouze rozebírat.

Když pak dojde na pružné zrychlení v automatickém režimu převodovky, ukáže se jiný problém nové M4, a to automat s hydrodynamickým měničem, který není tak rychlý jako předchozí dvouspojka, což přiznalo i samo BMW. Starší model je tak celkem jasně rychlejší. Při pružném zrychlení s předem zařazeným kvaltem je výsledkem těsné vítězství novinky, což je znovu zklamání při daném rozdílu ve výkonu. A při brzdění se pak znovu připomene hmotnost - starý model naprosto jasně vítězí.

To je opravdu nepřesvědčivé představení a celkem se nedivím, že pár mě známých tradičních kupců těchto eMek novou generaci právě kvůli kilům (a také faktu, že manuál dostanete jen k základní verzi s 480 koňmi, ve srovnání s tou může být starší Competition vzhledem k hmotností výhodě i rychlejší) odmítá. Na okruhu to samozřejmě může být úplně jiný příběh, evoluci nezastavíte, rychlostí v přímce ale novinka skutečně neohromí. A její hmotnost lze vzhledem k tradici modelu M3 (M4 je jen nové jméno pro totéž v případě kupé) a možnostem současné techniky stěží označit za přijatelnou.

