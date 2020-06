Studie zjistily, že nejnebezpečnějšími auty na silnicích jsou největší modly dneška před 7 hodinami | Petr Prokopec

Jedna jsou populární mezi zákazníky, druhá mezi politiky. Má to své racionální důvody, je ale otázkou, zda jsou podstatnější než bezpečnost. Jak SUV, tak elektromobily totiž na silnicích znamenají pro ostatní větší riziko než jiné vozy.

SUV, pick-upy a podobně velká auta byla dříve doménou Američanů, což by s ohledem na šíře tamních silnic nebylo až tak překvapivé. V posledních letech však daná móda zasáhla i Evropu, což je do jisté míry udivující. Zejména městské uličky starého kontinentu jsou totiž často tak úzké a křivolaké, že v nich má co dělat i malý hatchback, natož aby jimi projel třeba takový Ford F-150. Kromě toho pak Evropa klade vyšší důraz na nižší emise, s nimiž si větší a těžší vozy příliš netykají.

Není to ale jediný důvod, proč na současné modly hledět skrz prsty. Americký institut pro bezpečnost na silnicích (IIHS) totiž publikoval závěr studie zkoumající srážky aut s chodci, jež mají fatální následky. Pečlivě analyzována přitom byla data ze 79 incidentů, jež se odehrály v Michiganu. A jak se ukázalo, v rychlostech nad 30 km/h mají SUV na kontě mnohem více obětí než tradiční osobní vozy. Kromě toho IIHS zjistil, že čím více se zvyšuje tempo, tím větší je pravděpodobnost, že kolizi s SUV nepřežijete.

Dle dat skončilo 30 procent nehod při rychlostech 20-63 km/h smrtí chodce, pokud byl sražen SUV. V případě osobních aut ovšem tato míra klesla na 23 procent. Při rychlostech nad 64 km/h ovšem již každý incident, v jehož centru bylo SUV, končil smrtí pěších, zatímco u osobních aut šlo „pouze“ o 54 procent. To znamená, že u hatchbacků, sedanů či kombíků máte takřka dvojnásobnou šanci na přežití, zatímco SUV je při vyšším než městském tempu v podstatě odjištěnou zbraní.

Zajímavé přitom je, že dle IIHS není stěžejním důvodem hmotnost, ale spíše design. Výrazná příď totiž přenáší více energie směrem k pěším, v jejich případě jsou pánev a hrudník zasaženy jen několik desetinek sekundy poté, co se nárazník dotkne spodních partií. Pokud by se tedy čelní profil SUV svažoval o poznání více, fatálních obětí by dle institutu ubylo. Jakkoliv je samozřejmě možné, že v té chvíli by se začala mnohem větší měrou projevovat právě ona vyšší hmotnost.

K této úvaze vede další studie, za kterou tentokráte stojí Evropa. Jmenovitě pak nizozemské agentury Trend-Rx a Automotive Insiders, jež se ve svém EV Reportu zaměřily na další modlu současnosti, a sice na elektromobily. Dle nich je při nehodách stěžejní právě hmotnost, která je u alternativního pohonu v průměru o 250 kilogramů vyšší než u běžných aut. Report tedy na základě dosavadních dat počítá s tím, že v roce 2030 by v zemi mělo přibýt 1 400 vážných poranění, jež budou mít na svědomí právě elektromobily.

Nizozemci počítají, že po tamních silnicích se v roce 2030 bude prohánět minimálně 2,3 milionu elektromobilů. To je předpoklad, který vyjít může a nemusí, třebaže jejich prodeje země tulipánů velkoryse podporuje. Ať tak či onak, v současné chvíli je zkrátka třeba počítat s tím, že SUV a elektromobily představují hlavně pro chodce smrtelné nebezpečí. Jsou těžší a jejich design není vůči lidskému tělu zrovna přátelský. Pokud si navíc uvědomíme, že výrobci se dnes snaží pěchovat baterie právě do aut s vyšší stavbou karoserie a se zvýšeným podvozkem, pak jde z hlediska bezpečnosti o to nejhorší možné spojení.

SUV představují pro pěší smrtelné nebezpečí, stejně jako elektromobily pro všechny ostatní účastníky provozu. Pokud navíc dojde ke spárování tohoto designu i vyšší hmotnosti, riziko tím jen narůstá

Zdroj: IIHS, EV Reports

Petr Prokopec