Automobilka platí zesnulému šéfovi i čtyři roky po jeho smrti víc peněz než současnému řediteli před 4 hodinami | Petr Miler

Zajímavé věci se objevily ve vůbec první výroční zprávě nově zformovaného koncernu Stellantis, který spojil už dříve dost spletité konglomeráty PSA a FCA. Jednou z nich je, že nový šéf si loni vydělal méně než ten, který už skoro 4 roky nežije.

V roce 2018 zastihla svět série špatných zpráv týkající se koncernu FCA, z nichž ta poslední byla tou nejsmutnější. V důsledku komplikací vzniklých při plánované operaci tehdy nejprve upadl do kómatu a později zemřel Sergio Marchionne, muž, který se postaral o záchranu Fiatu a jemu později přidružených firem okolo automobilky Chrysler.

V čele Fiatu a později zformovaného FCA stál dlouhých 14 let a i když ne každá ze spravovaných značek pod jeho vládou vzkvétala, firmě dokázal vrátit finanční zdraví a nakonec řídit prakticky úplně všechno, co měl tehdy FCA pod palcem, včetně slavného Ferrari. Přišel při tom ale bohužel o to své a po týdnech pokusů o zázrak nás 25. července 2018 opustil ve svých teprve 66 letech.

Zanechal za sebou nesmazatelnou stopu, málokoho by ale napadlo, že za sebou stopu bude zanechávat i v účetnictví koncernu Stellantis, který vznikl spojením FCA s PSA sice z jeho někdejší iniciativy, ale až po jeho smrti. Přesto se právě to děje.

Kolegové z Automotive News si ve výroční zprávě koncernu všimli, že Marchionne je i nyní, skoro 4 roky po své smrti, honorován za své služby lépe než stávající šéf Stellantisu Carlos Tavares. Není to nedopatření, není to tak, že by si někdo nevšiml, že Marchionne už není. Jeho smlouva s FCA, jehož je Stellantis přímým nástupcem, ale zjevně počítala s jistým způsobem honorování i po jeho odchodu z firmy a očividně nekalkulovala s tím, že by ji mohl opustit také tímto způsobem. A buď přímo stanovila další kompenzace pramenící z jeho účasti v nejvyšším vedení, nebo byly až později schváleny vedením jako dodatečný honorář za odkaz, který ve firmě zanechal.

Detaily nejsou známy, buď jak buď Stellantis loni Marchionneho dědicům, tedy partnerce Manuele Battezatto a jeho dvěma dětem, vyplatil 26 milionů euro, asi 663 milionů Kč. Skutečně tedy nejde o drobné jasně to překonává odměnu Carlose Tavarese (19,2 milionu euro, tedy asi 490 milionů Kč). Kdo by byl něco takového čekal.

Sergio Marchionne se nesmazatelně zapsal do historie řady značek FCA, v účetnictví až po jeho smrti vzniklého Stellantisu se ale objevuje dodnes. Foto: Stellantis

