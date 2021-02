Studie ukázala, že Škoda volí chytře jména svých modelů, závidět ji může i Ferrari před 3 hodinami | Petr Prokopec

Na správné pojmenování modelů aut existuje tisíc názorů a každý může mít svou relevanci. Studie ale ukázala, že přinejmenším z jednoho pohledu je lepší držet se klasických jmen - lidé si je lépe pamatují.

Pokud své ženě nebo dceři pořídíte třeba takovou Toyotu Yaris, můžete se pomalu spolehnout na to, že do týdne bude japonský hatchback přejmenován na „jaríska“, který se tak stane pomalu členem vaší rodiny. Pro samotnou automobilku je to doslova požehnání, neboť je mnohem pravděpodobnější, že tak získala loajálního zákazníka. To samé lze říci o škodovkách jako Octavia nebo Fabia - označení jako „oktávka” a „fabka” zdomácněla. V takovém případě se musí stát něco velmi nepříjemného, aby člověk nesáhl při koupi nového vozu po tomtéž modelu a nebudou za tím stát jen kvality či design vozu, ale také jeho název.

Právě na tuto problematiku se totiž zaměřila studie britské společnosti Vanarama, která tak reagovala na snahy Cadillacu, který se momentálně znovu pokouší prosadit i v Evropě. Americká automobilka totiž momentálně používá názvy jako CT4 či CT5, nicméně od příštího roku chce celé své produkci dávat familiernější jména jako Escalade či Eldorado. Na základě studie sestavené Brity pak jde o krok správným směrem, neboť skutečné názvy si lidé jednoduše pamatují daleko více a lépe než alfanumerické označení nebo užití pouhých několika číslic či písmen. Což je pozoruhodné, uvážíme-li, že automobilky často sahají po označeních jako i30 pro zachování přehlednosti a srozumitelnosti své nabídky.

Britové ale zanalyzovali 253 nejznámějších aut od 45 světových značek a mohou tvrdit, že takový VW Golf zůstává v myslích lidí daleko více než třeba Mazda 3, neboť s německým vozem je spojena 47procentní zamapatovatelnost, zatímco s tím japonským pouze 21procentní. S trochou nadsázky tak lze tvrdit, že pokud by Mazda použila domácí označení Axela, mohlo by to její registrace zvýšit o oněch 26 procent, což by loni představovalo takřka 7 tisíc extra prodaných aut.

Nikde samozřejmě není psáno, že pokud si vůz vybavujete pod jeho názvem, ihned si jej jdete koupit. Je však jasné, že pokud se vám pod kůži nezaryje ani jméno vozu, opakovaný nákup je méně pravděpodobný. Cadillac tedy kráčí správným směrem a i Škoda dělá dobře, když se drží tradičních jmen a pokud vymýšlí nová, jsou to opět slovní pojmenování. Třebaže se můžeme ptát, jak moc se někomu vryjí pod kůži poněkud zparchantělá označení, jako Karoq.

Zpět ale k britské studii, v jejímž případě bylo popsané jasně potvrzeno portfoliem Ferrari, které volí rozličné podoby jmen a ve výsledku dělá hůře než Škoda. Označení vozů Enzo, California či LaFerrari si totiž lidé pamatují daleko více než číselná nebo alfanumerická označení 812, 488 či F8. Pozoruhodné přitom je, že v případě italské značky poslední zmíněný název táhne nejméně, zatímco v rámci celé branže jsou nejméně zapamatovatelná jména vyjádřená několika písmeny, zatímco alfanumerické označení je druhým nejlepším po klasických názvech.

