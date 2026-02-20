Stále aktuální a asi nadobro poslední Audi A8 se potichu dělalo s motorem V8 TDI, i krásné kousky dnes koupíte za cenu Škody
Petr MilerJe to vlastně jedno z posledních ještě kvalitních Audi, nad jehož provedením budete žasnout. Jako takové dostalo i svým způsobem ideální pohon, o kterém ale automobilka skoro nemluvila. A pak ho rychle zařízla. Auta, která přece jen vznikla, se dnes dají koupit docela levně.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Stále aktuální a asi nadobro poslední Audi A8 se potichu dělalo s motorem V8 TDI, i krásné kousky dnes koupíte za cenu Škody
20.2.2026 | Petr Miler
Je to vlastně jedno z posledních ještě kvalitních Audi, nad jehož provedením budete žasnout. Jako takové dostalo i svým způsobem ideální pohon, o kterém ale automobilka skoro nemluvila. A pak ho rychle zařízla. Auta, která přece jen vznikla, se dnes dají koupit docela levně.
Audi v posledních dnech není zdrojem dobrých zpráv, ani trochu. Nesmyslné technické pojetí nové RS5 zatím nepochopil nikdo podobně jako její jméno, vlastně ale pořád můžeme kvitovat, že nějaké takové auto vzniklo. Je to ostuda, ale aspoň pojízdná, to vlajková loď jménem A8 brzy dopluje zcela jako ostuda ryze morální. Za což si tohle auto může tak trochu samo, neboť nedostatečná modernizace a mizerná šíře nabízených verzí ve vodách, kde jsou lidé zvyklí ze strany automobilek až na podbízení, prostě nemělo dál čím oslovit.
Začalo to přitom slibně. Stále aktuální A8 generace D5 se nabízela s celkem širokou paletou pohonných jednotek, ve kterých nechyběl ani motor W12, o kterém se - tragikomicky - nezmiňuje třeba ani Wikipedia. Do běžné nabídky se ale nikdy nedostal, i když šlo o kompletně vyvinuté auto, kolem nějž se točily i novinářské prezentace. Stejný osud ovšem stihl i jinou výjimečnou verzi, která se v prodeji aspoň na chvíli ohřála - 60 TDI.
Stupidní jméno nechme stranou, šlo o nástupce o povedené A8 D4 4,2 TDI, tedy verzi vybavenou osmiválcovým nafťákem. A jakým. Šlo o tehdy nový agregát 4,0 TDI, tedy „ten” 435koňový elektro-turbo-diesel, kolem kterého Audi kdysi dělalo takový humbuk ve spojení s modelem SQ7. To se psal rok 2016, šlo skutečně o úplně nově vyvinutou jednotku, a tak je absurdní, že s ní automobilka už o nějakých 5 let později sekla. Zmizela z SQ7, zmizela z SQ8 a v trochu jiné podobě zmizela i z VW Touareg a Porsche Panamera. Rychle zmizela také z A8, vyrobené exempláře zvané 60 TDI ale lákají o to víc.
Audi tento motor nabízelo pro A8 dost potichu, skoro o něm nemluvilo. A kontroverzní označení 60 TDI, ze kterého není patrné, že jde o čtyřlitrový osmiválec, mu na popularitě jistě též nepřidalo. Neprodalo se jej moc, na celém širém Mobile.de vidíme jen 13 aut, mezi nimi se ale najdou i ta více jetá, která s cenou padla až k 1 milionu korun. Pořád se ale jedná o vozy s nájezdem okolo 170 tisíc km, to na takové auto není bůhvíco.
Jako reprezentativní kousek jsme ale vybrali zajímavější verzi, kterou vidíte na fotkách okolo. Atraktivní lak karoserie, atraktivní pojetí interiéru, spousta výbavy, tohle je přece ta noblesní A8, jak ji známe. Navíc se skutečně výjimečným motorem se zmíněným výkonem a točivým momentem až 900 Nm, díky němuž akceleruje na stovku za 4,4 sekundy v maximálním pohodlí. Jezdí za 7,2 litru nafty v kombinaci, což s 82litrovou nádrží znamená dojezd skoro 1 200 km na jedno natankování. A váží dnešní optikou skoro směšných 2 103 kg i s řidičem a provozními náplněmi (A8 s dieselem V8 je skoro o 300 kg lehčí než RS5, to nepochopíte). Byl to ideál svého druhu, ale musel ze hry ven. Vy ho teď můžete vzít docela levně na milost.
Bavíme se o pět šest let starých autech za startující na zmíněné metě, za to dnes koupíte některou z lepších Octavií, která ale pořád zdaleka nebude mít nic z toho, co je A8 vlastní. A špičkové auto na fotkách s nájezdem 79 tisíc km v prakticky dokonalém stavu koupíte za 69 850 Eur, tedy asi za 1,69 milionu Kč. Co za to od Škody? Enyaq? Proboha... Nezní tohle pořád na začátku roku 2026 jako zajímavá alternativa? Nebudeme vám věřit, pokud se na tohle auto podíváte a ani na chvíli nepocítíte touhu s ním jezdit. To je pocit, který po spatření nové RS5 nenažil ještě nikdo soudný...
Tato A8 tuctově ani vypadá, reálně je ale ještě výjimečnější. Sskrývá motor 60 TDI alias 4,0 V8 tri-turbo s 435 koňmi. Nabízela se velmi okrajově a jen chvíli, poslední kusy jako tento dnes můžete klidně jen po 5 letech provozu koupit relativně levně. Foto: Yaman Exclusive Automobile, publikováno se souhlasem
Zdroj: Yaman Exclusive Automobile@Mobile.de
Bleskovky
- BMW se chlubí tím, že novou M5 ve velkém vyrábí v barvách Porsche, to se může?
včera
- Policie nutila řidiče, aby nevěnovali pozornost řízení, pak je pokutovala za nevěnování pozornosti řízení
20.2.2026
- Šéf sportovní divize Lady „propálil” nová diodová světla legendární Nivy, nepůsobí s nimi vůbec zle
19.2.2026
Nejnovější články
- Dva klíčové elektrické Mercedesy hoří i v Evropě. Automobilka musí vyměnit baterky v 52 tisících autech, to bude drahé
před 2 hodinami
- Jak se vůbec mohlo stát, že je nové Audi RS5 Avant takový nesmysl? Má i nepochopitelně malou nádrž a prťavý „kufr”
včera
- Tesla říká, že spustila výrobu svého autonomního taxíku. Ten ale pořád nefunguje, spíš tak odvádí pozornost od jiných „úspěchů”
včera
- Němci ještě před startem nových dotací na elektromobily pochopili, že nejsou určené pro ně, způsobí masivní nárůst cen
včera
- Spása pro staromilce, Japonci vrací do výroby další část dekády nevyráběného auta. Za chvíli si ho budete moci znovu koupit celé
včera
Živá témata na fóru
- Rychlodotazy 02.21. 23:28 - abgx1
- VZKAZY 02.21. 21:13 - M.Z.
- Řidiči, co to mají v ruce... 02.21. 17:49 - řidičBOB
- BMW Divize 02.21. 17:42 - pavproch
- Policejni Passaty, Superby a neoznacena merici vozidla #2 02.21. 17:42 - řidičBOB
- Onboard videa 02.21. 14:38 - řidičBOB
- Policejní kontroly a měření 02.21. 14:10 - řidičBOB
- Lampárna (stěžovatelna) 02.20. 18:22 - Truck Daškam