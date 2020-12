Studie odhalila, v jakých autech jezdí ti, co páchají nejvíc přestupků. A co řídí „slušňáci” před 5 hodinami | Petr Prokopec

I když je předsudkem spojovat si určitý typ vozu s chováním na silnici, statisticky platí, že řidiči některých pravidla nerespektují více a jiní méně než ostatní. Tady jsou oba extrémy podle GoCompare.

Pokud sledujete média, snad jste si ani nemohli nevšimnout, že s nehodami či překračováním zákona obecně jsou nejčastěji spojovány vozy značky BMW. Mohlo by se zdát, že za tím nestojí nic jiného než závist autorů, kteří na podobný vůz nemají dostatek financí. A jelikož podobně smýšlí i jejich čtenářstvo, název mnichovské automobilky zmíněný v titulku přitáhne pozornost. Nechceme říkat, že tohle není faktor, který vstupuje do hry, podle dat britské společnosti GoCompare se ale o pouhé očerňování majitelů BMW nejedná.

Stojí za tím výsledky studie, která spojila informace o míře porušování dopravních předpisů s vozy, kteří hříšníci řídili. A na čelo žebříčku vynesla majitele BMW 420d. Každý šestý (konkrétně jde o 17,1 procenta majitelů) byl v uplynulých letech nachytán při příliš rychlé jízdě, jízdě na červenou nebo při jiném vážném prohřešku. A čisté svědomí nemají ani v případě zaviněných nehod - vlastníci BMW 420d přiznávají, že jejich chyba stála za incidentem v 21 procentech případů, do kterých se připletli.

Zdá se tedy, že řidiči BMW na silnici opravdu více riskují a způsobují více nehod, zároveň je ale třeba dodat, že v pomyslné top 10 aut řidičů nejčastěji porušujících předpisy jiný mnichovský model nenajdete. Prim místo toho hraje třícípá hvězda, která zde má hned pět kandidátů, a sice Mercedesy C220, E220 (oba 14,8 %), CLA (14,3 %), GLC (14 %) a CLS (13,5 %). Suma sumárum jsou to tedy vlastně produkty této automobilky, které představují na silnicích potenciálně ještě větší problém. Zbývajícími čtyřmi vozy jsou Audi A5 (15,5 %), Jaguar XF (14,3 %), Audi Q7 (13,8 %) a Range Rover (13,8 %) - znovu nic, co by se vymykalo předsudkům.

V druhé tabulce najdeme pro změnu vozy spojené s nejmenším počtem přestupků. A jde znovu vesměs o auta, která si s jiným chováním nespojíme resp. taková, ve kterých není vůbec snadné některé přestupky vůbec páchat už kvůli jejich výkonu. První je Vauxhall, tedy u nás Opel Agila (4,1 %), druhé je Hyundai i10 (4,3 %) a tak bychom mohli pokračovat dále. A i na osmé příčce najdeme Škodu Citigo (4,7 %) - ve všech těchto případech jde o malé vozy s malým výkonem, jenž si povětšinou pořizují lidé bez ambicí být nejrychlejším šoférem světa.

Pokud jde ovšem o nejmenší míru zaviněných nehod, najdeme na vrcholu vůz, který v žádné z tabulek nefiguruje - jedná se o Peugeot 206, jehož majitelé byli viníky jen 8,5 procent nehod, ke kterým se připletli. Přeberte si výsledky dle vlastního uvážení, statistiky ale jasně naznačují, že čím dražší a výkonnější auto někdo má, tím menší ohledy bere na pravidla silničního provozu.

Auta, ve kterých lidé nejčastěji porušují dopravní předpisy

V čele jsou majitelé BMW 420d následovaní řidiči Audi Q5 a Mercedesu C220. Foto: Automobilky

Auta, ve kterých lidé nejméně často porušují dopravní předpisy



S nejmenším množství přestupků jsou spojeni lidé vlastníci malé vozy jako třeba Opel/Vauxhall Agila, Hyundai i10 nebo Nissan Micra. Foto: Automobilky

