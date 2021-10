Studie popsala růst cen posledních let, za cenu Golfu jste dřív mohli mít úplně jiné auto před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Na zjištění, že ceny aut rostou, člověk nepotřebuje studii, je ale pozoruhodné vidět, jak moc a jak rychle se situace mění. Kde vám dříve stačilo 300 000 Kč, tam dnes bez půl milionu nechoďte. Za to byste dřív měli vůz o třídu výše.

Když před osmi lety vstupovala na trh třetí generace Škody Octavia, stačilo vám 334 900 Kč. Stávající provedení ale za méně než 494 900 Kč nekoupíte. Od roku 2013 se tedy cena českého bestselleru zvedla o podstatných 48 procent, a to je otázkou, zda vůbec dostanete víc - technický základ obou aut je totožný, místo použitelného motoru 1,2 TSI dostanete obtížně akceptovatelný tříválec 1,0. Tento posun je fakt, spojen je ale hlavně s českým trhem, který je v evropském měřítku tak trochu anomálií.

Pokud bychom totiž současnou Škodu Octavia poměřovali s druhou generací, již o tak propastný rozdíl nejde, neboť v roce 2004 byl liftback k mání od 424 900 Kč. Šlo přitom o méně výkonný, méně praktický, méně komfortní a méně bezpečný vůz. Česko se ale poté přiblížilo západu, a tak některé věci doznaly nominálního a ještě více relativního zlevnění, neboť průměrná mzda je taktéž vyšší. To je ale skutečně anomálie spojená se stále relativně rychle se rozvíjející českou ekonomikou, z pohledu stabilnějších západních zemí je situace docela jiná.

Abychom tedy co nejlépe zmapovali obecný trend zdražování, musíme zamířit do sousedního Německa, kde je vývoj mnohem konzistentnější a nastavuje zrcadlo pravdy samotnému vývoji cen. Při tom nám pomocnou ruku podává společnost JATO Dynamics, která porovnala ceny, za jaké jste mohli pořídit Volkswagen Polo a Golf na počátku milénia a v současnosti. A nepřekvapivě konstatuje, že dnes zkrátka za své peníze dostáváte mnohem více než kdysi.

Dnešní Polo je na tom v případě délky, šířky, výšky i rozvoru prakticky stejně jako pátá generace Golfu, která přišla na trh v roce 2004. A čtvrtou generaci šířkou či rozvorem dokonce překonává. S ohledem na tento vývoj tedy opravdu není překvapivé, že auta jsou obecně dražší než kdysi. Co však již zarazit může, to je jak míra růstu cen, tak stále větší tempo, s jakým na zdražování dochází. V roce 2002 totiž Polo v průměru vycházelo na 13 000 Eur (cca 329 000 Kč), aktuálně jej však lidé kupují za zhruba 21 000 Eur (532 000 Kč). V letech 2002-2010 ceny rostly jen o 18 procent, za posledních deset let se však již zvedly o 35 procent.

S podobným vývojem je spojen i Golf, v jehož případě růst cen ovlivnily i elektrifikované modely, které byly a jsou podstatně dražší než verze se spalovacími motory. Ty se začaly objevovat hlavně po roce 2010, což vysvětluje, proč se od té doby zvedla cena o 37 procent, zatímco v letech 2002-2010 šlo „jen“ o 22procentní posun. I tentokráte došlo také ke zvětšování vozu.

Mimo to je třeba reflektovat ještě jednu skutečnost, a to stále větší podíl leasingu na celkových registracích. Díky splácení totiž lidé začali daleko více sahat po výše postavených úrovních výbavy, neboť při rozkouskování příplatku na měsíční částky byly takové vozy rázem dostupnější. Tento krok nicméně postupně vedl k tomu, že automobilky na mnoha trzích základní úrovně výbavy zcela zrušily.

Zmínit už můžeme jen navazující vývoj růstu cen ojetiny, jež se v Německu v srpnu průměrně prodávaly za 23 196 Eur (587 000 Kč). To je nový rekord a posun o 250 Eur (6 350 Kč) oproti červenci, respektive o více než 3 000 Eur (75 950 Kč) v porovnání s loňským osmým měsícem. Že tedy ceny letí nahoru ve všech ohledech, je nezpochybnitelné. A nelze doufat, že s masovou elektrifikací přijde změna.

Ceny aut, jako je VW Polo, vzrostly mezi roky 2002 a 2020 v průměru o 59 procent. Ilustrační foto: Volkswagen



U vozů typu Golf je nárůst ještě vyšší, a to 63procentní. Za tím ovšem nemalou měrou stojí i elektrifikace. Ilustrační foto: Volkswagen

Zdroj: JATO Dynamics

Petr Prokopec