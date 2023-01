Srovnání všech Škod RS od dieselové Fabie po elektrický Enyaq jasně opanovala dekádu stará technika před 45 minutami | Petr Miler

Z kroků Škody v posledních letech se zdá, že zanevřela na smysluplnou evoluci a zatímco na jedné straně ždímá zákazníky drahým prodejem dávno vyvinuté techniky, na té druhé jim vnucuje ještě dražší a funkčně nepřesvědčivé elektromobily. Srovnání všech kdy vyrobených modelů RS takovému uvažování jen nahrává.

Někteří z našich čtenářů nás označují za škarohlídy, kteří neumí nic pochválit, ale tak to není. Jsme naopak pozitivní lidé, kteří rádi ocení to, co si ocenění zaslouží. Když ale nic takového není v dohledu, nemůžeme si s přirozeně kritickým pohledem nic než stýskat. A najít v dnešním automobilovém světě něco jiného je velmi obtížné.

Obrazem vývoje současného automobilismu je i česká Škoda, která naprosto rezignovala na plnění přání zákazníků a svými strategickými cíli plní jen politická zadání. Nepochybujeme o tom, že se jí to dlouhodobě nevyplatí, že ji to dožene a pokud včas nezmění směr, přivede ji to na hranici existenčních problémů, přesvědčení aktuálního vedení firmy o správnosti takového postupu ale už asi nic jiného nezmění. Přitom říkáme v podstatě jen jedno: Vykašlali jste se na smysluplnou evoluci, vydali jste se s jedním směrem, který konvenuje s představami možná 10, možná 30 procent zákazníků, oněch 70 až 90 procent kupců ždímáte absurdním zdražováním aut postavených na dávno zaplacených základech a těm ostatním nabízíte ještě podstatně dražší a horší zboží. Co je tohle za strategii? Japonci tomu říkají hara-kiri, doslova břicho-nůž, žádnou velkou fantazii vysvětlení této fráze nevyžaduje.

Že výše zmíněné není jen náš pocit, trochu smutně ukazuje i jinak poutavé srovnání dynamiky všech Škod RS ze strany britského Carwow. Dobře, možná ne úplně všech dílčích verzí každého RS, ty by se ani nevešly na letiště, ale v principu je tu opravdu vše - čtyři generace Octavie RS, dvě generace Fabie RS, je tu Kodiaq RS, Enyaq RS, k tomu i některé dílčí varianty. Podívejte se sami na videu níže pro celý přehled, rekapitulovat specifikace každého z vozů by dalo na knihu.

Nás na celé komparaci nakonec zaujalo jedno - i když se ve srovnání objevilo několik modelů z posledních let, fakticky jej vyhrála dekádu stará technika. Jednou je to Octavia III RS, jednou Octavia IV RS, technicky v podstatě pořád stejná auta, která nás ohromila v roce 2013 a jsou dodnes dobrá, ale mohla by být ještě lepší, kdyby je někdo dál vyvíjel. Jenže nejsou, protože Škoda už řešení jdoucí naproti tužbám zákazníků dramaticky nevyvíjí, jen je cizeluje a kupce ždímá stále vyššími cenami, aby tyto peníze mohla nacpat do ztrátové a naprostou většinu lidí dál neoslovující elektromobility.

Ta by alespoň ve zrychlení v přímce měla skórovat, je to jediná parketa elektrických aut, ve kterých mohou ohromit, Škoda ale ani na tomto poli nepřišla s ničím zvláštním. A tak je Enyaq Coupe RS rád, když za sebou udrží o pár decimetrů aspoň Kodiaq RS. I bez této komparace vše nasvědčuje tomu, že nejlepší koupí v poměru výkonu a ceny - ve všech smyslech těchto slov - bude něco jako ojetá Octavia III RS, kterou koupíte za pár set tisíc a dostanete v jádru to, co dnes škodovka prodává za milion. Svým způsobem je to opravdu smutné, podívejte se na to sami.

