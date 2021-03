Srovnání Superbu Combi s německým sokem ukázalo největší slabinu dnešních Škod před 2 hodinami | Petr Prokopec

Podobné srovnání pod taktovkou Němců zavání zaujatostí, v tom tady ale problém opravdu nebude. Němečtí kolegové dokonce uznávají, že Škoda je prakticky ve všem lepší, je ale moc drahá.

Opelu Insignia se na evropských trzích v minulosti dařilo nadmíru dobře, ostatně jen v roce 2009 tento model zvolilo více lidí, než si objednalo Škodu Superb během let 2009 až 2011. Nicméně od té doby pouze strádal, zatímco ten Škodovce se dařilo. Loni tak Insignia měla na kontě jeden 21 133 registrací a Superb ji překonal téměř třikrát. Na starém kontinentu se jej prodalo 59 925 exemplářů, což je dokonce páté nejvyšší množství v historii tohoto vozu. Pouze v období 2016 až 2019 bylo lépe.

Insignia se právě na sklonku roku 2019 dočkala modernizace, Opel však dané provedení začal prodávat teprve loni po letních prázdninách. Německý Auto Bild pak této příležitosti využil a poslal domácího zástupce právě do souboje se Škodou Superb, která se taktéž dočkala v roce 2019 faceliftu. S novými prvky se však začala prodávat prakticky ihned po debutu.

Zajímavě souboj vyznívá již při pohledu pod kapotu. Němci se zbavili 1,5litrové a 1,6litrové jednotky a nyní zákazníkům nabízí pouze dvoulitrové turbo, a to ve třech úrovních naladění. Auto Bild skončil za volantem verze se 170 koňmi, jež se postavila koncernové jedna-pětce a jejím 150 koním. Pohonná jednotka navíc byla spojena s devítistupňovým automatem, díky kterému Insigna při jízdě po Autobahnu rychlostí 200 km/h netočí ani tři tisíce otáček, zatímco u Superbu jste na 3 500 ot./min.

Automat Opelu však evidentně má značné softwarové trhliny, neboť řadí trhavě a často letargicky. Co je však podstatnější, Insignia i přes klidnější jízdní projev dosahuje vyšší spotřeby, a to o 2,5 litru na sto kilometrů. Dvoulitrová pohonná jednotka je navíc hlučnější, zatímco o jedna-pětce ve Škodě budete vědět vlastně jen ve chvílích, kdy budete plynový pedál zašlapovat pod kobereček. Jakmile nicméně přijde řeč na deceleraci, ujímá se Insignia vedení, neboť ze stovky dokáže se zahřátými brzdami zastavit na 33,2 m.

Přesto však Opel není lídrem ani v rámci jízdní dynamiky, neboť nad jeho podvozkem má navrch koncernové DCC. Zavěšení Škody je přitom přesvědčivější jak za normální jízdy, kdy žehlí i značné nerovnosti, tak za té sportovní. Kromě toho je Superb také na vrcholu v rámci praktičnosti, jakkoliv jsou zavazadelníky obou testovanách kombíků objemově takřka na stejné úrovni. Nicméně český zástupce dokáže odvést až 640 kilogramů, tedy o 80 více než konkurent.

Může se tedy zdát, že Superb je jednoznačným vítězem tohoto klání, jenže ono to tak není. Když se vedle Insignie postaví ve srovnatelné výbavové specifikaci, je německý vůz o 75 tisíc korun levnější. To již není zanedbatelná suma, a tak Němci říkají, že byť je Superb v absolutní rovině lepším vozem, v poměru k ceně už tomu tak není - není zase o tolik lepší, aby tak velký rozdíl ospravedlnil.

Ani Němcům tak neuniká největší slabina dnešních Škod - jsou moc drahé. Je to trochu paradox, neboť právě skvělý poměr výkonu a ceny byl u škodovek po léta naopak největší výhodou. Dnes to zjevně nevadí, pokud skutečně přijdou horší časy, může to české automobilce lámat vaz v podobných srovnáních nejen v očích novinářů, ale i zákazníků.

