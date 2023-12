Stávka proti Tesle v Evropě nabírá nepříjemnou pachuť a silný zápach, přidají se k ní i popeláři před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dimitrios Kambouris, Getty Images

„Tak kdo se ještě přidá?” mohl by se nyní svým svérázným smyslem pro humor říci Elon Musk. Zatím se zdá, že i když se proti němu a Tesle obrací polovina Skandinávie, uhnout nehodlá, s odbory zjevně vyjednávat nemíní.

Švédsko je považováno za světového lídra v rámci nakládání s odpadky. Na jejich třídění ostatně poprvé došlo již v roce 1885, kdy začaly být od zbytků jídla, kovů, papíru či plastu oddělovány skleněné lahve. Dnes má každá domácnost povinnost třídit mezi deseti až patnácti různými druhy odpadků, čímž lidé v průměru stráví 40 až 50 minut týdně. Z našeho pohledu je to úsměvné, ale berme to jako součást tamní kultury. Dnes je i díky tomu recyklováno přes 50 procent všech odpadků.

Aby se Švédové na tuto úroveň dostali, padlo v roce 1994 rozhodnutí, že každá městská či obecní samospráva je zodpovědná za odpad místních domácností a firem. S ohledem na onu úroveň třídění pak jeho svoz zadává soukromým firmám, které jsou placeny z poplatků vybraných jak od občanů, tak i podnikatelů. Jejich výše se liší dle příslušné oblasti, přičemž ji ovlivňuje i to, jak chce ta která samospráva motivovat lidi k většímu či menšímu třídění. Vždy ale platí, že příjmy nesmí převýšit náklady.

Proč ale o něčem takovém mluvíme? Stojí za tím už mnohokrát probíraná stávka, která má přinutit Teslu k podpisu kolektivní smlouvy s odbory. Za tím dle původních informací mělo stát 130 firemních mechaniků, ti však na základě pozdějších zjištění byli s platebními a pracovními podmínkami spokojeni. Místo toho měly protest zorganizovat odbory IF Metall, kterým se nelíbí, že je Tesla obešla. K těm se pak následně přidaly další unie, načež uklízečky přestaly udržovat firemní showroomy, dělníci v docích přestali vykládat auta a elektrikáři opravovat síť Superchargerů.

Jen u toho však nezůstalo, zatím asi nejvíce Teslu zasáhla stávka pošťáků, kvůli které automobilka přestala dostávat od úřadů registrační značky a příslušné dokumenty. Nově pak značce hrozí, že se bude muset vypořádat s odpadky, neboť ke sporu se hodlají přidat také popeláři. Organizace Transportarbetareförbundet (Odborový svaz pracovníků v dopravě) totiž oznámila, že pokud Tesla onu nepodepíše, nebude z jejích showroomů od 24. prosince svážen odpad, čím celá akce nabírá nepříjemnou pachuť a potenciálně i silný zápach. Odbory to považují za projev sympatií, spíše však jde o další projev vydírání.

„Tato míra sympatií je velmi vzácná. Používáme ji, abychom ochránili kolektivní dohody a bezpečnost švédského odborářského modelu,“ uvedl Tommy Wreeth, prezident Transportarbetareförbundet s tím, že „Tesla nemůže ignorovat normy švédského trhu práce“. Což jsou možná krásná a noblesní slova, nicméně je otázkou, zda by odborům pomohla u soudu, kam by automobilka měla zmíněnou unii rozhodně hnát. A s ohledem na její předchozí kroky to dost pravděpodobně udělá.

Praktiky nejen švédských odborů jsou nepochybně kontroverzní a celkem chápeme, že Tesle nevoní. V žádném ze švédských zákonů se nepíše, že firmy musí podepsat kolektivní smlouvy s odbory, jde pouze o zvyk, o jehož smyslu se už nějaký čas pochybuje - kritici tvrdí, že o zaměstnance už odborářům dávno nejde, mají bojovat jen o své pašalíky. Ostatně zde se zdá být jejich reakce mimořádně absurdní - jak už padlo, jde tu „jen” o 130 mechaniků, kteří nebyli nespokojení, to odbory byly nespokojené s fakticky bezproblémovým stavem.

Bude Tesla po Vánocích ve Švédsku zavalena odpadky? Stát se to může, ani tato hrozba ale nepřiměla automobilku opustit své představy o způsobu nastavování vztahů se zaměstnanci. Foto: Tesla

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.