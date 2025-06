Superluxusní supersedan s maximálkou 312 km/h dnes koupíte levněji než novou Octavii, i když toho zase tak moc nenajel dnes | Petr Miler

/ Foto: UCARS Exclusive, publikováno se souhlasem

Je to skutečně jeden z absolutních vrcholů automobilové produkce své doby, který má daleko k jakkoli zdevastovanému autu. Naopak, tento kousek je velmi zachovalý a svou podstatou stále velmi relevantní, jeho nároky na udržování při životě si ale vybírají svou daň.

Je něco kouzelně přitažlivého na nejlevnějších autech svého druhu, která se objevují v nabídce. Všichni víme, že není rozumné si takovou věc koupit, že nikdo není dost bohatý, aby si mohl pořizovat levné věci, ale přesto to člověka přitahuje. Rozum velí: „Přidej pár desítek procent ceny a dostaneš mnohem lepší auto!” Jenže tak je to pokaždé - za 300 tisíc dostanete ojetou Octavii III, za 450 zánovní Scalu, za 600 zánovní Octavii IV, za 800 zánovní Superb, za 1 milion BMW 3, za 1,3 milionu M3, za 1,6 milionu M5, za 2 sotva jetý Mercedes třídy S... Nekončí to nikde, nakonec zjistíte, že nejlepší koupí je dvouleté Bentley Bentayga, které ztratilo polovinu původní hodnoty! Akorát pořád stojí 5 milionů.

Nejlevnější auta svého druhu jsou vždy aspoň skutečně levná a nakonec může jít znovu o Bentley. Navíc jsou k dispozici za mnohem, mnohem skromnější ceny, protože žerou jak protržená, jejich servis může zruinovat i milionáře a roční pojištění bude stát snadno čtvrtinu jejich pořizovací ceny. Jsou to odrazující faktory, náš zrak ale přesto ulpěl na první generaci novodobého Bentley Continental v provedení sedan, tedy verzi zvané Flying Spur.

Je to přelomový stroj svého druhu, první moderní Bentley, které vzniklo kompletně až po převzetí automobilky koncernem Volkswagen. Představovalo pro britskou značku obrovský krok vpřed, posun mezi absolutní smetánku luxusu a pokročilých technologií. Z toho, co VW vetknul tomuto vozu, žila po mnoho let spousta dalších vozů koncernu, od Audi A8 po Volkswagen Phaeton. A tak i řadu let po svém zrodu (ve výrobě vydržel s jednou větší modernizací neskutečných 15 roků) působil překvapivě konkurenceschopně, zejména ve verzi W12.

Právě tohle auto s mohutným šestilitrovým biturbem, které na všechna kola posílá dodnes působivých 560 koní, si nyní můžete koupit za až neuvěřitelně nízkou cenu. A ne jedno, za podobnou cenu si můžete vybírat z několika aut, která mají obvykle nějaké zjevné minus - jsou hodně ojetá, stojí v Japonsku, vyřádil se na nich nějaký tuner... Vůz na fotkách níže se stále řadí mezi nejlevnější kusy vůbec, přesto žádným zjevným nedostatkem netrpí.

Conti Flying Spur - vzhledem pojetí vozu paradoxně - málokdo používal na dlouhé cestování, a tak jsou i kusy s nájezdem přes 200 tisíc km raritou. Tento má na tachometru velmi přijatelných 96 tisíc km, přesto je s cenou 24 900 euro, tedy asi 618 tisíc Kč, jedním z nejlevnějších kusů v dnešním evropském prodeji, který pořád koupíte za míň jakoukoli jinou než úplně základní novou Octavii. Prodávající si je nízké ceny vědom, přesto říká, že jde o bezvadné auto, které svěže nejen vypadá, ale i jeho motor, převodovka nebo pohon 4x4 řádně fungují.

Netušíme, zda jde s takovým autem udělat nějaké štěstí, ale láká k tomu to zkusit. Možná to bude totální finanční „provar”, ale možná také ne. A i kdyby ano, pořád riskujete „jen” 600 tisíc, o které stejně nikdy kompletně nepřijdete - i na díly se něco takového prodá za statisíce.

Riziko je jistě velké, ale kdo nehraje, nevyhraje - s trochou kliky to může být extrémně levná cesta k modernímu Bentley, které vás v povozí v mimořádném luxusu rychlostmi i přes 300 km/h. A když přestane jezdit, aspoň ušetříte za palivo, neboť spotřeba tohoto modelu je opravdu extrémní, jak jsme kdysi zjistili v testu. Kdybyste měli zájem, vůz stojí ve Švédském Eslovu - už dovézt jej odtud po vlastní ose do Česka může být dobrodružství...

Tohle je skutečně jedno z nejlevnějších nebouraných a funkčních Bentley Continental Flying Spur v současném prodeji. Nevypadá vůbec zle, ani toho moc nenajelo. Za o něco málo víc než 600 tisíc Kč je jeho vizuální stav skoro zázračný. Foto: UCARS Exclusive, publikováno se souhlasem

Zdroj: UCARS Exclusive@Mobile.de

Petr Miler

