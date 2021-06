Statistika odhalila auta nejčastěji pokutovaných řidičů, nejde o až tak obvyklé podezřelé před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Alfa Romeo

Říká se, že největší „střelci” jezdí v autech německé prémiové trojky, tedy v Audi, BMW a Mercedesech. Podle této statistiky to ale až tak úplně neplatí, byť charakterově podobné vozy „vítězí” stejně.

Jisté předsudky v přístupu k majitelům určitých aut existují snad všude na světě a Česká republika není výjimkou. Když přijede na křižovatku velké SUV se zatmavenými okny, člověk si něco pomyslí. A když ho v křižovatce předjede otřískaná, ale o to divočejší Octavia 1,9 TDI první generace s motorem s původně 66 kW, dnes bůh ví kolika vzhledem k nárazníku černému od sazí, uděláme si zase jiný obrázek.

Leccos si také myslíme o autech určitých značek. Toyoty jsou pro důchodce, Dacie pro šetřílky, BMW pro „střelce”... Všechny tyto fámy nevznikly z ničeho, stejně jako jakékoli jiné paušalizace je ale nelze brát příliš vážně, Toyoty si kupuje i spousta mladých lidí a bavoráky i zcela neambiciózní řidič. Přesto existují statistiky, které dovolují přiřadit určitou značku aut k určitému stylu řízení či chování a dnes máme jednu takovou před sebou.

Jde o americkou statistiku pokut za překročení dovolené rychlosti spojenou s auty dle značky. Jejím autorem je firma Insurify, která vzešla ze 4 milionů návrhů na uzavření pojistných smluv na auta za poslední rok, v jejichž rámci byla ověřována historie jejich řidičů z hlediska počtu udělených pokut za to či ono. A mezi nimi i postihů za překročení nejvyšší povolené rychlosti.

Pokud by měly být pravdivé předsudky zmíněné zkraje, měly by se na vrcholu nacházet vozy Audi, BMW a Mercedesu, ale na nejvyšších příčkách nevidíme ani jednu z těchto značek. Průměrnou hodnotou je něco přes 10,5 % řidičů, kteří dostali alespoň jednu pokutu za překročení povolené rychlosti a byť nepochybujeme, že německé prémiovky by skončily v nadprůměru, vládnou jiní: Alfa Romeo, Subaru, Volkswagen, Maserati a RAM. A to poměrně značně, v případě Alfy Romeo s až více než 15 % pokutovanými.

Zejména dvě italské značky a Subaru tu nepřekvapí, to jsou tradičně „úspěšné” automobilky v podobných srovnáních. VW už trochu může a RAM, tedy výrobce hlavně velkých pick-upů, je tu skutečně nečekaně. Udělejte si o výsledcích obrázek sami, že si málokdo koupí Alfu Romeo na to, aby s ní jezdil 50-90-130 (nebo jakoukoli jinou „sadou” povolených rychlostí), je ovšem vcelku nabíledni.

Nejvíce pokutované značky v letech 2020 až 2021 dle Insurify

Trochu jiné než úplně obvyklé podezřelé najdeme na špici této statistiky. Grafika: Autoforum.cz, Zdroj dat: Insurify



Že jsou statisticky nejčastějšími hříšníky řidiči Alf Romeo, ovšem překvapivé není. Foto: Alfa Romeo

Zdroj: Insurify

Petr Miler