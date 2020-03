Stále více čerpacích stanic zavírá, i když nemusí a konečně nabízí levnější paliva před 6 hodinami | Petr Prokopec

Pohonné hmoty jsou už teď nejlevnější za několik let a další pád je takřka jistý. Čerpací stanice ale neprosperují, nyní dokonce kvůli nezájmu stále častěji zavírají a lepší časy ani nevyhlíží.

Již před časem jsme varovali, že o koronaviru se nyní bude mluvit na všech frontách. Víceméně totiž neexistuje oblast, kterou by současná pandemie přímo nebo nepřímo nezasáhla. Ve většině případů se tak stalo v negativním slova smyslu, některá pozitiva však existují. Kupříkladu ceny benzínu aktuálně v Česku klesly na průměrných 28,80 Kč za litr, což je nejnižší suma za poslední čtyři roky. V případě motorové nafty tu pak máme pád na 28,60 Kč a tedy nejnižší cenu za posledního dva a půl roku. Dá se navíc předpokládat, že v dalších týdnech se půjde ještě dolů.

Je jasné, co za tím stojí. Nouzové stavy, zákazy volného pohybu a uzavřené hranice jsou momentálně realitou prakticky po celém světě. Klesá tak poptávka po ropných produktech a současně s tím Saúdská Arábie zvyšuje produkci ropy. Ceny tedy padají a ještě nějakou chvíli tomu tak bude, a to samozřejmě nikoliv pouze v Česku, ale po celém světě. Z toho se leckdo může radovat, provozovatelé čerpacích stanic to ale nejsou.

Těm je nakonec celkem jedno, jestli benzin stojí 25 nebo 35 korun, jejich marže je vždy podobná. Za jiných okolností by celkově nižší cena přivedla k čerpacím stanicím více lidí, z čehož by mohli profitovat, protože ale nyní spousta lidí nemá důvod či ani možnost kamkoli jezdit, zájem prudce klesá. A majitelé tak hlásí nejen pokles tržeb z prodeje paliv, ale logicky i v případě doplňkového zboží. „Je to opravdu dramatické, obrat klesl o více než polovinu,“ uvedl k dopadům koronavirové epidemie mluvčí nizozemské sítě čerpacích stanic BETA. Dle něj jsou ale prodejci za stávající stav pořád ještě rádi - v jiných oborech mají firmy příjmy ještě nižší, nebo také žádné.

I tento stav ale může v případě čerpacích stanic nastat. Největší italské sítě totiž již oznámily, že své benzinky postupně zavřou - sice nemusí, ale mít otevřeno kvůli pár prodaným nádržím za den nemá smysl, a tak od včera začíná být fungující čerpací stanice v Itálii výjimkou, nikoli pravidlem. Jako první se začaly zavírat velké stanice podél dálnic, následně však mají přibýt i ty malé. Mnohé podniky tak sice stále zůstanou otevřené, ovšem je otázkou, jak dlouho si majitelé budou moci dovolit platit personál při sníženém provozu a tedy při nižších tržbách. Podobný stav panuje ve Španělsku a pokud se řádění koronaviru nepodaří zkrotit dalším zemím, kde se začal šířit o několik týdnů později, může nastat i tam.

Z jihu nyní zamířme do Německa, kde se prozatím provozovatelé na rozsáhlé uzavírky čerpacích stanic nechystají, stejně jako v České republice. Nicméně asociace pumpařů TIV, pod kterou spadá 14 500 stanice, již naznačuje, že několik stovek podniků epidemii a krizi, která přijde po ní, nepřežije. Celkové prodeje benzinu a nafty zkrátka v nejbližší době budou jen klesat, a to zejména kvůli omezením cestovního ruchu, která budou platit ještě dlouho po odeznění největších vln pandemie koronaviru. A na menším trhu zkrátka tolik čerpaček nepřežije.

Abychom nicméně toto téma zakončili alespoň v trochu pozitivním duchu, můžeme ještě zaskočit do Francie, kde ceny taktéž míří dolů. O to více je třeba ocenit krok společnosti Total, která se rozhodla vyčlenit 50 milionů Eur (cca 1,37 mld. Kč) do fondu, ze kterého bude platit pohonné hmoty všem zdravotníkům. Těm tedy opadne alespoň část starostí, o další je pak připravil třeba Dior, který nyní namísto parfémů vyrábí dezinfekci, jíž nemocnicím dodává zdarma. Jsou to ale skutečně jen malé ostrůvky pozitivních zpráv v neradostné době.

Zdroj: Reuters

