Studie zjistila, jak rychle ztrácí kapacitu baterie elektromobilů, nejdráž vyjdou Tesly

Zatímco u konvenčních aut je z hlediska nákladů na vlastnictví auta nejdůležitější výdrž motoru či převodovky, u těch elektrických je hlavní životnost akumulátoru. Tesly na tom nejsou špatně z hlediska samotné ztráty kapacity, jejich cena je ale přesto činí nejdražším špásem.

Čím budou poháněna auta za 10 nebo 20 let, pořád není jasné, zejména Evropská unie ale jasno má. Tvrdými limity spotřeby paliva resp. emisí CO2 tlačí na rozmach elektrických aut jako nikdo jiný na světě a automobilky se tomu logicky přizpůsobují. I když zákazníci stojí o vozy s jinými než spalovacími motory ve velmi malé míře, do nabídek výrobců míří v poslední době hlavně ty. Že to může způsobit mnohé, zejména pak ekonomické problémy, nemusíme dodávat, na tomto hrobě ale dnes znovu plakat nebudeme.

Místo toho se zaměříme na jeden z problémů alternativního pohonu, kterým je postupná ztráta kapacity jejich baterií. Zatímco benzinové a dieselové pohony pracují i po letech se stále stejnými nádržemi na palivo a pokud se k nim člověk chová alespoň trochu slušně, produkují dále i původně udávaný výkon, elektrické ústrojí pracuje s akumulátory, které o část prokazatelně postupně přichází. Také to je jeden z aspektů, který zákazníky od elektrických aut odrazuje, neboť zatímco konvenční vůz můžete mít při nízkém nájezdu klidně dekády a zůstane vám naprostá většina jeho původní užitné hodnoty - a tedy i podstatná část tržní ceny - elektromobil může za stejnou dobu ztratit tak velkou část kapacity drahých baterií, že se stane prakticky nepoužitelným i neprodejným.

Také na tomto poli ale dochází k pokroku a degradace baterií je pomalejší než dříve. Právě na ni se zaměřila studie britské společnosti Select Car Leasing, která jmenovala auta s nejvíce a nejméně odolnými akumulátory. A v tomto směru došla k docela pozoruhodným závěrům.

Select Car za pomoci analytické firmy Geotab prověřil stav akumulátorů více než 6 300 elektromobilů a plug-in hybridů v jeho zprávě. Do výzkumu přitom byly zakomponovány veškeré myslitelné faktory ovlivňující výdrž baterií, včetně teplot, v nichž byla auta používána nebo četnost rychlodobíjení. Zjištěné výsledky jsou pak na první pohled optimistické, neboť v nejhorším případě došlo na 4,1procentní degradaci. Nicméně je třeba dodat, že šlo o průzkum mapující stav po jednom roce užívání. Jak je ovšem všeobecně známo, zejména rychlodobíjení degraduje baterie s každým dalším obdobím více a více. Je tak otázkou, jak na tom jsou elektromobily po několika letech provozu, o 10 nebo 20 letech ani nemluvě.

Tuto skutečnost si ostatně ověřil třeba německý autoklub ADAC, který měl zapůjčený Nissan Leaf na dlouhodobý test. Na začátku jeho baterie nabízely reálný dojezd 113 km, po pěti letech, 80 tisících najetých kilometrech a 1 450 nabíjecích cyklech se však již jednalo pouze o 90 km. Dojezd tedy poklesl o skoro 21 procent. Je sice hezké, že šlo o Leaf první generace, přičemž s tou druhou dorazily baterie lepší kvality, ovšem i v jejich případě se ale delší užívání projevuje čím dál tím negativněji.

Ale zpět k britské studii, dle níž jsou nejlepší akumulátory Chevroletu Bolt, které u zkoumaných aut neprojevily žádný pokles kapacity po 1 roce. Druhé, třetí, čtvrté a páté místo patří Teslám, Nissanu a BMW, které se vešly pod 1 % ztráty kapacity. Dále poklesy rostou a u poslední trojice od Toyoty, Kie a Mitsubishi se už pohybují mezi 2 až 4 % za rok. To je opravdu dost.

Na věc se ale dá hledět i z jiné stránky. Pokud jde o degradaci baterií v přepočtu na peníze, jsou jasně nejhorší všechny tři současné Tesly. I když jejich akumulátory ztrácí méně kapacity než většina ostatních vysoká pořizovací cena nakonec vede k nejcitelnějšímu zasažení peněženek majitelů. Nejlépe jsou na tom v tomto ohledu dostupnější modely BMW, Nissanu a Chevroletu, a to i z delší časové perspektivy. Např. sedm let starý Nissan Leaf sice za tuto dobu přišel o 19,9 procent původní kapacity, vzhledem k jeho ceně je ale z hlediska degradace baterií 11krát levnější volbou než Tesla Model X.

Podívejte se sami na komplexní výsledky v tabulkách níže, je to jistě zajímavý pohled na věc. Konečný názor bude na vás, z našeho pohledu jde přes veškerý pokrok o stále příliš neprozkoumané pole na to, abychom vzali více peněz a investovali je do elektrického auta namísto konvenčního s nejasnými vyhlídkami na použitelnost a prodejní cenu za delší časové období a z toho pramenící náklady na vlastnitcví provoz.

Britové zjišťovali, o jakou kapacitu baterie elektromobilů přichází po roce užívání a jak tato degradace finančně dopadá na majitele z delšího časového horizontu. Tesly jsou na tom dobře technicky, nikoli však ekonomicky

Zdroj: Select Car Leasing

