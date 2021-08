Srovnání třech aut koncernu VW maluje smutnou budoucnost, unifikace jen přibude před 2 hodinami | Petr Prokopec

Nedíváte se do motorového prostoru jednoho auta, ani třech aut jedné značky, ale tří vozů značek mířících s jinými cenami za jinou klientelou. Přesto jsou si velmi podobná, a to nejen v tomto ohledu.

Kde jsme před několika chvílemi skončili, tam nyní můžeme navázat. Řeč je o rozdílech mezi auty mainstreamových a prémiových značek. Ty byly totiž v posledních letech do značné míry smazány výhledově nelze čekat jiný vývoj. Do celé věci bude stále více mluvit elektromobilita, kvůli níž podobnosti mezi zcela jinam mířícími vozy jen přibude. Dokládá to i nejnovější srovnání, do kterého dorazily Audi Q4 e-tron, Volkswagen ID.4 a Škoda Enyaq, tedy vozy prémiové, lepší mainstreamové a docela obyčejné značky.

Celá tato trojice je postavena na modulární platformě MEB a používá tytéž komponenty v ještě větší míře než sourozenci se spalovacími motory. Je tedy jedno, zda horujete pro Audi, Škodu či VW, baterie o kapacitě 82 kWh a elektromotor naladěný na 204 koní můžete dostat u všech těchto výrobců v úplně stejné podobě. Stejně jako pohon zadních kol. Ve výsledku je tedy otázkou, proč byste vlastně za stejný technologický základ měli u čtyř kruhů a lidového vozu platit více než u mladoboleslavské automobilky - zvláště když ta nakonec modulární techniku využila dost možná nejlépe.

Pokud se totiž zadíváme na rozměry, zjistíme, že rozvor 2 765 milimetrů je ve všech případech identický. Ovšem Škoda s ním spojuje největší délku i šířku, zatímco Audi je pro změnu nejvyšší. Ovšem ani to značce se čtyřmi kruhy ve znaku nepomohlo pokořit lidový vůz objemem zavazadelníku. S kapacitou 520 až 1 490 litrů je Q4 e-tron na třetí příčce, zatímco ID.4 patří s 543 až 1 575 litry druhé místo. Enyaq je pak dle firemních tradic zlatý, pobere totiž 585 až 1 710 litrů.

Smutné je, že ani jeden z vozů nedostal posuvnou zadní lavici. Zákazníci si tedy nemohou zvolit, zda upřednostní zavazadla či pasažéry, jedinou variabilitou je v tomto ohledu sklopení opěradel zadních sedadel. To je vlastně poněkud smutné, neboť elektromobily tím znovu zaostávají za vozy se spalovacím ústrojím, navíc v oblasti, kde měly dominovat. Při absenci spalovacího motoru totiž mohly nabídnout i zavazadelník vpředu - ovšem ani ten od koncernové trojice nedostanete.

Na velmi drobné nuance lze narazit také v případě multimediálního systému. Také v tomto případě Škoda výchozí technologii lehce upravila k obrazu svému, a to ku prospěchu věci. Zatímco VW budete kritizovat za horší hlasové ovládání, zamrzání či zpoždění obrazovek, za volantem Enyaqu budete spokojenější. Ovšem jen do chvíle, než se zaměříte na jízdní dynamiku - celá trojice totiž končí na 160 km/h, přičemž celá vám navíc dá najevo hmotnost okolo 2,2 tuny.

Audi je ze všech testovaných vozů nejlépe ovladatelné, ovšem jen díky specifické kombinaci pneumatik, kdy vzadu jsou užity o trochu širší kousky. Společně se Škodou pak značka se čtyřmi kruhy nabízí zákazníkům možnost nastavení rekuperace brzdné energie ve třech úrovních, zatímco u VW máte k dispozici pouze dvě. Nicméně ani jedno auto nelze řídit jednopedálově, neboť ani jedno nedokáže zcela zastavit. Minimem je rychlost 5 km/h.

Q4 e-tron je zároveň spojen s lehce vyšším dojezdem, nicméně v reálu všechna tři auta končí víceméně po najetí 360 kilometrů, respektive už po 320, pokud najedou na dálnici, kde budou udržovat maximální povolené tempo 130 km/h. Schopnost rychlého dobíjení je pak standardem u Audi a VW, zatímco u Škody je třeba připlácet. I tak je nicméně Enyaq nejlevnějším vozem z celé trojice, byť pod milionem korun nestartuje v této konfiguraci jediný.

Znovu tak lze jen poukázat na jistá úskalí, která jsou spojena s elektromobilitou. Výrobci totiž ve snaze o snížení nákladů v podstatě smažou veškeré podstatné rozdíly, které zde kdysi existovaly. A zákazníkům tak možná začne být naprosto ukradené, jaké logo budou mít na přídi. Podstatná pro ně bude jen ona cena. Proč totiž kupovat nějaké auto dráže, když vám jej hned ve vedlejším showroomu nabídnou levněji, jen jinak nazvaný a stylizovaný?

Audi Q4 e-tron je nejnovějším z trojlístku koncernových elektromobilů, přičemž nabízí o chlup lepší dojezd než sourozenci. Ovšem na druhou stranu toho nejméně pobere. Foto: Audi



Škoda je nejpraktičtější a také nejlevnější, někomu ale může přijít až příliš plebejská. Tedy dokud nezjistí, že užívá naprosto tytéž technologie jako dražší sourozenci. Foto: Škoda Auto



ID.4 z daného srovnání vychází asi nejhůře, byť třeba Audi přebije zavazadelníkem. A je rovněž i levnější. Foto: Volkswagen

